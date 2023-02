La carrera de la congresista de Estados Unidos que aseguró ser judía pese a que su abuelo fue un soldado nazi

La congresista Anna Paulina Luna en una reunión de comité del Congreso (Washington Post/Jabin Botsford)

Doce años antes de ser elegida como la primera mujer mexicano-estadounidense en representar a Florida en el Congreso, Anna Paulina Luna servía en la base aérea de Whiteman en Warrensburg, Missouri, donde sus amigos decían que se describía a sí misma alternativamente como de Medio Oriente, judía o de Europa del Este. Conocida entonces por su apellido Mayerhofer, Luna vestía ropa de diseño y expresaba su apoyo al entonces presidente Barack Obama.

Cuando se presentó como candidata republicana al Congreso, cambió su apellido por el de Luna en homenaje, según ella, a la familia de su madre. Defensora acérrima de los derechos de las armas, en la campaña citó una infancia angustiosa que la dejó “curtida en mil batallas”. Dijo que ella y su madre tenían poca familia extendida, ya que creció en barrios de “bajos ingresos” en el sur de California, con un padre que entraba y salía de la cárcel. Contó que sufrió un traumático “allanamiento de morada” cuando servía en las Fuerzas Aéreas en Misuri.

El brusco giro de Luna hacia la derecha, su relato de una infancia aislada y empobrecida y su reivindicación de su herencia latina han sorprendido a algunos amigos y familiares que la conocían antes de su ascenso a la Cámara de Representantes de EE.UU. este año. Una prima que creció con Luna dijo que la incluían regularmente en las reuniones familiares. Su compañera de piso en Misuri no recordaba el “allanamiento de morada” descrito por Luna, sino un robo en el apartamento que compartían cuando no estaban en casa, un incidente confirmado por los registros policiales.

“Cambiaba de persona en función de lo que mejor se adaptara a la situación en ese momento”, dijo la compañera de piso, Brittany Brooks, que vivió con Luna durante seis meses y fue una amiga íntima durante su servicio militar.

La oficina de Luna en el Congreso no respondió a una lista detallada de preguntas de The Washington Post sobre su biografía. Cuando se le preguntó en persona en el Capitolio la semana pasada, Luna afirmó que no había recibido ninguna pregunta del Post y se negó a hacer más comentarios. El viernes, la directora de comunicaciones de Luna, Edie Heipel, envió un correo electrónico a The Post en el que calificaba las preguntas de “extrañas” y afirmaba que “nuestra oficina no les responderá más”.

Después de la publicación en línea de esta historia, Luna emitió una declaración a través de su abogado que decía: “Como he dicho antes, y como el Washington Post ha demostrado claramente, cualquiera que sea una minoría conservadora es una amenaza para el control izquierdista. Pueden intentar desacreditarme, pero por desgracia para ellos los hechos echan por tierra su historia”.

La imagen de Luna como una conservadora de línea dura que superó grandes dificultades personales le ayudó a cambiar de color el año pasado el 13º escaño del Congreso de Florida, recientemente redistribuido, con el apoyo del ex presidente Donald Trump, hasta la victoria sobre el candidato demócrata Eric Lynn. Luna forma parte de una nueva promoción de republicanos en la Cámara de Representantes, entre los que hay muchos elegidos por primera vez para un cargo público, como el representante George Santos (Nueva York), cuya biografía salió a la luz tras su elección.

Anna Paulina Luna, en una de sus primeras jornadas como representante en Washington (Washington Post/Jabin Botsford)

Durante su primera semana en el Congreso, Luna formó parte de un pequeño grupo de republicanos que se negaron a elegir a Kevin McCarthy (R-Calif.) como presidente de la Cámara, antes de obtener importantes concesiones y finalmente cambiar su voto.

Un elemento central de la identidad política de Luna es la dramática historia de su vida, expuesta en la página web de su campaña, en la que relata experiencias perturbadoras que la dejaron con “una armadura” que la preparó para luchar por el sueño americano, como ella misma lo ha descrito. Dice que sobrevivió a un atraco a mano armada a los 9 años y que su abuela “murió de VIH/SIDA contraído por el consumo de heroína”. En ocasiones ha afirmado que el marido y los hermanos de su abuela también murieron así.

En mensajes de texto y correos electrónicos a The Post, la madre de Luna, Mónica Luna, afirmó los relatos de su hija sobre esos incidentes.

“La historia de Anna es compleja porque mi historia es compleja porque me llevó mucho tiempo estabilizarme después de una infancia difícil y de involucrarme ingenuamente en relaciones que no eran buenas para mí”, escribió Mónica Luna.

Luna nació como Anna Paulina Mayerhofer en 1989 en Santa Ana, California. Su padre, George Mayerhofer, era drogadicto, según Luna y otros miembros de la familia, y él y la madre de Luna nunca se casaron. En la literatura de campaña y en discursos, Luna ha dicho habitualmente que su madre la crió sola, “sin familia en la que confiar”.

“Esa mentalidad de hogar roto realmente me proporcionó una gran visión de las cosas que funcionan y las que no, especialmente en lo que se refiere a la política”, dijo Luna en su podcast en 2021. También ha dicho que ella y su madre carecían de “una fuerte red extendida de personas” que pudieran ayudar a cuidar de ellas.

“Recuerdo esas luchas mientras crecía”, dijo Luna.

Luna vivió de niña en varios apartamentos y casas de las ciudades de Irvine, Aliso Viejo y Santa Ana, en el condado de Orange, así como en la ciudad de Los Ángeles, según los registros públicos. Luna también pasó tiempo en Tustin y Victorville mientras visitaba a su padre, dijo Mónica Luna.

Mónica Luna dijo que ella era la única fuente de apoyo financiero significativo para la familia y tuvo que depender de la asistencia social durante períodos de tiempo, sobre todo porque ella estaba poniendo a sí misma a través de la universidad en la Universidad de California en Irvine, y la Escuela de Derecho de UCLA.

“Anna tenía una vida que parecía una cosa, pero en realidad tenía un lado que la gente desconocía”, escribió Mónica Luna.

Luna y su madre contaron con el apoyo de toda la familia.

“Toda la familia la crió; mi padre formó parte de su vida cuando era más joven y todos la mimamos”, dijo Nicole Mayerhofer, una prima hermana tres años menor que Luna. Ella compartió con The Post fotos de las dos niñas creciendo juntas y en la edad adulta, incluyendo una instantánea de una fiesta de cumpleaños de la familia cuando eran jóvenes. “Siempre formaba parte de todo, de todas esas reuniones y actividades familiares”.

El abuelo paterno de Luna, Heinrich Mayerhofer, la recogía de la guardería cuando Mónica Luna estudiaba, según Jolanta, la madre de Nicole Mayerhofer.

“Ella lo tenía todo. Lo que necesitaba y más”, dice Jolanta Mayerhofer. “Y no sólo la mantenía Mónica, sino también mi suegro”. Otro miembro de la familia, que habló bajo condición de anonimato para proteger su privacidad, también dijo que los familiares estaban involucrados en la vida de Luna.

Por su parte, Mónica Luna refutó los relatos de la prima y la tía de Luna, diciendo que Luna “apenas pasó tiempo con ellas en toda su vida”, y calificó de “completa invención” que el abuelo de Luna mantuviera a su hija.

La biografía de Luna en el sitio web de su campaña dice que a lo largo de su infancia y adolescencia, su padre “pasó tiempo entrando y saliendo de la cárcel”, y que su comunicación con él durante este tiempo fue “a través de cartas a la cárcel y llamadas a cobro revertido.”

Anna Paulina Luna en su distrito en Florida (Washington Post/Thomas Simonetti)

El Post no pudo localizar ningún registro público de cargos por delitos graves o sentencias de prisión para George Mayerhofer en California, donde Luna vivía en ese momento. Un portavoz del Departamento Correccional de California dijo que no tenían constancia de que hubiera cumplido condena en centros estatales.

George Mayerhofer murió en un accidente de coche en el condado de Walton, Florida, el año pasado, según un comunicado que Luna publicó en Twitter.

Según Mónica Luna y Jolanta Mayerhofer, George Mayerhofer pasó varias temporadas cortas en la cárcel por no pagar la manutención de sus hijos. Mónica Luna dijo que también pasó al menos un año en la cárcel por un cargo relacionado con las drogas. Y dijo que cumplió condena en el condado de Orange. Un portavoz del Departamento Correccional del Condado de Orange y la cárcel de Santa Ana dijo al Post que no tenían registros de encarcelamiento de George Mayerhofer.

En 1997, cuando Luna tenía alrededor de 8 años, su madre se casó con un hombre que era gerente de ventas, según el Orange County Register. Por aquel entonces, Mónica Luna trabajaba como profesora de primaria en el distrito escolar de Santa Ana, donde estuvo empleada de 1997 a 2000, según su currículum.

Durante ese matrimonio, Mónica Luna fue vicepresidenta del MOMS Club de Aliso Viejo North, una “organización internacional de apoyo a las madres que se quedan en casa”, según un artículo del Orange County Register de 2004 sobre una campaña de recogida de juguetes que Mónica Luna organizó para niños colocados en hogares de acogida.

El artículo señalaba que Anna, la hija de Mónica Luna, que entonces tenía 15 años, ayudó a empaquetar cajas con donativos para la campaña en su casa de Aliso Viejo.

“La gente debería recordar que somos afortunados y que tenemos muchas bendiciones”, dijo Anna Luna al periodista. “Cuidar a niños de acogida, eso sí que es genial”.

Luna decidió finalmente dejar Los Ángeles en 2009, cuando tenía 19 años, y alistarse en las Fuerzas Aéreas, según contó en un podcast de 2021.

“Ella vio lo mucho que luché y lo mucho que me preocupaba por los préstamos estudiantiles que se unió a la Fuerza Aérea para tratar de construir una vida para sí misma”, dijo Mónica Luna a The Post en un texto.

En la Base Whiteman de la Fuerza Aérea de Missouri, donde Luna trabajó como directora de operaciones de aeródromo, algunos de sus compañeros pensaban que procedía de una familia acomodada: vestía ropa de diseño y mencionaba a veces haber tenido niñeras de niña, según dos antiguos amigos. La recordaban hablando de su aspiración a ser modelo de la revista Maxim.

Según una biografía de Luna en la página web de Turning Point USA, la organización conservadora sin ánimo de lucro en la que trabajaba, “ejercía de modelo profesional como medio de pagar los gastos que la ley GI no cubría”.

Luna -cuya familia materna es mexicoamericana y su abuela paterna nació en Hidalgo, México- se describe ahora como hispana y utiliza la pronunciación española de su nombre de pila. Pero sus compañeros de servicio dicen que Luna no se describía públicamente como hispana en ese momento y se refería a sí misma utilizando la pronunciación inglesa.

“En Whiteman, teníamos diferentes organizaciones para diferentes grupos y teníamos una población hispana activa en la base - ella no era parte de eso”, dijo Katie West, quien sirvió al mismo tiempo que Luna en la Base Aérea Whiteman. “Lo sé con certeza porque tenía muchos amigos que formaban parte de eso. Ella se está inclinando hacia eso ahora, pero es nuevo para mí”.

Los que la conocieron en ese momento dijeron que Luna era en gran medida apolítica, pero dijeron que expresó su apoyo a Obama, que era presidente en ese momento. Brooks, su compañera de piso, la describió como “liberal”.

En ese momento, las dos mujeres vivían en un apartamento fuera de la base en Warrensburg. Fotos y publicaciones en redes sociales revisadas por The Post muestran a Brooks y Luna brillando en vestidos de gala en una fiesta, tomándose fotos a escondidas la una a la otra durmiendo la siesta en la parte trasera de un automóvil y publicando en Facebook sobre sus bromas internas y su condición de mejores amigas.

En un clip de 2019 de un discurso publicado en el canal de YouTube de Luna, Luna dijo que cuando estaba destinada en Whiteman experimentó un “allanamiento de morada” a las 4 de la mañana, diciendo que su casero irrumpió en el apartamento.

“Si mi amigo Jeremy no hubiera estado allí para protegerme, estoy segura de que no estaría aquí delante de vosotros ahora mismo”, añadió Luna. “[Mi casero] no iba a irrumpir en mi casa a las 4 de la mañana para ver cómo estaba”.

Pero Brooks dijo en una entrevista que no tenía conocimiento de que se hubiera producido tal incidente de madrugada. Más bien, dijo, hubo un allanamiento diurno que ocurrió cuando Luna no estaba en casa.

Un informe del Departamento de Policía de Warrensburg obtenido por The Post describe el episodio de julio de 2010 como un “robo no en curso”.

El incidente se produjo después de que Brooks y Luna informaran a su casero de que seguían “encontrando la puerta trasera de la residencia abierta”, según el informe policial. En respuesta, el propietario cambió las cerraduras del apartamento e instaló cerrojos y pestillos, según el informe.

Sin embargo, las mujeres siguieron encontrando la puerta abierta y sin cerrar, lo que las llevó a alojarse temporalmente en otro lugar durante varios días, según el informe. Un día, Luna pasó por el apartamento y roció talco para bebés en el suelo delante de las puertas antes de marcharse.

Brooks, que es la única persona citada como entrevistada por la policía tras el robo, volvió más tarde para comprobar cómo estaba el apartamento y luego llamó a la policía para informar de que “alguien había entrado en su residencia”, según el informe.

Cuando llegó la policía, Brooks les mostró “lo que parecía ser una huella de bota izquierda de pisada gruesa en el polvo que salía del local”, según el informe policial.

Brooks, que ahora es abogada y trabaja con veteranos en una clínica de asistencia jurídica de Florida, dijo a la policía que, aunque no faltaba nada en el domicilio, “habían abierto y revuelto los cajones de su escritorio” y “también había un preservativo usado tirado en el suelo que Brooks advirtió que no era de ella”.

El nombre del propietario no se incluyó en el informe policial y, según los registros policiales, no se detuvo ni acusó a ningún sospechoso.

Luna ha descrito cómo el “trauma duradero” del robo la persiguió cuando se mudó a Florida.

“Cuando estaba destinada en Missouri, alguien entró en mi casa”, dijo Luna a los periodistas en su fiesta de la victoria la noche de las elecciones. “Yo no tenía un arma de fuego. No fue hasta que me destinaron a Florida que obtuve mi porte oculto. Así que he vivido en circunstancias y en estados donde se impulsaba el control de armas”.

Brooks dijo que en el momento del robo, tanto ella como Luna tenían armas en el apartamento que les había regalado el padre de Brooks.

Luna pasó seis años en el ejército, donde conoció a su marido, Andrew Gamberzky, un veterano de Operaciones Especiales del Ejército del Aire que resultó herido durante su segundo despliegue de combate. Durante su estancia en el ejército, se formó en las bases aéreas de Lackland y Keesler antes de ser destinada a la base aérea de Whiteman y, posteriormente, a Hurlburt Field, según un portavoz del Ejército del Aire.

Se licenció en Biología por la Universidad de Florida Occidental en 2017. Durante la universidad y después de dejar las Fuerzas Aéreas, trabajó a veces como modelo, camarera en un club de caballeros e influencer de Instagram, ha dicho Luna. Durante un tiempo, fue propietaria en el estado de Washington, según los registros públicos.

El ascenso de Luna a la prominencia política comenzó en 2018 después de que las declaraciones en línea que hizo sobre el tráfico de personas y la Segunda Enmienda llamaran la atención de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA.

Kirk contrató a Luna como directora de participación hispana del grupo en agosto de ese año, un puesto que sirvió como plataforma de lanzamiento para su candidatura fallida al Congreso contra el representante Charlie Crist (D-Fla.) en 2020.

Fue en esa época cuando Luna comenzó a abrazar públicamente su herencia hispana. Cuando Luna se registró por primera vez para votar en el condado de Okaloosa, Florida, en 2015, se identificó como “Blanca, no de origen hispano”. Pero marcó su etnia como hispana cuando actualizó su registro en 2019.

Ese mismo año, a los 29 años, presentó una petición en el estado de Washington solicitando cambiar su nombre a Luna. En la petición, que fue revisada por el Tampa Bay Times, Luna escribió que quería “representar mi herencia hispana y tener el mismo apellido que mi madre.”

Mónica Luna dijo a The Post que Luna era el apellido de su madre, y que ella misma había tomado recientemente medidas para que Luna también formara parte de su nombre legalmente. Discutió la idea de que su hija sólo recientemente comenzó a identificarse con su ascendencia mexicana.

“Anna nunca se ha identificado como hispana, que yo sepa”, escribió en un correo electrónico, diciendo que el padre de Luna hablaba español con ella cuando era niña.

“Anna puede marcar ambas casillas”, añadió. “Es bicultural y birracial. No es fácil saber qué casilla elegir”.

“Estoy muy orgullosa de Anna no sólo por recordar, sino por abrazar e identificarse con su herencia cultural. Espero que anime a otros a hacer lo mismo”, añadió Mónica Luna. “Habría sido mucho más fácil para ella negarlo; ciertamente ha sido atacada una y otra vez por ello”.

Luna también declaró en campaña y en una entrevista con Jewish Insider en noviembre que, aunque se identifica como cristiana, fue “criada como judía mesiánica por su padre”. Los judíos mesiánicos se identifican como judíos y dicen creer que Jesús es el Mesías. “También soy una pequeña fracción asquenazí”, añadió, refiriéndose a los judíos cuyos antepasados vivieron en Europa Central u Oriental.

La madre de Luna dijo que su padre era un “cristiano que abrazó la fe mesiánica”.

“Con el tiempo se desintoxicó y empezó a asistir a una iglesia judía mesiánica en el condado de Orange. Llevó a Anna a los servicios y ella lo enterró según las costumbres judías”, escribió Mónica Luna en un texto.

Sin embargo, tres miembros de la familia extensa de Luna dijeron que su padre era católico y que no tenían conocimiento de que practicara ninguna forma de judaísmo mientras Luna crecía.

El padre de George Mayerhofer, Heinrich Mayerhofer, emigró a Canadá desde Alemania en 1954 y se identificó como católico romano, según un registro de inmigración revisado por The Post.

Según varios familiares, Heinrich Mayerhofer, fallecido en 2003, sirvió en las fuerzas armadas de la Alemania nazi cuando era adolescente en la década de 1940.

Uno de sus hijos, Edward Mayerhofer -tío de Luna- facilitó al Post lo que dijo que era un retrato de Heinrich Mayerhofer vestido de uniforme cuando era un joven soldado en Alemania. Los expertos del Centro Simon Wiesenthal que revisaron la foto confirmaron que el uniforme coincidía con el de un miembro de la Wehrmacht, que eran las fuerzas armadas de la Alemania nazi.

Jolanta Mayerhofer, esposa de Edward, declaró que Heinrich Mayerhofer -conocido como Henry- le dijo que no tuvo más remedio que servir al régimen nazi durante la guerra.

“Le dolía hablar de ello”, dijo. “Me dijo: ‘Si recibes la carta, tienes que presentarte, de lo contrario se acabó tu vida’. ... No le gustaba, pero así era la vida”.

Mónica Luna dijo que nunca había oído que el abuelo de Luna tuviera vínculos nazis. Señaló que Luna está distanciada de Edward Mayerhofer, que es hermano del padre de Luna y planteó públicamente inconsistencias en la biografía de Luna en las redes sociales durante su primera candidatura al Congreso. En respuesta, Luna presentó una solicitud de medida cautelar de acoso contra él en 2020.

Luna no ha hablado públicamente de Heinrich Mayerhofer, aunque ha señalado el servicio de su bisabuelo materno Antonio Luna en la Segunda Guerra Mundial en las redes sociales, tuiteando en 2020 que “estuvo en el Día D.” Otro bisabuelo, William Todd -hijo de un aventurero estadounidense y nativo de Colima, México- también sirvió durante la Segunda Guerra Mundial con el equipo del 158º Regimiento de Infantería de Arizona, según un artículo de 1952 en el Arizona Daily Star.

Nicole Mayerhofer, prima de Luna, y otros miembros de la familia dijeron que era bien sabido en la familia que Heinrich Mayerhofer sirvió en el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Dijo que su abuelo hablaba a veces de sus experiencias en la guerra.

“Sí, [mi abuelo] creció así, pero cuando decidió venir a Estados Unidos y vivir aquí, aunque intentaba recordar de dónde venía, aceptaba a personas de diferentes razas y religiones, no era antisemita”, dijo Nicole Mayerhofer.

La relación entre los primos se deterioró en 2020, después de que Luna presentara el requerimiento judicial por acoso contra el padre de Nicole Mayerhofer, según Nicole.

Desde su elección al Congreso, Luna ha llamado la atención por negarse a asistir a una recepción de la Casa Blanca para nuevos miembros de la Cámara debido a los protocolos de covid-19 del evento, abogar a favor de permitir que los miembros de la Cámara lleven armas de fuego a las reuniones de los comités y acusar a un periodista de acosarla sexualmente después de que le hiciera preguntas mientras salía de su despacho en el Capitolio de EEUU en enero.

La nueva miembro del Freedom Caucus de la Cámara de Representantes ha comparado el enfoque de los demócratas sobre el tráfico de seres humanos en la frontera entre Estados Unidos y México con los abusos de los derechos humanos en China, ha pedido a Estados Unidos que deje de enviar tanques a Ucrania y ha sugerido criminalizar los impuestos.

Luna también ha prometido abordar la cuestión de la censura, equilibrar el presupuesto y poner en marcha una coalición de veteranos, al tiempo que ha compartido por el camino mensajes motivadores sobre su viaje a Washington.

“Siempre le digo a la gente que en la vida tienes dos opciones: puedes elegir ser el vencedor o la víctima”, dijo Luna en una entrevista el año pasado, poco antes de la jornada electoral. “Yo elegí ser una vencedora”.

© The Washington Post 2023