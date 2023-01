Las imágenes satelitales muestran multitudes en los crematorios de China ante el rebrote de COVID

Una funeraria de Tongzhou, en las afueras de Beijing, parece haber construido una nueva zona de aparcamiento, según las imágenes captadas por Maxar el 24 de diciembre (fotos: Maxar Technologies/via Washington Post)

Una funeraria desbordada de Chengdu, China, dejó de ofrecer servicios, presupuestando sólo dos minutos para que cada familia se despidiera de sus seres queridos antes de la incineración. Una funeraria de las afueras de Beijing despejó rápidamente el espacio para un nuevo aparcamiento. En Shanghai, los estafadores vendían plazas en las colas de las funerarias por 300 dólares cada una a los afligidos familiares que intentaban conseguir un hueco para la cremación.

Aún así, el gobierno chino sigue insistiendo en que menos de 40 personas han muerto en China a causa del virus desde el 7 de diciembre, cuando se eliminaron repentinamente las restricciones de “cero COVID” destinadas a eliminar por completo el virus, y las cifras de infección se dispararon.

Un examen realizado por el Washington Post de imágenes por satélite, vídeos de primera mano publicados en las redes sociales y testimonios de testigos sugiere que el número de muertos por COVID en China es mucho mayor que el recuento del gobierno, lo que socava la afirmación de Beijing de que el brote sigue bajo control.

Las funerarias de todo el país han registrado un aumento espectacular de la actividad en comparación con hace unos meses y con la misma época del año pasado, ya que los vehículos entregan los cadáveres y los residentes hacen cola para incinerar a sus seres queridos, según el análisis de The Post. Se trata de una clara prueba visual de que los registros oficiales no reflejan la totalidad de las víctimas del brote.

Las imágenes captadas por Maxar Technologies y facilitadas a The Post muestran un aumento de la actividad en las funerarias de seis ciudades diferentes, desde Beijing, en el norte, hasta Nanjing, en el este, y Chengdu y Kunming, en el suroeste.

Las imágenes coinciden con las entrevistas realizadas por The Post a residentes chinos en duelo y a trabajadores de funerarias. Las publicaciones en las redes sociales verificadas por The Post revelan largos tiempos de espera y personal desbordado en otras instalaciones. En todas las zonas analizadas, la cifra oficial de muertos anunciada por las autoridades era de un solo dígito, si es que se informaba de ella.

“Llevo seis años trabajando aquí y nunca había habido tanta gente”, dijo una recepcionista de la funeraria Jiangnan de Chongqing, en el suroeste de China, que describió las largas colas de coches que esperaban para entrar en el centro durante los días anteriores y posteriores a Navidad. Los congeladores estaban llenos y las ocho incineradoras funcionaban 24 horas al día, 7 días a la semana.

“El teléfono no ha dejado de sonar”, dijo, colgando antes de poder dar su nombre.

En China, cuando un familiar muere en casa o en el hospital, los parientes suelen llamar a una funeraria o a un tercero para recoger el cadáver. Se registran, a menudo en persona, con un certificado de defunción y la identificación de su pariente fallecido antes de que se les asigne una franja horaria para la incineración -la principal forma de tratar a los difuntos en las ciudades chinas- y el servicio conmemorativo.

No es raro que las funerarias estén más concurridas durante los meses de invierno. Pero el volumen de tráfico observado en las imágenes por satélite, junto con los vídeos y fotos que muestran una aglomeración de personas esperando dentro y fuera de estas instalaciones, sugieren una actividad superior a la registrada en periodos comparables durante el año pasado.

Entre los vehículos identificados en las imágenes por satélite y los vídeos verificados por The Post figuran unas furgonetas muy características que se utilizan habitualmente como coches fúnebres. Las imágenes de largas colas nocturnas ante las funerarias indican que algunos familiares han esperado toda la noche para organizar el entierro de sus difuntos.

La demanda ha llegado a ser tan alta que al menos cuatro de las funerarias contactadas por The Post han dejado de permitir servicios conmemorativos y ahora sólo ofrecen servicios de cremación y almacenamiento, un indicio de que la mayoría de las personas que esperaban en estas instalaciones estaban allí para procesar a seres queridos recientemente fallecidos.

La forma exacta en que las autoridades chinas contabilizan las muertes por COVID ha sido un punto de controversia desde el comienzo de la pandemia. Desde diciembre, sólo se han incluido en el recuento oficial las personas que murieron de insuficiencia respiratoria, independientemente de si dieron positivo en las pruebas del virus. Las autoridades sanitarias chinas han intentado tranquilizar a la población citando la baja tasa de letalidad, 0,1%, de la variante ómicron. Oficialmente, algo más de 5.200 personas han muerto de COVID en China desde el comienzo de la pandemia.

Las proyecciones realizadas por expertos internacionales sitúan el número real de víctimas mortales más cerca de las 5.000 personas cada día, y varios modelos predicen más de un millón de muertes por COVID en China en 2023. Se prevé que la población anciana, entre la que las tasas de refuerzo son especialmente bajas, sea la que más sufra.

“Lo bueno es que se trata de la variante ómicron, no de la original ni de la delta”, afirma Mai He, profesor de patología e inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en San Luis, y autor principal de un informe de 2020 que utilizó estimaciones de crematorios para sugerir un subregistro de muertes en Wuhan, donde surgió por primera vez el coronavirus. “Lo malo es que, debido a cero covid, la mayoría de los chinos, su sistema inmunológico no se ha cebado”.

La Comisión Nacional de Salud de China y su Ministerio de Asuntos Exteriores no respondieron a las peticiones de comentarios.

Sin embargo, en un agudo comentario publicado el lunes, el Diario del Pueblo, portavoz del gobernante Partido Comunista Chino, defendió el planteamiento. “China sigue un enfoque basado en la ciencia para prevenir y controlar el COVID-19 y ha estado afinando constantemente sus medidas de respuesta a la luz de la evolución de la situación”, decía el comentario.

Sin embargo, para el Partido Comunista Chino y su líder, Xi Jinping, las pruebas de que las muertes son exponencialmente superiores a las notificadas suponen un desafío directo a su discurso de que, bajo su sabio liderazgo, el enfoque chino del COVID es superior a los occidentales.

“China estaba tan orgullosa de sus medidas de control del COVID hasta la primavera de 2021″, dijo Yanzhong Huang, investigador principal de salud global en el Consejo de Relaciones Exteriores. “Pero mírenlo ahora. Todo se ha venido abajo y su modelo de respuesta pandémica se ha convertido en el hazmerreír. Esto va a afectar no sólo a los dirigentes, sino a la legitimidad del propio régimen”.

Beijing

En noviembre surgieron nuevos brotes en algunas de las ciudades más grandes de China, como Beijing y Guangzhou, a pesar de la política gubernamental de cero COVID, lo que provocó un nuevo endurecimiento de las medidas. En respuesta, se produjeron protestas masivas de un tamaño y escala nunca vistos en décadas.

Después de que las autoridades levantaran drásticamente la mayoría de las restricciones a principios de diciembre, las infecciones arrasaron a la población, que tiene poca inmunidad natural al virus; la mayoría de los residentes han sido inmunizados con vacunas fabricadas en China que son menos eficaces contra la variante ómicron.

Beijing fue una de las primeras afectadas, con un 80% o más de la población infectada a finales de diciembre, según estimaciones de Zeng Guang, ex epidemiólogo jefe del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades. Los vídeos mostraban hospitales de la capital china repletos de pacientes enfermos, muchos de ellos ancianos.

Una funeraria de Tongzhou, en las afueras de Beijing, parece haber construido una nueva zona de aparcamiento por esas fechas, según las imágenes captadas por Maxar el 24 de diciembre.

La funeraria en el distrito de Tongzhou en Beijing, con un nuevo estacionamiento construido en diciembre, y lleno de autos

Utilizando imágenes adicionales tomadas por Planet Labs, The Post determinó que la ampliación se produjo en algún momento a partir del 22 de diciembre. Dos días después, más de 100 vehículos estaban aparcados en la funeraria.

El personal de la funeraria trabajaba horas extraordinarias, incinerando hasta 150 cadáveres al día, frente a los 40 que se procesaban anteriormente, según un informe ya suprimido publicado por el diario estatal Beijing Youth Daily. Según Reuters, el 21 de diciembre se vio a la policía en la funeraria supervisando un flujo constante de llegadas. Sin embargo, cuando The Post realizó una búsqueda en las principales plataformas web chinas a principios de enero, brillaban por su ausencia las menciones a la funeraria.

Kunming

En el exterior de la funeraria de Kunming, en la provincia suroccidental de Yunnan, las zonas de aparcamiento estaban inusualmente abarrotadas el 5 de enero, en comparación con las imágenes tomadas un año antes. Se pueden ver vehículos aparcados a lo largo de las calles cercanas a una entrada, donde también se ve gente.

Aumento en la actividad vehícular y varias personas afuera de la funeraria

Los días 28 y 29 de diciembre, una cuenta de Douyin -la versión china de TikTok- publicó fotografías y un vídeo que mostraban la aglomeración de gente en las instalaciones. El Post no pudo confirmar la hora exacta de la filmación, pero el vídeo incluía imágenes de gran aglomeración tomadas tanto de día como de noche.

Otro vídeo, publicado el 2 de enero, mostraba colas que serpenteaban por el mismo edificio. “La epidemia de este año. Tanta gente haciendo cola durante toda la noche”, escribió el usuario que lo publicó.

Según Huwy-min Lucia Liu, profesora de antropología de la Universidad George Mason, en las zonas urbanas se suele incinerar a los difuntos en cuestión de días. Esto significa que las personas que acudían a los servicios funerarios en grandes ciudades como Kunming probablemente lo hacían por familiares fallecidos recientemente, explicó.

“Las personas que esperaban en la puerta de la funeraria por la noche no estaban allí para asistir a un funeral como invitados”, explicó Liu. “Puede que se trate de familias en duelo o de agentes funerarios que representan a familias en duelo que esperan a primera hora de la mañana para organizar los servicios funerarios y la incineración. Normalmente, para eso no habría que hacer cola, y menos de noche”.

Shanghai

El Post verificó vídeos tomados desde finales de diciembre que mostraban multitudes ante las funerarias de Baoxing y Longhua, dos grandes instalaciones del centro de Shanghai.

Un vídeo, grabado de noche y publicado en Douyin en la madrugada del 28 de diciembre, mostraba una larga cola ante Baoxing. La persona que subió el vídeo comentó que la cola estaba formada por familiares y “revendedores”, que habían esperado más de cinco horas. La policía ha advertido públicamente contra la reventa.

“Nunca había visto una cola tan larga fuera de Baoxing”, dijo Liu, de la Universidad George Mason, que ha estudiado la industria funeraria en la ciudad. “Después de haber pasado 18 meses en varias funerarias de Shanghai, esta larga cola es definitivamente inusual”, dijo.

Para Shi, un joven de 27 años residente en Shanghai cuyo padre murió de COVID apenas un mes después de cumplir los 60, el proceso en la funeraria Baoxing fue especialmente agotador. Su padre murió en casa el 21 de diciembre, pero en la funeraria le dijeron a Shi que, debido al número de personas que esperaban, pasarían otros cinco días antes de que se pudieran hacer los preparativos para su incineración. Mientras tanto, la familia tendría que guardar el cadáver en casa.

Para asegurarse una plaza para su padre, Shi empezó a hacer cola a las nueve de la noche de la víspera. Cuando llegó, ya había 50 personas en la cola. Había policías en el lugar para mantener el orden. Esperó toda la noche y finalmente consiguió un número para su padre a las 8 de la mañana del día siguiente; la cremación se llevó a cabo unas horas más tarde en otro lugar. No se permitió la presencia de familiares. A Shi le dijeron que las cenizas podrían recogerse en uno o dos meses.

“Para las familias corrientes como la nuestra, esto es sin duda un duro golpe”, dijo Shi. Aunque el padre de Shi dio positivo antes de morir, la causa de la muerte fue catalogada como “enfermedad subyacente”.

“¿No es esto una mentira descarada?”, preguntó.

Nanjing

En Nanjing, una importante ciudad al noroeste de Shanghái, las imágenes por satélite Maxar del 3 de enero captaron una fila de vehículos blancos a lo largo de una carretera dentro de la Funeraria de Nanjing, un complejo en expansión construido en 2013. Un vídeo publicado en Twitter el 23 de diciembre mostraba furgonetas que se extendían hasta una carretera al sur del complejo. El Post no pudo confirmar la fecha en que se grabó.

Fila y aumento de la actividad vehicular

Escenas similares se grabaron al norte de la ciudad, en la funeraria del distrito de Liuhe. Una residente llamada Jin, que sólo dio su apellido por motivos de seguridad, describió la espera de casi un día entero para entregar el cadáver de su abuelo en las instalaciones para su incineración.

Un vídeo publicado por Jin y posteriormente borrado de Douyin mostraba una larga fila de furgonetas y columnas de humo que llenaban el cielo. El Post verificó ese vídeo, junto con otro compartido por Jin que mostraba el mismo tipo de furgonetas esperando a lo largo de Mayuxian Road, a más de 1.000 pies de las instalaciones.

Jin dijo que vio al menos 40 furgonetas fuera de la funeraria, así como residentes que aparentemente no habían podido conseguir una furgoneta transportando cadáveres en pequeños carros utilitarios. Una recepcionista de la funeraria dijo que todos los congeladores para almacenar cadáveres estaban llenos.

“Nuestro conductor me dijo que lleva décadas haciendo este trabajo, pero que nunca había visto algo así”, dijo Jin, de 29 años. “Es realmente triste”.

Chengdu

En la funeraria Donglin de Chengdu, en la provincia suroccidental de Sichuan, las imágenes por satélite tomadas por Maxar el 21 de diciembre mostraban decenas de vehículos aparcados alrededor del complejo, incluidos vehículos blancos parecidos a furgonetas utilizadas para transportar cadáveres. Una imagen tomada un año antes, el 18 de diciembre de 2021, mostraba la funeraria prácticamente vacía de vehículos.

Mayor cantidad de autos en la zona

Ante la abrumadora demanda, Donglin ha tenido que reducir su servicio normal, según el personal.

“Debido a las inusuales circunstancias, estamos suspendiendo todos los servicios conmemorativos, pero las familias aún pueden despedirse del difunto antes de la cremación”, dijo una recepcionista al Post el jueves.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo tenían las familias para despedirse, añadió: “Dos minutos”.

Una oleada nacional

Además de Chengdu, Kunming, Nanjing y Beijing, The Post también constató un aumento del tráfico en las funerarias de Tangshan, ciudad al este de Beijing, y Huzhou, cerca de Shanghai.

“Como tendencia general, hemos observado un aumento de la actividad y el tráfico de vehículos en varias funerarias y crematorios de ciudades chinas durante el mes pasado, en comparación con periodos similares de años anteriores”, declaró por correo electrónico Stephen Wood, director de Maxar News Bureau.

Las funerarias captadas por las imágenes de satélite ofrecen una instantánea de lo que ocurre en todo el país.

Las personas que trabajan en funerarias de otras partes del país han proporcionado más pruebas de lo que está ocurriendo sobre el terreno. La recepcionista de la funeraria Jiangnan de Chongqing describió cómo los trabajadores se dividían en tres turnos para que la funeraria pudiera funcionar las 24 horas del día. “Desde que empecé a trabajar hasta que terminé, el vestíbulo estaba lleno de gente organizando cremaciones”, explicó.

En Jingyunshan, una funeraria de Guiyang, capital de la provincia suroccidental de Guizhou, una recepcionista dijo que durante las dos últimas semanas de diciembre habían atendido hasta 250 cadáveres al día, más del doble del máximo diario de la instalación antes de que se levantaran las restricciones por COVID. El almacén estaba lleno y las incineradoras funcionaban las 24 horas del día.

También se han publicado numerosos obituarios anunciando la muerte de figuras públicas cuyo fallecimiento no se reflejaba en el recuento oficial. Entre ellos se encuentran un antiguo diplomático que ayudó a negociar la entrega de Hong Kong a China, cuya esposa dijo que tenía covida, y el diseñador de la mascota de los Juegos Olímpicos de Verano de Beijing 2008, que murió de un “fuerte resfriado”.

Presionadas sobre el número real de muertos, las autoridades han intentado tranquilizar a la opinión pública.

Liang Wannian, uno de los principales asesores del equipo gubernamental de respuesta al coronavirus, declaró en una conferencia de prensa a finales del mes pasado que las autoridades sólo podrían investigar las muertes por COVID después de la actual oleada. Wu Zunyou, epidemiólogo jefe del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades, añadió que el centro ha estado analizando las tasas de exceso de mortalidad y que publicaría los resultados más adelante.

Puede que esas respuestas no lleguen lo bastante pronto para los residentes.

En Jinan, capital de la provincia oriental de Shandong, Wang, de 24 años, pasó por delante de la funeraria Jinan a las 3 de la madrugada del 30 de diciembre y vio a casi 100 personas haciendo cola en medio del frío. Se detuvo para grabar la escena: algunos del grupo se estaban peleando después de que una persona intentara colarse en la cola. Wang, que sólo dio su apellido por miedo a represalias de las autoridades, publicó el vídeo en Douyin, pero más tarde descubrió que las autoridades lo habían censurado.

“Me cuesta entender por qué quieren callarnos la boca”, afirmó.

© Washington Post 2023 / Por Samuel Oakford, Lily Kuo, Vic Chiang, Imogen Piper y Lyric Li