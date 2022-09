Tortura, asesinatos y secuestros: la retirada rusa de Izyum revela los horrores

Investigadores militares y policiales comienzan la exhumación de una fosa común en Izyum, Ucrania. (Foto para The Washington Post de Wojciech Grzedzinski)

IZYUM, Ucrania - Las fuerzas rusas aterrorizaron a los residentes a lo largo de su ocupación de seis meses de Izyum, un centro estratégico en el noreste de Ucrania, con testigos y víctimas esta semana relatando la tortura, los asesinatos y las desapariciones forzadas que los soldados llevaron a cabo. Y mientras daban testimonio, los funcionarios ucranianos que ahora han recuperado el control de la ciudad se esforzaron por desenterrar las pruebas de esos posibles crímenes de guerra.

El último viernes, los investigadores empezaron a exhumar los cuerpos de más de 400 civiles enterrados en un cementerio improvisado y hasta 17 soldados ucranianos enterrados en una fosa común en el mismo lugar. La zona, situada en un bosque a las afueras de Izyum, había sido utilizada como posición militar rusa.

Bolsas con los cuerpos de los soldados ucranianos son depositadas en Izyum (Foto para The Washington Post de Wojciech Grzedzinski)

Los funcionarios dijeron que habían identificado rápidamente signos de tortura en algunos de los cadáveres. Al menos uno tenía una cuerda alrededor del cuello, dijeron.

“Bucha, Mariupol, y ahora, por desgracia, Izyum”, dijo el viernes el presidente Volodymyr Zelensky, nombrando otros lugares donde las fuerzas rusas de ocupación infligieron una violencia generalizada a los civiles. “Rusia deja muerte en todas partes”.

Un centenar de investigadores desenterraron estoicamente las tumbas -cada una de ellas marcada con una simple cruz de madera y un número- y tomaron notas sobre el estado de los cuerpos en descomposición, midiéndolos y buscando detalles identificativos. El hedor de la muerte llenaba el aire, y los estampidos resonaban en el bosque mientras las fuerzas ucranianas desminaban una zona cercana.

A woman cries as she recounts what Russian soldiers did to residents of Izyum during their occupation of the city. MUST CREDIT: Photo for The Washington Post by Wojciech Grzedzinski.

Varios investigadores con monos y guantes blancos se situaron en la gran fosa donde se descubrió la fosa común de los soldados. Pusieron cada cuerpo en una bolsa de plástico blanca y luego llevaron las bolsas a un terreno plano cercano. Uno de los trabajadores abrió la cremallera de cada bolsa para examinar de cerca su contenido. Se desconoce la identidad de los soldados, cuyos rostros están tan dañados o deteriorados por el tiempo transcurrido bajo tierra que ya no son reconocibles.

Se registraron las ropas en busca de pistas sobre los nombres. En los bolsillos de un hombre, el trabajador sólo encontró un spray nasal y un medicamento. Otro soldado llevaba un teléfono móvil plateado, un enchufe, una cuchara de metal, auriculares y dos analgésicos. El investigador utilizó el vellón del ejército del hombre para limpiar la pantalla del teléfono y luego intentó encenderlo antes de colocarlo en una pequeña bolsa para examinarlo.

Unas simples cruces, fila tras fila, marcan una fosa común en Izyum donde los investigadores comenzaron a exhumar los cuerpos esta semana (Foto para The Washington Post de Wojciech Grzedzinski)

En la siguiente bolsa para cadáveres, encontró a un hombre con la pierna izquierda arrugada bajo el brazo izquierdo. Estaba sin camiseta y cubierto de arena, y llevaba dos pulseras amarillas y azules en la muñeca izquierda. Poco a poco, el investigador fue limpiando la arena para revelar varios tatuajes que podrían ayudar a determinar la identidad del soldado, incluido uno en su brazo izquierdo: el nombre “Alina” con pequeños corazones salpicados.

Las pruebas descubiertas en el lugar de enterramiento forman parte de una historia mucho más amplia de horrores que se desarrollaron en esta ciudad después de que las fuerzas rusas tomaran el control en marzo. A pesar de la sensación de optimismo por las recientes victorias de Ucrania en la recuperación del territorio, los civiles que se enfrentan a las secuelas de la ocupación rusa todavía se tambalean por lo que han soportado. Algunos luchan por creer que la paz en su ciudad se mantendrá.

Unas 50 personas siguen durmiendo en el sótano de una guardería. Algunos temen tanto un nuevo ataque que se niegan a ir a casa incluso durante el día, y cocinan en el patio de recreo. En marzo, unas 200 personas buscaron seguridad allí, refugiándose en un espacio tan reducido que “algunos tenían que dormir sentados”, dijo Anna Kobets, de 38 años. Un anciano murió cuando el patio fue bombardeado. Incluso ahora, los ruidos fuertes pueden hacer que los niños vuelvan corriendo al sótano.

El marido de Kobets, Vitaliy Kaskov, de 39 años, estaba entre los que se alojaban en la guardería al principio de la guerra. Cuando los rusos avanzaron sobre Izyum, el ex soldado enterró su arma cerca de la escuela para ocultarla del enemigo. Temía que, al buscar colaboradores en la ciudad, su presencia pudiera poner en peligro otras vidas.

Finalmente, Kaskov decidió esconderse en otro lugar. Cuando regresó el 20 de abril, dijo Kobets, le acompañaban soldados rusos que le golpearon tanto que tenía enormes ronchas en el cuero cabelludo y sólo podía abrir los ojos echando la cabeza hacia atrás. Los soldados dispararon al aire y al suelo. Kaskov mostró a las tropas dónde había enterrado su arma, y se lo llevaron y trajeron a su mujer para interrogarla, cubriéndole la cabeza con una bolsa.

Durante cinco horas, dijo, los soldados rusos la atormentaron psicológicamente, diciéndole que tenían a su padre en otra habitación y que lo golpearían si no les daba información sobre los colaboradores. Finalmente la devolvieron a la guardería.

Más tarde, su madre recorrió la ciudad preguntando a los soldados y oficiales rusos dónde habían llevado a su yerno. Finalmente supo que estaba vivo, pero como prisionero de guerra en la región rusa de Belgorod. La familia no ha podido confirmarlo, dijo Kobets. Tampoco han visto ni sabido nada de Kaskov desde el día en que las tropas se lo llevaron de la guardería a mediados de abril.

Los residentes locales dijeron el viernes que muchas personas desaparecieron en circunstancias similares, una de las razones por las que temían cualquier interacción con las tropas.

Había otras razones para tener miedo.

Una mujer, a la que The Washington Post no nombra por temor a su seguridad, dijo que tres soldados irrumpieron en su casa en marzo y la violaron durante tres horas. “Estaban borrachos y tenían esos extraños ojos [drogados]”, dijo. “La sangre me salía a borbotones después. No pude salir de casa durante una semana”.

Intentó proteger a sus hijas, de 15 y 22 años, del mismo destino. Pero desesperadas por conseguir dinero, las hermanas salieron un día a buscar trabajo como limpiadoras, dijo. Los soldados rusos trajeron a la más joven de vuelta a casa, sola.

“No sé dónde está”, dijo la madre el viernes, llorando por su hija mayor. “¡No lo sé!”

Otro grupo de soldados insistió en acampar en la misma casa donde ella y varias otras personas se alojaban, obligando a los ucranianos a dormir en el suelo de una sola habitación. Durante tres días, no se les permitió ir al baño, dijo. Sólo la alimentaron con una cucharada de gachas, dijo, y tenía tanta hambre que la cabeza le daba vueltas.

Desde que las fuerzas rusas abandonaron la ciudad hace aproximadamente una semana, los trabajadores humanitarios han estado repartiendo ayuda alimentaria a los civiles. Pero muchos sobreviven con lo poco que pueden reunir.

Viktor Boyarintsev, de 68 años, recogió el viernes una caja de víveres de un reparto en su manzana, su primera ayuda en meses.

Los residentes de Izyum recogen pan esta semana, entre su primera ayuda humanitaria en meses (Foto para The Washington Post de Wojciech Grzedzinski)

“¡Deprisa, deprisa!”, gritaban sus vecinos mientras otros corrían por la calle esperando recibir un paquete.

Boyarintsev lloraba mientras describía cómo su esposa había muerto de una enfermedad cardíaca tratable porque no podían conseguir los medicamentos que necesitaba. Temiendo morir en el bombardeo si la enterraba él mismo, la entregó a un servicio funerario local que le envió una foto de su cuerpo y un número en la cruz que plantaron sobre la tumba.

Todavía cuida las rosas que su mujer plantó antes de morir. Sin calefacción y con temperaturas en picado, abraza a sus dos gatos para calentarse, pero le preocupa que este invierno pueda ser tan malo como el anterior.

Los civiles dicen haber sobrevivido a la ocupación buscando formas creativas de comer y mantenerse calientes.

Anna Kobets calienta agua para el té y el café fuera de la guardería en la que vive con otras personas en Izyum desde que comenzó la guerra. (Foto para The Washington Post de Wojciech Grzedzinski)

Un residente de edad avanzada, que sólo dio su nombre como Mykola, ha estado viviendo con un cohete sin explotar alojado en el pozo de su bomba de agua desde abril. Al principio tuvo miedo, dijo. Pero es el único lugar donde puede recoger agua. “Así que me acostumbré”, dijo.

Sin embargo, ese cohete fue uno de sus menores problemas. “Había aviones lanzando bombas. Menos mal que sobreviví a cada segundo”, dijo.

Hizo una estufa de madera para calentar su casa y desde entonces se dedica a recoger la leña que sobra en los antiguos puestos de control rusos, cargando enormes troncos en la parte trasera de su bicicleta. Sin electricidad ni gas, la leña le servirá para cocinar y mantenerse caliente cuando el tiempo se enfríe en los próximos meses.

El viernes, una fría tormenta se desató varias horas después de que comenzara la exhumación. La tierra extraída de las tumbas empezó a convertirse en barro. La lluvia cubrió las bolsas de plástico para cadáveres, y las marcas escritas en el lateral empezaron a correrse.

Los trabajadores hicieron una pausa para ponerse ponchos y luego volvieron al trabajo. Todavía quedaban más cuerpos por encontrar.

(c) 2022 The Washington Post Por Siobhán O’Grady, Anastacia Galouchka y Wojciech Grzedzinski

