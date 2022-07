La forma más fácil de prepararse para una colonoscopia

El cáncer colorrectal es el tercero más frecuente en Estados Unidos, (REUTERS)

Hace décadas, para prepararse para una colonoscopia, los pacientes tenían que limpiar primero el colon con laxantes como el aceite de ricino o el citrato de magnesio, a veces durante varios días. No era agradable.

Las cosas mejoraron en 1984 con la introducción de una solución en polvo que los pacientes podían beber el día anterior a la colonoscopia. La bebida limpiadora del colon, llamada GoLYTELY, tiene un sabor desagradable pero “convertía 3 días y medio de tortura en 3 horas y media de tortura”, dice el gastroenterólogo Jack Di Palma, profesor de medicina interna en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de Alabama.

La preparación para una colonoscopia, procedimiento en el que el médico introduce un tubo flexible a través del colon para ver el interior del órgano con una cámara, sigue siendo quizás el mayor impedimento para el estudio. Por ello, la aprobación el año pasado de una opción de preparación mucho menos desagradable para los pacientes fue una buena noticia.

La limpieza previa del colon es fundamental para identificar y eliminar los pólipos, a menudo precursores del cáncer, durante el procedimiento. A lo largo de los años, han aparecido varias soluciones de preparación de nueva generación, cada una de ellas con ventajas e inconvenientes, y otras -incluidas las que se presentan en forma de batidos aromatizados y barritas alimenticias- han sido probadas pero aún no han sido aprobadas.

Las soluciones que la mayoría de los pacientes beben limpian el colon, pero los pacientes tienen que ingerir cantidades copiosas -cuatro litros, o algo más de un galón- y el sabor sigue siendo bastante terrible.

Los médicos recomiendan ahora que los pacientes dividan la dosis en dos, la mitad tomada el día anterior y el resto varias horas antes del procedimiento.

“Le decimos a la gente que lo enfríe, que lo beba con una pajita, que se tape la nariz, que mastique chicle entre medias o que chupe caramelos duros”, dice Louis Korman, gastroenterólogo semiretirado del área de Washington. “Todo el mundo oye las historias sobre lo horrible que es la preparación. La preparación es lo que todo el mundo recuerda, y representa un desincentivo para hacerse una colonoscopia.”

Pero el año pasado -en lo que los expertos creen que podría acabar con el temor que aleja a muchas personas de esta importante revisión- la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó un régimen de pastillas, Sutab, que, según los estudios, funciona tan bien como las soluciones líquidas, sin el vil sabor. Es un régimen de 24 pastillas: 12 pastillas el día anterior y 12 al día siguiente, varias horas antes del procedimiento.

Los pacientes deben seguir bebiendo mucha agua, un total de 1,5 litros el primer día y otros 1,5 litros al día siguiente. Pero, al menos, el agua corriente es insípida.

“Lo bueno de Sutab es que elimina el problema del sabor”, dice Douglas K. Rex, distinguido profesor emérito de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana. “Sigues teniendo que sentarte en el retrete, pero no tener que beber algo que sabe fatal es una gran ventaja”.

El oncólogo Arif Kamal, profesor asociado de medicina en la Universidad de Duke, está de acuerdo. “Es una buena opción para quienes el sabor es un problema”, dice Kamal, que también es jefe de pacientes de la Sociedad Americana del Cáncer. También señala alternativas más sencillas a las colonoscopias completas para los pacientes que tienen un riesgo medio de cáncer de colon, como las pruebas de detección en casa de sangre y ADN alterado que sugieren la presencia de cáncer.

“Los pros: es más cómodo hacerlo en casa”, dice Kamal. “Los contras: Sigues teniendo que tomar muestras de tus propias heces. Además, la frecuencia es mayor: cada dos o tres años”, en comparación con el intervalo de siete a diez años de las colonoscopias. La mayoría de los seguros, incluido Medicare, las cubren.

También existen colonoscopias “virtuales”, aunque los pacientes tienen que hacer la preparación, y ciertos pólipos “planos” se ven más fácilmente en las colonoscopias convencionales, dicen los expertos. Las colonoscopias virtuales no son procedimientos caseros, ya que implican la obtención de imágenes del colon, y la cobertura del seguro es irregular. Sólo se cubren en circunstancias especiales, como cuando no se puede realizar una colonoscopia convencional por algún motivo.

La Sociedad Americana del Cáncer recomienda ahora que las personas de 45 años o más con un riesgo medio de padecer cáncer de colon se sometan al estudio. Se trata de un cambio respecto a las directrices anteriores, que lo recomendaban sólo a los mayores de 50 años con un riesgo normal.

Excluyendo los cánceres de piel, el cáncer colorrectal es el tercero más frecuente en Estados Unidos , según la Sociedad Americana del Cáncer, que prevé unos 106.180 nuevos casos de cáncer de colon este año y 44.850 de cáncer de recto. Aproximadamente 7 de cada 10 adultos estadounidenses de entre 50 y 75 años están al día en la realización de colonoscopias, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los expertos creen que evitar la preparación es probablemente una de las principales razones por las que el resto no lo está.

La preparación para la colonoscopia no es divertida, pero los beneficios de la prueba son cuantificables

Las nuevas píldoras podrían cambiar esta situación, pero tienen un inconveniente. Muchos planes de seguros de medicamentos no las cubren, y su precio de bolsillo puede ser de 120 dólares o más. (A una amiga mía de Florida le costó 150 dólares tras la denegación de su plan de seguros y -después de que el mío también se negara- yo pagué 60 dólares utilizando un cupón de descuento que mi médico obtuvo de Sebela Pharmaceuticals).

“Para las personas que no se someten a una colonoscopia por el desagradable sabor de la preparación, podría ser clave - si pueden pagarlo”, dice el gastroenterólogo Clement Boland, profesor jubilado de medicina en la Universidad de California en la Escuela de Medicina de San Diego. “Es ridículo. No debería ser tan caro. Es sólo sal [sulfato de sodio, sulfato de magnesio, cloruro de potasio], no algo elegante como los anticuerpos monoclonales.”

Los expertos afirman que la razón más probable de las denegaciones de las aseguradoras es que las píldoras son nuevas y aún no se ha demostrado que supongan un avance respecto a otras alternativas menos costosas. “Una compañía de seguros dirá: ‘Bueno, si es equivalente, simplemente cubriremos la más barata’”, dice Kamal.

Muchos gastroenterólogos que se enfrentan a las reticencias de los pacientes a la hora de prepararse consideran que esto es una forma de pensar retrógrada. “Las compañías de seguros se esfuerzan por obligar a la gente a utilizar los productos genéricos, que no se toleran muy bien”, dice Rex. “Cuando se trata de la preparación, la eficacia no es el problema. Desde el punto de vista del paciente, es la tolerabilidad. Eso es realmente importante para los pacientes”.

Varios de los principales planes de seguros cubren las píldoras, incluyendo algunos en la Parte D de Medicare, dice John McGowan, jefe de investigación y desarrollo de gastroenterología en Sebela Pharmaceuticals.

Sin embargo, como otros no lo hacen, probablemente sea una buena idea consultar con su propio plan individual para determinar si las píldoras están cubiertas.

Para aquellos que no tienen seguro o cuyos planes no cubren las píldoras, McGowan sugiere consultar sutab.com/savings en el sitio web de su empresa para encontrar formas de ahorrar. Además, la empresa proporciona muestras gratuitas y cupones de descuento a los médicos para los pacientes que no pueden permitirse las píldoras, dice.

Reconoce que el coste puede ser un obstáculo para algunos pacientes. No obstante, “en el caso de que un paciente no pueda completar adecuadamente la preparación líquida, deberá repetirse una colonoscopia, en cuyo caso, los costes iniciales adicionales de Sutab merecerían la pena”, afirma.

Los nuevos comprimidos no deben confundirse con los anteriores, hechos principalmente de fosfato de sodio, que la FDA descubrió en 2006 que causaban graves daños renales en algunos pacientes. Aunque todavía están en el mercado, las antiguas píldoras apenas se utilizan hoy en día, dicen los expertos.

“Las más nuevas tienen sulfato de sodio, y son seguras”, dice Rex, subrayando que los pacientes todavía deben beber las cantidades recomendadas de agua para evitar la deshidratación. “No hay que beber lo que sabe mal, pero hay que beber algo”, dice.

Di Palma, que dirigió el estudio del Sutab, dice que ha probado todos los preparados y los ha utilizado en sus propias colonoscopias. “Me he sometido a cinco colonoscopias, y Sutab ha sido la más fácil hasta ahora”, dice.

