China está construyendo en secreto una base naval en Camboya

China está construyendo en secreto una instalación naval en Camboya para uso exclusivo de su ejército. Ambos países niegan que ese sea el caso y toman medidas extraordinarias para ocultar la operación, dijeron funcionarios occidentales.

La presencia militar estará en la parte norte de la Base Naval Ream de Camboya en el Golfo de Tailandia, que está programada para ser el sitio de una ceremonia inaugural esta semana, según los funcionarios, quienes, como otros, hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato por la sensibilidad del asunto.

El establecimiento de una base naval china en Camboya, solo su segundo puesto de avanzada en el extranjero y el primero en la región del Indo-Pacífico estratégicamente importante, es parte de la estrategia de Beijing para construir una red de instalaciones militares en todo el mundo en apoyo de sus aspiraciones de convertirse en una verdadera potencia global, dijeron los funcionarios.

La única otra base militar extranjera de China en este momento es una instalación naval en el país de Djibouti, en el este de África. Tener una instalación capaz de albergar grandes buques de guerra al oeste del Mar Meridional de China sería un elemento importante de la ambición de China de expandir su influencia en la región y fortalecería su presencia cerca de las rutas marítimas clave del sudeste asiático, dijeron funcionarios y analistas.

“Evaluamos que el Indo-Pacífico es una pieza importante para los líderes de China, quienes ven al Indo-Pacífico como la esfera de influencia legítima e histórica de China”, dijo un funcionario occidental. “Ven el ascenso de China allí como parte de una tendencia global hacia un mundo multipolar donde las principales potencias afirman con más fuerza sus intereses en su esfera de influencia percibida”.

Beijing, dijo el funcionario, confía en que la región “no quiera o no pueda desafiar los intereses fundamentales de China”, y mediante una combinación de coerción, castigo e incentivos en los ámbitos diplomático, económico y militar, cree que puede hacer que los países se dobleguen ante sus intereses. “Esencialmente, China quiere volverse tan poderosa que la región ceda ante el liderazgo de China en lugar de enfrentar las consecuencias [por no hacerlo]”, dijo el funcionario.

The Wall Street Journal informó en 2019 que China había firmado un acuerdo secreto para permitir que su ejército usara la base, citando a funcionarios estadounidenses y aliados familiarizados con el asunto. Beijing y Phnom Penh negaron el informe, y el primer ministro de Camboya, Hun Sen, lo denunció como “noticias falsas”. Un portavoz del Ministerio de Defensa chino en ese momento también denunció lo que llamó “rumores” y dijo que China simplemente había estado ayudando con entrenamiento militar y equipo logístico.

Sin embargo, durante el fin de semana, un funcionario chino en Beijing confirmó a The Washington Post que “una parte de la base” será utilizada por “el ejército chino”. El funcionario negó que fuera para uso “exclusivo” de los militares y dijo que los científicos también usarían la instalación. El funcionario agregó que los chinos no están involucrados en ninguna actividad en la parte camboyana de la base.

El funcionario dijo que la inauguración, programada para el jueves, se estaba llevando a cabo y que los funcionarios chinos asistirían. Se espera que el embajador chino en Camboya esté presente.

Cuando se le pidió un comentario, la embajada de Camboya en Washington dijo en un comunicado que “está totalmente en desacuerdo con el contenido y el significado del informe, ya que es una acusación sin fundamento motivada para enmarcar negativamente la imagen de Camboya”. Agregó que Camboya “se adhiere firmemente” a la constitución de la nación, que no permite bases militares extranjeras o presencia en suelo camboyano. “La renovación de la base sirve únicamente para fortalecer las capacidades navales de Camboya para proteger su integridad marítima y combatir los delitos marítimos, incluida la pesca ilegal”, dijo el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondió a una solicitud de comentarios.

Los funcionarios occidentales dijeron que esperan que haya un reconocimiento en la ceremonia de la participación china en el financiamiento y la construcción de la expansión de la Base Naval de Ream, pero no de los planes para su uso por parte del Ejército Popular de Liberación. Los planes de expansión se finalizaron en 2020 y, significativamente, pedían que el ejército chino tuviera “uso exclusivo de la parte norte de la base, mientras que su presencia permanecería oculta”, dijo un segundo funcionario.

Los dos gobiernos se han esforzado por enmascarar la presencia del ejército chino en Ream, dijo el funcionario. Por ejemplo, a las delegaciones extranjeras que visitan la base solo se les permite el acceso a lugares previamente aprobados. Durante estas visitas, el personal militar chino en la base viste uniformes similares a los de sus homólogos camboyanos o no usa ningún uniforme para evitar las sospechas de los observadores externos, dijo el funcionario. Cuando la subsecretaria de Estado Wendy Sherman visitó la base durante un viaje a la región el año pasado, sus movimientos estaban “muy limitados”, dijo el funcionario.

Mientras estaba en Camboya, Sherman buscó aclaraciones sobre la destrucción por parte de Camboya en 2020 de dos instalaciones financiadas por Estados Unidos en la base naval de Ream, según un comunicado de prensa del Departamento de Estado. La demolición tuvo lugar después de que Camboya rechazara una oferta estadounidense de pagar para renovar uno de ellos, según un informe del Pentágono sobre los desarrollos militares chinos del año pasado. Ese movimiento, dice el informe, “sugiere que Camboya puede haber aceptado en cambio la asistencia de la [República Popular China] para desarrollar la base”.

“Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es un patrón muy claro y consistente de tratar de ofuscar y ocultar tanto el objetivo final como el alcance de la participación militar china”, dijo el segundo funcionario. “La clave aquí es el uso exclusivo [del EPL] de la instalación y tener una base militar unilateral en otro país”.

El año pasado, el edificio de la “Amistad conjunta vietnamita”, una instalación construida por los vietnamitas, fue reubicada fuera de la base naval de Ream para evitar conflictos con el personal militar chino, dijeron los funcionarios. China y Vietnam han tenido una relación tensa durante mucho tiempo, con Hanoi y Beijing enfrentándose por reclamos territoriales en competencia en el Mar de China Meridional durante medio siglo.

El secreto en torno a la base parece estar impulsado principalmente por las sensibilidades camboyanas y la preocupación por una reacción interna, dijo el segundo funcionario. Existe una fuerte oposición interna a la idea de una base militar extranjera, dijo el funcionario, quien destacó la prohibición constitucional de la presencia de militares extranjeros en el país. Como presidente de la Asociación regional de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de diez miembros este año, Camboya desea evitar la percepción de que es, como dijo el segundo funcionario, “un peón” de Beijing.

Camboya ha estado caminando sobre una fina línea entre acomodarse y distanciarse de Beijing. Fue un “partidario entusiasta” de la cumbre especial EEUU-ASEAN en Washington el mes pasado, dijo el segundo funcionario. En marzo, se unió a otros 140 países en la votación en la Asamblea General de la ONU para condenar la invasión rusa de Ucrania. Beijing se abstuvo de votar y ha afirmado públicamente una asociación “sin límites” con Moscú que incluye oponerse a una mayor ampliación de la OTAN. Al mismo tiempo, la influencia china en Camboya ha crecido rápidamente en los últimos años, con China brindando ayuda e inversiones sustanciales, una tendencia que también ha causado cierta preocupación en Phnom Penh por la excesiva dependencia de Beijing.

Más allá de su base en Djibouti, inaugurada en 2017, Beijing está buscando instalaciones militares para apoyar la “proyección de poder naval, aéreo, terrestre, cibernético y espacial”, dice el informe del Pentágono. “Probablemente ha considerado varios países”, dijo, enumerando más de una docena, incluidos Camboya, Tailandia, Singapur, Indonesia, Pakistán, Sri Lanka, Tanzania y los Emiratos Árabes Unidos. Una red global podría “tanto interferir con las operaciones militares estadounidenses como apoyar operaciones ofensivas contra Estados Unidos”, dice el informe.

El informe también dice que los académicos militares chinos han afirmado que tales bases pueden permitir el despliegue de fuerzas militares en el teatro y el monitoreo de inteligencia del ejército estadounidense.

El funcionario chino le dijo a The Post que la tecnología de la estación terrestre para un sistema de navegación por satélite BeiDou estaba ubicada en la parte china de la Base Naval de Ream. BeiDou es la alternativa local de China al Sistema de Posicionamiento Global administrado por la Fuerza Espacial de EEUU, y tiene usos militares, incluida la guía de misiles. El funcionario no tenía conocimiento directo de cómo se estaba utilizando este sistema.

El ejército de China utiliza los servicios de posicionamiento y navegación de alta precisión de BeiDou para facilitar los movimientos de fuerza y la entrega de municiones guiadas con precisión, según un informe de marzo de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono .

El esfuerzo de base global de China “no se trata solo de proyección de poder, sino de seguimiento global y activos espaciales”, dijo un tercer funcionario occidental. Ream de Camboya es “uno de sus esfuerzos más ambiciosos hasta la fecha”.

La Armada de China ya es la más grande del mundo por número de buques. La Marina de los EEUU tiene 297 barcos de fuerza de batalla (portaaviones, destructores, submarinos, etc.) según el Servicio de Investigación del Congreso, mientras que China tiene 355 y se prevé que tenga 460 para 2030, según el informe del Pentágono del año pasado.

Para Andrew Erickson, director de investigación del Instituto de Estudios Marítimos de China en el Naval War College, “por impresionantes que sean esos números, sin una red significativa de instalaciones sólidas en el extranjero, su capacidad para usarlas se reduce rápidamente con la distancia de China”.

China no está ni cerca de igualar la red de bases militares que Estados Unidos tiene en todo el mundo, una importante ventaja militar y estratégica de Estados Unidos, dijo Richard Fontaine, director ejecutivo del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense. Pero, dijo, una base en Camboya “les da una capacidad de proyección de fuerza que de otro modo no tendrían en la región. Eso es intrínseco a la aspiración china de tener una presencia militar más dominante en todo el borde asiático y en el Mar de China Meridional, lo que permite a Beijing mantener en riesgo, y tener influencia política, países bastante alejados de la costa china”.

Yibuti fue un primer paso lógico para un puesto militar, ya que se encuentra en una región lejos de China en la que Beijing quiere tener presencia, en este caso para asegurar sus crecientes intereses energéticos en Oriente Medio, dijo Erickson. Además, Estados Unidos, Francia y Japón han tenido bases militares allí durante mucho tiempo. “La pregunta entonces es, ¿cómo empiezas a llenar el tablero?”

Camboya es “una obviedad” en el sentido de que Hun Sen, primer ministro desde 1985, es “extremadamente dócil”, dijo Erickson, y señaló que el líder camboyano ha tenido una larga asociación estratégica con Beijing.

“Pero el problema es que Camboya es un país pequeño en una situación difícil”, dijo. “Está tratando de tenerlo en ambos sentidos: máxima colaboración estratégica con China con un mínimo retroceso regional. Esa contradicción quedará expuesta por el innegable desarrollo de esta instalación”.

Según los informes, China también ha tratado de establecer una instalación en los Emiratos Árabes Unidos. El año pasado, las agencias de inteligencia de EEUU se enteraron de que Beijing estaba construyendo en secreto una instalación militar en un puerto cerca de la capital emiratí de Abu Dhabi, informó el Wall Street Journal. Después de reuniones y visitas de funcionarios estadounidenses, se detuvo la construcción, informó el Journal. El estado actual del proyecto no está claro.

La construcción secreta de China de una base camboyana “se parece al libro de jugadas” que usó para reclamar y militarizar las Islas Spratly en el disputado Mar de China Meridional a partir de 2015, dijo Eric Sayers, ex asesor del Comando del Indo-Pacífico de EEUU que ahora es un becario no residente del American Enterprise Institute. “Comenzó en silencio”, dijo, “con Beijing afirmando que la construcción de islas artificiales en arrecifes de coral y atolones tenía fines pacíficos y prometiendo que las características no serían militarizadas. Luego, cuando ya era demasiado tarde, vimos una militarización permanente e irreversible”.

Dijo que esperaba ver la tendencia también en las Islas Salomón, una nación del Pacífico Sur que recientemente firmó un acuerdo de seguridad con China. En abril, después de que se filtrara una copia del borrador del acuerdo en las redes sociales, Beijing confirmó el pacto, que ningún gobierno ha publicado. Según la copia filtrada, a China se le permitirá enviar policías armados y personal militar a las Islas Salomón para ayudar a mantener el orden. El gobierno allí ha negado que llevaría a China a establecer una base militar.

Pero los funcionarios occidentales son escépticos. “Hay evidencia de que China está desarrollando planes y ha enviado equipos técnicos a las Islas Salomón para explorar posibilidades de instalaciones de base que contradirían algunas de las garantías que el gobierno ha hecho a los gobiernos aliados”, dijo un tercer funcionario occidental.

El acuerdo de Salomón es parte de un esfuerzo chino más amplio, no siempre exitoso, para generar influencia en la región. La semana pasada, el principal diplomático de China, Wang Yi, completó una gira de diez días por el Pacífico Sur, pero no logró el deseado pacto de 11 naciones sobre seguridad y desarrollo. En lugar de repetir el golpe diplomático de Salomón, la propuesta de China fue archivada en una reunión en Fiji, luego de que algunos países cuestionaran si el acuerdo generaría una mayor confrontación entre China y sus rivales en la región.

Pero sería un error tomar el rechazo de Wang como una señal de que la influencia de Beijing está disminuyendo, dijo el tercer funcionario. “Hay una cualidad implacable en lo que los chinos están involucrados y seguirán viniendo. Entonces, cualquiera que piense que esto es una señal de que han sido embotados o bloqueados, eso no es exacto”.

