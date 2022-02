Quiénes son los rusos del círculo íntimo de Vladimir Putin sancionados por EEUU, la UE y Reino Unido

Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea impusieron esta semana nuevas sanciones contra Rusia, en un intento coordinado de castigar a Moscú por su invasión militar de Ucrania. Las medidas se dirigen a una serie de empresas, bancos y personas poderosas del círculo íntimo del presidente ruso Vladimir Putin.

El jueves pasado, Joe Biden anunció una segunda ronda de sanciones contra las dos mayores instituciones financieras de Rusia, múltiples empresas estatales y un puñado de élites rusas. El primer ministro Boris Johnson también dijo el jueves al Parlamento que su gobierno estaba lanzando el “mayor y más severo paquete de sanciones económicas que jamás haya visto Rusia”.

A principios de esta semana, la Unión Europea dijo que iba a congelar los activos de una serie de prominentes entidades y personas vinculadas al Kremlin. Los funcionarios de la UE también anunciaron a primera hora del viernes un nuevo paquete de sanciones que, según dijeron, afectaría a todo, incluido el sector petrolero de Rusia y la capacidad de los diplomáticos rusos para obtener visados en el bloque.

Estas son algunas de las personas y entidades rusas más destacadas que los países occidentales han incluido en las listas de sanciones hasta ahora.

Internet Research Agency

Internet Research Agency es una empresa rusa con sede en San Petersburgo y financiada por Yevgeniy Prigozhin, un empresario vinculado al Kremlin que ya está sometido a sanciones de la UE y Estados Unidos por sus vínculos con el grupo mercenario Wagner. La Unión Europea incluyó esta semana a la esposa y a la madre de Prigozhin en la lista de objetivos de las sanciones por su implicación en empresas propiedad de Prigozhin.

La agencia se dedica a operaciones de influencia en línea y estuvo en el centro de las investigaciones de Silicon Valley sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. También fue nombrada en una amplia acusación del Departamento de Justicia de 2018 como el centro de un gran esfuerzo para engañar a los estadounidenses para que siguieran y promovieran la propaganda dirigida por Rusia con el objetivo de influir en los votantes hacia el entonces candidato republicano Donald Trump.

“Los estadounidenses son personas muy impresionables, y ven lo que quieren ver”, dijo Prigozhin a la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti en respuesta a la acusación.

La UE dijo en una nota publicada en su diario oficial que Internet Research Agency “lleva a cabo campañas de desinformación dirigidas a la agenda de Ucrania influyendo en las elecciones o en la percepción de la anexión de Crimea o el conflicto en Donbas.”

“En esta capacidad, la Agencia de Investigación de Internet es responsable de apoyar activamente las acciones que socavan y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”, dice la nota.

La primera incursión de Prigozhin en los negocios fue un puesto de perritos calientes. En una serie de empresas relacionadas con la alimentación en la década de los 90, abrió una cafetería de comida rápida, y luego mercados de comida y restaurantes de lujo en las principales ciudades de Rusia. Más tarde se le conoció como el “chef de Putin” tras fundar una empresa de catering que consiguió un contrato de 1.600 millones de dólares para suministrar el 90% de los pedidos de comida a los soldados rusos en 2012.

- - -

Maria Zakharova

Maria Zakharova es una veterana funcionaria de comunicación rusa que trabajó como secretaria de prensa de la misión de Rusia ante las Naciones Unidas antes de aterrizar en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 2008. Desde 2015 es la directora del Departamento de Información y Prensa del ministerio, donde ofrece ruedas de prensa sobre la situación de los asuntos exteriores rusos.

La lista de la UE la califica de “figura central de la propaganda gubernamental” y señala que “promovió el despliegue de las fuerzas rusas en Ucrania”.

En una sesión informativa celebrada el 16 de febrero, Zakharova criticó repetidamente lo que llamó “medios de desinformación” occidentales sobre la agresión rusa y la perspectiva de una guerra en Ucrania.

“Lo siento, me he retrasado un minuto. Estaba comprobando si estamos invadiendo o no. No estamos invadiendo”, dijo al comienzo de su sesión informativa.

Ese mismo día, en un post de Facebook, Zakharova pidió a los “medios de desinformación masiva” de Occidente “que revelen el calendario de nuestras ‘invasiones’ para el próximo año”. Me gustaría planificar mis vacaciones”.

- - -

Anton Vaino

Anton Vaino es un veterano del servicio exterior y jefe de gabinete del presidente ruso Vladimir Putin. Sirvió como diplomático ruso en Tokio antes de implicarse más en asuntos de política interior.

Se sabe muy poco sobre Vaino, a pesar de que es el principal ayudante de Putin . Cuando fue nombrado en 2016, la BBC informó de que no había concedido ninguna entrevista a la prensa y que su biografía pública era escasa.

La U.E. lo incluyó en su lista, diciendo que desempeña “un papel activo en el proceso de toma de decisiones del Kremlin, participando en el “Consejo de Seguridad” ruso e influyendo en la elaboración de las decisiones del presidente en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional de Rusia”.

- - -

Sergei Shoigu

Sergei Shoigu es el ministro de Defensa de Rusia y en su biografía oficial figura como “General del Ejército, Héroe de la Federación Rusa.” Es ministro de Defensa desde 2012, tras un periodo como gobernador de Moscú.

En un discurso pronunciado en diciembre, Shoigu acusó a Estados Unidos y a la OTAN de “aumentar a propósito la escala y la intensidad” de las actividades de entrenamiento militar cerca de Rusia y de reforzar el desarrollo militar de Ucrania. El lunes, Shoigu dijo que Ucrania había intensificado el bombardeo de las zonas controladas por los separatistas en la región de Donbás, en el este. Dijo a Putin que Ucrania podría estar preparándose para recuperarlas por la fuerza, acusaciones que Kiev negó.

La UE lo sancionó, diciendo que bajo el “mando y las órdenes de Shoigu, las tropas rusas han realizado ejercicios militares en la Crimea anexionada ilegalmente y se han posicionado en la frontera”. El ministro es “responsable en última instancia de cualquier acción militar contra Ucrania”, decía la nota oficial de las sanciones.

Publicando lo que llamaron “fotos raras” de Shoigu, el Siberian Times en 2016 mostró al ministro de Defensa con una sudadera gris con capucha, pintando un paisaje del natural. El medio dijo que Shoigu es un “reconocido coleccionista de espadas samurái chinas y japonesas” y un conocido experto en Rusia durante la época de Pedro el Grande, y que habla nueve idiomas con fluidez.

- - -

Margarita Simonyan

Simonyan es la redactora jefe de RT, una cadena de noticias en inglés antes conocida como Russia Today. También dirige el medio de comunicación Rossiya Segodnya, una agencia de noticias respaldada por el Kremlin que opera Sputnik y RIA Novosti. El Departamento de Estado calificó el mes pasado tanto a RT como a Sputnik de “elementos críticos en el ecosistema de desinformación y propaganda de Rusia”.

La Unión Europea, que esta semana la incluyó en una lista de sanciones, dijo que “a través de su función, promovió una actitud positiva hacia la anexión de Crimea y la acción de los separatistas en Donbas.”

El medio de comunicación financiado por el Estado también ha sido vinculado a campañas de desinformación y propaganda rusa.

Después de que Facebook bloqueara temporalmente el contenido de RT en su página en enero de 2017, Simonyan dijo que “no le sorprendía... si el Departamento de Estado pudiera bloquearnos el oxígeno, lo haría”.

Tras las idas y venidas entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y RT sobre el registro del medio de comunicación ante las autoridades estadounidenses como agente extranjero, Simonyan anunció en 2017 que se vio “obligada a elegir el registro” - pero dijo que “seguiría luchando contra esto mientras sea posible.”

- - -

Andrey Sergeyevich Puchkov y Yuriy Alekseyevich Soloviev

Andrey Sergeyevich Puchkov y Yuriy Alekseyevich Soloviev son altos ejecutivos del banco VTB, que es el segundo mayor prestamista de Rusia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a ambos ejecutivos en su lista negra el jueves.

La administración se centró en el VTB Bank y en el Sberbank, impidiéndoles procesar pagos a través del sistema financiero estadounidense. Las instituciones realizan cada día unos 46.000 millones de dólares en transacciones de divisas, de los cuales aproximadamente el 80% se realiza en dólares estadounidenses.

“La gran mayoría de esas transacciones se verán ahora interrumpidas”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.

La U.E. también incluyó esta semana en su lista a varias personas vinculadas al VTB, entre ellas Denis Aleksandrovich Bortnikov, vicepresidente y presidente del consejo de administración del banco VTB.

En una nota publicada en el diario oficial de la U.E. el miércoles, el bloque dijo que Bortnikov utiliza su posición para “legitimar los ingresos ilegales/en la sombra de su padre”. Su padre, Alexander Bortnikov, es director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB.

- - -

Kirill Shamalov

Entre las nuevas incorporaciones a la lista de sanciones británicas se encuentra Kirill Shamalov, a quien la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo ha descrito como “el multimillonario más joven de Rusia, anteriormente casado con la hija de Putin, Katarina”.

Shamalov, de 39 años, es accionista y vicepresidente del consejo de administración de la empresa petroquímica rusa afiliada al gobierno Sibur, función en la que “está o ha estado implicado en la obtención de un beneficio del gobierno de Rusia o en su apoyo”, según las autoridades británicas.

La lista de sanciones del Reino Unido lo describe como una persona con “estrechos vínculos con el presidente Putin y el Kremlin”. Esto podría deberse a que estuvo casado durante cinco años con Katerina Tikhonova, a quien se reconoce ampliamente fuera de los círculos oficiales como hija de Putin. (Putin nunca ha identificado públicamente a sus hijos).

Durante su matrimonio, la pareja vivió supuestamente un estilo de vida lujoso que incluía una villa junto al mar en Biarritz, Francia, y atrajo acusaciones de corrupción.

(c) 2022, The Washington Post - Por Emily Rauhala, Sammy Westfall, Claire Parker

