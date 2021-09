Mientras los talibanes prohiben ir a las niñas a la escuela, sus sueños se hacen añicos como les pasó a sus madres

Suraya se sienta en su escritorio en su casa en Kabul. Los talibanes han prohibido a las niñas de séptimo a duodécimo grado asistir a escuelas secundarias en todo el país. CRÉDITO DEBE: Foto de Lorenzo Tugnoli para The Washington Post. Foto de: Lorenzo Tugnoli - Para The Washington Post Ubicación: Kabul, Afganistán

KABUL - Dentro del espacioso apartamento del tercer piso de su familia, Suraya se ha preparado durante años para lograr su sueño de convertirse en astronauta de la NASA. La estudiante de 11° grado es la primera en su clase, tiene una pasión por la física y la astronomía, además habla un inglés competente.

Dentro de su hogar estrecho y desmoronado, Susan sueña con convertirse en médico. La estudiante de séptimo grado quiere ayudar a mantener a su familia empobrecida algún día.

Pero desde el viernes pasado, el camino hacia los sueños de ambos se bloqueó.

Aprendieron que ya no pueden asistir a la escuela secundaria, como muchas otras niñas afganas. Los talibanes decretaron que solo los niños podían regresar del séptimo al duodécimo grado esta semana. Fue otro indicador de un futuro desolador para las mujeres y niñas afganas, donde las libertades educativas y de otro tipo que han abrazado durante las últimas dos décadas se están desmantelando sistemáticamente.

Las niñas de los grados inferiores asisten a una lección en la escuela secundaria Malalai en Kabul. CRÉDITO DEBE: Foto de Lorenzo Tugnoli para The Washington Post. Foto de: Lorenzo Tugnoli - Para The Washington Post Ubicación: Kabul, Afganistán

“Si no puedo continuar mis estudios, no puedo ser la persona que quiero ser. Me hace sentir desesperado”, dijo Suraya, de 15 años, con una mirada de dolor en sus ojos almendrados.

La persona que más comprende su consternación es su madre, Frozan.

Los talibanes también le prohibieron a ella ir a la escuela cuando el grupo gobernó por primera vez a mediados de la década de 1990.

A medida que los talibanes imponen restricciones a la educación, no solo asfixia a esta generación de niñas afganas, sino que también desencadena un deja vu para la generación anterior. Muchas de sus madres eran niñas o adolescentes durante el régimen talibán entre 1996 y 2001 y estaban sujetas a severos códigos islámicos que privaban a las mujeres de prácticamente todos los derechos básicos.

“Enfrenté muchos problemas bajo los talibanes. Quería que mis hijas no se volvieran como yo”, expresó Humaira, la madre de Susan.

Después de que los talibanes fueron derrocados tras los ataques del 11 de septiembre, muchas mujeres afganas aprovecharon las nuevas libertades introducidas por la presencia occidental y miles de millones en ayuda, centrándose en gran medida en mejorar los derechos de las mujeres y la participación en la sociedad. Se graduaron de escuelas y universidades, convirtiéndose en médicos, abogadas y periodistas. Trabajaron junto a hombres en el gobierno y en las empresas. Otras recibieron formación profesional en programas de empoderamiento establecidos por las Naciones Unidas y otras organizaciones de ayuda.

Y las mujeres dieron a luz a hijas, con la esperanza de que tuvieran muchas más oportunidades y alcanzaran alturas aún mayores. Nunca esperaron ver a sus hijos entrar en una espiral descendente similar a como lo hicieron bajo los talibanes.

“Desafortunadamente, la historia se repite”, dijo Frozan, frunciendo los labios.

El Ministerio de Asuntos de la Mujer de Kabul se ha convertido recientemente en el Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio. CRÉDITO DEBE: Foto de Lorenzo Tugnoli para The Washington Post. Foto de: Lorenzo Tugnoli - Para The Washington Post Ubicación: Kabul, Afganistán

Como otras personas entrevistadas para esta historia, ella y Humaira hablaron con la condición de que solo se utilizaran sus nombres de pila y los de sus hijas para evitar represalias por parte de los talibanes.

Zabihullah Mujahid, portavoz de los talibanes y viceministro de información interino, dijo esta semana que a las niñas de los grados 7 a 12 se les permitirá regresar a clases una vez que exista un sistema que les proporcione transporte y otras instalaciones para crear un entorno seguro. Las niñas y los niños de los grados inferiores pueden actualmente asistir a la escuela, con los grados tercero a sexto segregados.

“El sistema ha cambiado. Ha llegado un gobierno islámico. Estamos trabajando en un enfoque para que todas las mujeres y niñas puedan continuar su educación y empleo” dijo Mujahid a Tolo News, un grupo de medios afgano. Pero no especificó cuándo se reanudarían las clases. Lo que tampoco está claro es cuán estricta será la interpretación de los talibanes de la ley religiosa islámica con respecto a la educación de las niñas.

Los signos son portentosos. Los talibanes declararon la semana pasada que a las mujeres se les permitiría estudiar en universidades pero ya no en el mismo salón de clases que los hombres porque “la coeducación es contraria a la ley sharia”.

Tampoco se permitiría a los hombres enseñar a mujeres o niñas en el tercer grado en adelante. Un informe reciente de la UNESCO advirtió que la falta de maestras, las dificultades para pagar los salarios de los maestros y la retirada de la ayuda internacional podrían llevar a la exclusión de las niñas y mujeres de la educación.

Frozan y su hija Suraya, de 15 años, han sentido los efectos de la toma de posesión de los talibanes: Frozan perdió su trabajo y Suraya ya no puede ir a la escuela. CRÉDITO DEBE: Foto de Lorenzo Tugnoli para The Washington Post. Foto de: Lorenzo Tugnoli - Para The Washington Post Ubicación: Kabul, Afganistán

Fuera de las aulas, a las mujeres, a excepción de las que trabajan en el sector de la salud pública, se les ha ordenado que se queden en casa hasta que mejore la seguridad. Los combatientes talibanes han golpeado a mujeres por manifestarse contra el gobierno en funciones, donde ni una sola mujer se encuentra entre los 33 ministros de su gabinete. Las mujeres en Herat informan haber sido abusadas y privadas de libertades básicas por parte de los talibanes, según un informe de Human Rights Watch publicado el jueves.

Los militantes también cerraron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y lo reemplazaron con el ministerio de “promoción de la virtud y prevención del vicio”, un retroceso al anterior gobierno talibán, donde una entidad de nombre similar supervisaba a la policía religiosa “moral” que azotaba a las mujeres en el calles si desobedecían los dictados de los talibanes.

“Los talibanes no han cambiado”, dijo Frozan.

Frozan tenía 12 años y vivía en la ciudad norteña de Shebergan cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán en 1996. Los militantes declararon rápidamente que las niñas mayores de 8 años no podían recibir educación.

Como ahora, los talibanes inicialmente dijeron que la suspensión era temporal. Las niñas, dijeron los mulás, regresarían a las aulas una vez que mejorara la seguridad y se dispusiera de instalaciones para una educación de acuerdo con la interpretación de los talibanes de las leyes religiosas islámicas. Las niñas no solo no regresaron a la escuela, sino que a las mujeres se les prohibió trabajar, incluidas miles de maestras.

A las mujeres también se les exigía que se cubrieran los tobillos con la cabeza, conocidas como burkas, y solo se les permitía caminar por las calles con un pariente masculino. La policía religiosa hizo cumplir sus leyes con palizas, incluso ejecuciones públicas por cualquier presunta transgresión moral.

Suraya se sienta en su escritorio en su casa en Kabul. CRÉDITO DEBE: Foto de Lorenzo Tugnoli para The Washington Post. Foto de: Lorenzo Tugnoli - Para The Washington Post Ubicación: Kabul, Afganistán

“Lloré mucho. No había ninguna esperanza para nuestro futuro”, dijo Frozan, ahora de 37 años, recordando el momento en que le dijeron que su escuela estaba cerrada.

Su madre, maestra, se negó a aceptar la difícil situación de su hija. Enseñó a Frozan y sus cuatro hermanas en una escuela clandestina para niñas dentro de las casas de la gente, un acto que se castiga con palizas.

Un año después, se mudaron a su distrito de origen en Ghazni, donde los ancianos de la aldea negociaron con los comandantes talibanes locales para permitir la educación de las niñas, dijo Frozan. Los militantes estuvieron de acuerdo con ciertas condiciones: las niñas llevaban burkas, no se mezclaban con los niños y aprendían temas islámicos, incluido el árabe, junto con sus cursos habituales.

“No perdimos el tiempo durante los talibanes”, dijo Frozan, de voz suave y vestido con un traje pantalón negro y un pañuelo verde lima en la cabeza.

Humaira tuvo una experiencia muy diferente. Criada en una zona rural conservadora, nunca recibió educación. Cuando llegaron los talibanes, ella tenía veintitantos años. Un día, un miembro de la policía religiosa talibán la vio sola en el mercado local. “Me azotó por venir sin un pariente varón”, recordó Humaira, ahora de 52 años, quien vestía ropa tradicional y un pañuelo blanco, su rostro cubierto con una mascarilla quirúrgica.

Las escuelas secundarias reabrieron sus puertas en Afganistán este sábado, pero en las aulas no había ni alumnas ni profesoras (REUTERS/Omar Sobhani)

Luego, su esposo fue arrestado por combatientes talibanes por razones que desconoce hasta el día de hoy. “Me golpearon casi hasta la muerte”, recordó.

La familia huyó al vecino Pakistán, donde permanecieron hasta que los talibanes fueron derrocados del poder. Cuando regresaron a Kabul, Humaira participó en un proyecto de ONU Mujeres donde se capacitó para convertirse en sastre. Su marido, que tenía el brazo herido por las palizas de los talibanes, no podía trabajar. Humaira se convirtió en el único proveedor de la familia.

Frozan obtuvo un título universitario en literatura e idiomas. Se convirtió en activista por los derechos de las mujeres y trabajó en varios puestos relacionados con los derechos humanos en el antiguo gobierno afgano, las Naciones Unidas y otras agencias. Este año, obtuvo una maestría en derecho internacional. Está orgullosa de tener más éxito que sus dos hermanos, dijo.

Fue un momento oportuno tanto para las mujeres como para sus hijas. Según la UNESCO, la alfabetización femenina casi se duplicó del 17% al 30% en los últimos 20 años, a pesar de que millones de niñas todavía luchaban por obtener una educación, especialmente en las áreas controladas por los talibanes. El número de niñas en la escuela primaria aumentó de casi cero en 2001 a 2,5 millones en 2018, y las de educación superior aumentaron de aproximadamente 5.000 a 90.000 durante el mismo período.

“Mis hijas son las primeras mujeres de nuestra familia en ir a la escuela”, dijo Humaira, mirando con orgullo a Susan, de 12 años, ya su hermana de 20, Sona, que está solicitando ingreso a las universidades.

En la primaria se admiten niñas pero en la secundaria no (WAKIL KOHSAR/AFP)

Hoy hay incertidumbre, miedo y muchas preguntas.

Suraya ha estado estudiando para su examen Test of English as a Foreign Language con la esperanza de postularse a universidades en los Estados Unidos, Canadá y Turquía. Pero, ¿podrá asistir al 12 ° grado y graduarse?

“Por supuesto, va a afectar mis solicitudes para la universidad si no podemos continuar con nuestros estudios”, dijo Suraya, quien vestía una camisa blanca, medias negras y aparatos ortopédicos en los dientes.

Y si los talibanes le permiten volver a asistir a clases, ¿hasta qué punto censurarán el plan de estudios? ¿Podrá estudiar a las escritoras que le encanta leer o a las activistas por los derechos de las mujeres que admira? ¿O escritores occidentales, como Charles Dickens? Un día antes terminó de leer “Historia de dos ciudades”, dijo. Ahora está absorta en la autobiografía de Nelson Mandela, “Long Walk to Freedom”. ¿Y las ciencias, imprescindibles para convertirse en astronauta?

“La astronavegación es un trabajo interesante”, dijo Suraya. “Ayudará a los seres humanos a aprender más sobre el universo y conocer más sobre su existencia”.

Su hermano de 13 años escuchaba desde el sofá. Ella le está enseñando inglés y otras materias, pero él es el que tiene permitido ir a la escuela. Cuando escuchó que ella ya no podía asistir a clases, se enojó, dijo: “Es discriminación”.

Independientemente de si Suraya regresa a clase, sus padres están decididos a educarla. A diferencia de la década de 1990, es más fácil educar en casa a través de cursos en línea. Suraya ya está tomando cursos a través de Khan Academy, una empresa de educación en línea gratuita.

“Nunca dejaré de estudiar. La educación es muy importante para nuestras vidas”, dijo Suraya.

Young students walk along a roadside as they return to their home in Kabul on September 14, 2021. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP)

Frozan también tiene más tiempo libre. Después de que los talibanes tomaron el control el mes pasado, le dijeron que no regresara a su trabajo en el gobierno. Es poco probable que recupere su trabajo: era gerente de género y diversidad, y se aseguraba de que hubiera un lugar de trabajo étnicamente diverso y más oportunidades para las mujeres.

Ahora, está considerando seguir los pasos de su madre. Hay otras cinco niñas en su edificio que no pueden recibir educación. Frozan y su esposo planean abrir una escuela subterránea en su apartamento.

“No podemos confiar en el sistema actual.Intentaremos continuar de la misma manera que lo hizo mi madre 25 años antes”, confesó.

Susan vive en un universo diferente. No tiene computadora para acceder a cursos en línea ni fondos para comprar libros o tomar cursos privados. Sus padres apenas pueden permitirse pagar la electricidad que falla y el alquiler.

Humaira también es una víctima de los talibanes nuevamente. Trabajó durante años en una fábrica de ropa para su marido y sus cinco hijos. Cuando los talibanes entraron en Kabul, su empleador la despidió por miedo.

“Me dijo: ‘Los talibanes no te permitirán trabajar’”, recordó Humaira.

Mujeres con pancartas participan de una manifestación en Mazar-e-Sharif, Afganistán. Septiembre 6, 2021. Cortesía de Shamshad News/vía REUTERS.

Al recordar su paliza pasada, se niega a salir de casa sin burka para buscar otro trabajo. Pero sus precios se han disparado a casi 50 dólares, una suma que ella no puede pagar.

Está preocupada por sus hijas. Las calificaciones de Sona no eran lo suficientemente buenas para una universidad pública y no pueden pagar una privada. Ella también quería ser médica.

“Todos los días lloran porque están en casa”, dijo Humaira.

Ambas chicas cocinan ahora, hacen las camas y limpian la casa. Susan también se ocupa de sus dos sobrinas bebés.

A veces, Susan saca sus libros de texto de sexto grado, los únicos libros que posee, y los vuelve a leer.

“Extraño todo sobre la escuela, mis compañeros de clase, mis lecciones, los sueños que tenía. Ahora, ya no puedo soñar porque los talibanes han vuelto”, compartió.

(Información del autor: Sudarsan Raghavan es corresponsal en general del Washington Post. Ha informado de más de 65 naciones en cuatro continentes. Ha estado basado en Bagdad, Kabul, El Cairo, Johannesburgo, Madrid y Nairobi. Ha cubierto las guerras en Irak y Afganistán, el conflicto israelí-palestino, las revoluciones árabes de 2011, así como 17 guerras africanas. @raghavanWaPo)

