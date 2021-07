¿Una pistola o un juguete?: polémica e indignación en Estados Unidos con la campaña publicitaria de una armería

El modelo Block19 que puso a la venta Culper Precision, un negocio en Provo, Utah (Instagram)

Hace una semana, una empresa de Utah que realiza modificaciones personalizadas de armas de fuego presentó lo que describió como un nuevo y divertido producto: Un kit que envuelve las pistolas Glock en lo que parecen bloques de Lego rojos, amarillos y azules, remodelando las armas letales para que parezcan exactamente juguetes de niños.

“Llevamos 30 años construyendo armas con bloques y queríamos darle la vuelta al guión para sacar de quicio a las mamás”, explica Culper Precision, con sede en Provo, en su sitio web. Siguió argumentando que la defensa personal es un derecho concedido por Dios y que la posesión de armas está protegida por la Constitución antes de llegar a la razón más importante por la que la empresa vendía el “BLOCK19”, como se llamaba el diseño, por 549 a 765 dólares, dependiendo de los detalles.

“Hay una satisfacción que SÓLO se puede encontrar en los deportes de tiro y ésta es sólo una pequeña forma de romper la retórica de los antiarmas y llamar la atención sobre el hecho de que los deportes de tiro son SUPER DIVERTIDOS”, proclamaba la página web, exudando una chulería que resultaría ser efímera. “Esta es la cuestión. Las armas son divertidas. Disparar es divertido. 30 disparos a todo trapo es divertido”.

Lo que no es divertido, y no se abordó en la página de ventas, es la realidad de que miles de niños se disparan involuntariamente a sí mismos o a otros cada año porque encuentran un arma y aprietan el gatillo. La personalización de Culper Precision llega en un momento en el que ese problema no hace más que agravarse y las ventas de armas de fuego se disparan. Cuando a finales de la semana pasada se corrió la voz sobre el nuevo producto en Internet, la idea pareció tan profundamente equivocada que inevitablemente costaría la vida a los niños.

Cuando Kristin Song, cuyo hijo de 15 años murió en 2018 tras dispararse accidentalmente, vio por primera vez una imagen del diseño personalizado, asumió que era una broma, hasta que se dio cuenta de que no lo era.

“¿Cómo es esto siquiera legal?”, se preguntó Song, que ha luchado por aprobar una legislación que obliga a los propietarios de armas a guardarlas bajo llave si un niño puede tener acceso a ellas.

Cuando Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action, vio por primera vez la imagen, pensó que era “enfermizo y que los niños morirían”.

“Los propietarios de armas responsables deberían estar horrorizados por esto”, dijo, y resulta que algunos de ellos lo estaban.

En la sección de comentarios de un blog de armas que presentaba una entrevista con el presidente de la compañía, se desató una discusión.

La pistola se vendió por entre 549 y 765 dólares (Instagram)

“Esto, si es real, es la modificación de armas más irresponsable que he visto en mucho tiempo. Es el material perfecto para la gente de ‘Everytown for Gun Safety’. No es una ayuda”, escribió un usuario el jueves.

“La conclusión es que es claramente una mala idea hacer que un arma mortal parezca un juguete para niños. No quiero ser crítico, pero sinceramente me cuesta entender cómo/por qué alguien puede encontrar esto divertido en lo más mínimo”, escribió otro.

“Nada dice más que eres estúpido que hacer que tu arma real parezca un juguete”, escribió un tercero. “Esta es la idea más tonta que he visto nunca”.

Tonta, sí, pero legal al menos en la mayor parte del país, dijo David Pucino, abogado del Giffords Law Center. Aunque la ley federal prohíbe que los juguetes se fabriquen para que parezcan armas, ninguna ley prohíbe que las armas se hagan para que parezcan juguetes. Pucino señaló que el estado de Nueva York prohíbe a las personas disfrazar las armas de fuego como otra cosa, lo que podría hacer que la Glock de juguete con costuras de ladrillo fuera ilegal allí, pero dudaba que muchos otros estados hubieran aprobado regulaciones similares.

En 2016, una tienda de gráficos de Texas recubrió pistolas con una imagen de “Hello Kitty” antes de que la empresa propietaria de la marca exigiera que dejara de hacerlo (la tienda, sin embargo, sigue adornando pistolas con otros diseños, incluida la bandera confederada, según su sitio).

En marzo, los agentes de policía de Carolina del Norte que realizaban una redada antidroga descubrieron que una Glock con un cargador de tambor de 50 cartuchos había sido alterada para que pareciera una pistola Nerf.

“Las armas de fuego de este tipo, aunque no son ilegales, son preocupantes para las fuerzas del orden”, escribió la oficina del sheriff del condado de Catawba en un post de Facebook.

En Utah, el presidente de Culper Precision, Brandon Scott, se mostró cordial pero decidido en sus respuestas a la minoría de comentaristas en línea que no creían que la idea del BLOCK19 fuera, como la mayoría la describió, “superguay” o “divertidísima” o una “pistola meme 10/10”.

Scott sostiene que el diseño pretendía exponer a la gente a la diversión de disparar, un aspecto de las armas de fuego que, según él, los medios de comunicación y los activistas del control de armas suelen pasar por alto porque se centran demasiado en las decenas de miles de personas que mueren por ellas.

En cambio, estaba cumpliendo una fantasía de la infancia para sus clientes adultos, refiriéndose en su conversación con el blog a cómo la personalización imitaba las “pistolas de mentira” que la gente hacía “con los Legos que te regalaba Papá Noel”.

Scott dijo a The Washington Post que, antes de anunciar su idea, había considerado que los niños podrían pensar que las armas alteradas son juguetes, pero eso no le disuadió. Él y sus tres hijos juegan con bloques de Lego, y en su casa mantiene todas sus armas bajo llave, algo que espera que hagan también todos los demás propietarios de armas, una expectativa divorciada de la realidad.

En 2015, hasta 4,6 millones de niños vivían en hogares con al menos un arma de fuego cargada y sin seguro, una cifra que probablemente ha aumentado durante la oleada de compra de armas del país en los últimos 16 meses.

Si el hijo de uno de sus clientes encuentra un arma modificada con ladrillos y se dispara con ella, Scott dijo que eso sería culpa del cliente, no de él.

¿Y qué debería pasar con ese cliente?

“Veamos. Sé que en algunos lugares existen leyes para las negligencias de este tipo”, dijo Scott. Pero añadió que no cree que un adulto que permita a un niño acceder a un arma que parece de juguete -con el resultado de la muerte del niño- deba ser considerado responsable penalmente.

La razón, dijo Scott, es porque no quiere que el gobierno regule el “sentido común”.

“Sabes, el dolor y la angustia causados por la pérdida de un niño sería un escenario bastante intenso”, dijo, sugiriendo que eso sería castigo suficiente.

¿Y si en cambio fuera el hijo de un vecino el que muriera de un disparo?

“El vecino, obviamente, puede demandar”, dijo.

Scott, que también está certificado para impartir cursos de permiso de armas ocultas en Utah, insistió en que las armas en Estados Unidos están injustamente denostadas.

“Hay muchos deportes en Estados Unidos que son, en mi opinión, mucho más peligrosos que las armas de fuego”, dijo Scott, “y francamente, ya sabes, matan a más gente al año”.

Cuando se le pidió un ejemplo, señaló el motociclismo.

“Ese sería uno de los grandes”, dijo, a pesar de que las armas mataron al menos ocho veces más personas en 2020 que el número de muertos en accidentes de motocicleta durante un año promedio.

En última instancia, Scott dijo que se le ocurrió el diseño con la esperanza de que iniciara una conversación sobre el placer de disparar, una esperanza que llegó a un abrupto final esta semana.

Antes de terminar su entrevista con The Washington Post el lunes, dijo que había recibido un correo electrónico de Lego, que había sido preguntado por su diseño personalizado por un periodista que buscaba comentarios al respecto. Aunque Scott había tenido cuidado de no mencionar a Lego por su nombre en su página web, la empresa se disgustó y le envió una carta de cese y desistimiento.

Un abogado le dijo que el gigante del juguete podría presentar una demanda contra su empresa si seguía ofreciendo el BLOCK19. Scott, que no quiso revelar exactamente cuántos había vendido ya, pero dijo que eran menos de 20, decidió cumplir.

Lego, dijo, había sido educado pero directo en sus demandas.

“Tuvieron una reacción similar a la tuya”, dijo a un periodista, “en la que fue como: ‘¿Es prudente hacer que una pistola parezca un juguete? "

SEGUIR LEYENDO: