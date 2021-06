Hay países donde ofrecen billetes de avión y apartamentos gratis para incentivar la vacunación contra el COVID-19

Personas reciben una dosis de la vacuna COVID-19 de Sinovac Biotech en un centro de vacunación comunitario en Hong Kong, China, el 23 de febrero de 2021. Paul Yeung/Pool vía REUTERS/File Photo

En todo Estados Unidos, empresas como la compañía cervecera Anheuser-Busch y la cadena de rosquillas Krispy Kreme se están sumando al esfuerzo nacional para vacunar a la población contra el coronavirus ofreciendo regalos a los clientes totalmente vacunados.

Desde que los programas de vacunación masiva empezaron a extenderse por todo el mundo hace casi seis meses, los gobiernos y las empresas privadas han ofrecido incentivos -incluidas desgravaciones fiscales, billetes de avión gratuitos e incluso millones de dólares en loterías- para atraer a los indecisos a vacunarse.

Es una táctica que probablemente no haga daño, pero es poco probable que por sí sola ayude a las comunidades a alcanzar la inmunidad de grupo, que es cuando un porcentaje suficientemente alto de la población alcanza la inmunidad frente a una enfermedad, dijo Emily Largent, profesora de ética médica y política sanitaria en la Universidad de Pensilvania. “En general, soy optimista en cuanto a que veremos un cierto aumento, pero no nos llevará a los altos niveles de vacunación” necesarios, dijo Largent. “Los incentivos no van a hacer que todos los que se resisten lleguen a la meta”.

Los regalos y los incentivos financieros probablemente funcionarán mejor para ciertos grupos, como los jóvenes que están interesados en vacunarse pero que aún no lo consideran una prioridad, dijo Largent. Sin embargo, para las poblaciones “filosóficamente opuestas” a vacunarse, los incentivos económicos “podrían hacerles desconfiar y reforzar las preocupaciones que tienen o introducir otras nuevas”, advirtió.

Estos programas tampoco abordan las “persistentes lagunas de información” que han demostrado ser un obstáculo para la inoculación entre las poblaciones, en particular los grupos marginados, que tienen dudas sobre la ciencia o dónde conseguir las dosis, dijo Largent. “La educación específica”, dijo, es necesaria junto con las iniciativas creativas. “No podemos dejar que las cosas divertidas... nos distraigan de hacer todo el resto del trabajo de salud pública que se está llevando a cabo”.

Los esfuerzos por aumentar las tasas de vacunación en los países de altos ingresos, donde las vacunas son fáciles de conseguir, contrastan con la falta de acceso a las vacunas a la que se enfrenta la mayoría de la población mundial.

En los países con mejor acceso a las vacunas, algunos sectores -incluidos los financiados con fondos públicos- están empleando medios creativos para atraer a los reticentes a las vacunas, al tiempo que obtienen publicidad para sus productos.

Los promotores inmobiliarios y las fundaciones filantrópicas de Hong Kong se han unido para ofrecer un apartamento de una habitación por valor de 1,4 millones de dólares, así como 20 premios en metálico equivalentes a 12.890 dólares, en una lotería abierta únicamente a los residentes vacunados. La inscripción se abre el 15 de junio, según el South China Morning Post, y el ganador se anunciará el 8 de septiembre.

La Autoridad Aeroportuaria dijo que regalará 60.000 billetes de avión a los residentes de la ciudad y a los empleados del aeropuerto que se hayan vacunado completamente antes de finales de septiembre . A los funcionarios de Hong Kong, así como a los empleados de empresas privadas como el banco HSBC, se les ofrece un día libre en el trabajo por cada dosis de vacuna tomada.

La aceptación de la vacuna en Hong Kong ha sido escasa, con sólo un 15% de vacunación completa, según el New York Times. Los organizadores del sorteo inmobiliario dijeron que las reservas se estaban llenando en las horas posteriores al anuncio del sorteo, informó el South China Morning Post. Sin embargo, la desconfianza en el gobierno es alta, lo que complica los esfuerzos oficiales, mientras que los informes de reacciones adversas a las vacunas han circulado ampliamente en Hong Kong, donde están disponibles tanto las vacunas de Pfizer-BioNTech como las de Sinovac, de fabricación china.

En Serbia, los ciudadanos que hayan recibido una o dos dosis podrán recibir un pago único de unos 30 dólares, aproximadamente el 5% del salario medio mensual.

“Hemos considerado cómo recompensar a las personas que han mostrado responsabilidad y hemos decidido conceder una ayuda económica adicional a quienes se hayan vacunado”, dijo el Presidente Aleksandar Vucic a principios de mayo, según informó Euronews. Vucic dijo que no haría obligatoria la vacuna, pero calificó de “irresponsable y egoísta” no vacunarse, informó Euronews. El mes pasado, dijo que los trabajadores del sector público que no estuvieran vacunados y contrajeran el virus ya no tendrían derecho a bajas por enfermedad.

Aproximadamente una cuarta parte de los ciudadanos del país balcánico están totalmente vacunados, una cifra superior a la media de la Unión Europea. Aun así, el gobierno ha tenido problemas para mantener el interés en medio del continuo escepticismo sobre la vacuna.

El mes pasado, algunos de los principales gimnasios de Dubai, el centro comercial de los Emiratos Árabes Unidos, ofreció dos semanas de acceso gratuito a quienes estuvieran completamente vacunados. L os Emiratos Árabes Unidos tienen una de las tasas de vacunación más altas del mundo, pero, a pesar de una plétora de dosis, se han enfrentado a un interés decreciente entre los que aún no se han vacunado.

Al principio, Israel ofrecía a los residentes vacunados un “pase verde”, es decir, un documento emitido por el Estado que indicaba que estaban totalmente vacunados. Los titulares del pase podían acceder fácilmente a restaurantes, clubes, gimnasios, bodas y otros lugares, mientras que los que no estaban vacunados debían someterse a frecuentes pruebas de coronavirus para poder entrar. Sin embargo, la adhesión del público al sistema disminuyó con el tiempo, e Israel suprimió el pase verde este mes, y pocas personas en el país altamente vacunado llevan máscaras o toman otras precauciones contra el virus.

En Filipinas, donde el escepticismo sobre las vacunas era grande incluso antes del brote de coronavirus, algunas comunidades están intentando adelantarse a las dudas ofreciendo incentivos a la gente antes de que las vacunas estén disponibles. El alcalde de un pequeño pueblo de la provincia de Ilocos Sur tiene previsto sortear un terreno con una casa en diciembre , cuando espera que las vacunas estén disponibles para su comunidad, informó el Straits Times. En otros lugares del país, los centros comerciales que sirven de lugares de vacunación están ofreciendo aparcamiento gratuito y buñuelos de plátano, según el Straits Times.

