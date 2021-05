Cronología: cómo la teoría de la fuga del coronavirus del laboratorio de Wuhan se volvió creíble

Esta foto aérea muestra el laboratorio P4 en el Instituto de Virología de Wuhan en Wuhan en la provincia central de Hubei en China. Cada vez son más atendidas las versiones de que una filtración de coronavirus pudo desencadenar en la pandemia que ya se cobró la vida de más de 3 millones de personas en todo el mundo (Foto de Hector RETAMAL / AFP)

El origen del coronavirus que ha dejado a más de 3 millones de muertos en todo el mundo sigue siendo un misterio. Pero en meses recientes, la idea de que surgió del Instituto de Virología de Wuhan, que una vez se descartó por ser una ridícula teoría conspirativa, ha ganado credibilidad nuevamente.

¿Cómo y por qué pasó esto? En primer lugar, los esfuerzos para descubrir el origen natural del virus han fallado. En segundo lugar, los primeros esfuerzos para descartar una fuga de laboratorio, a menudo se mezclaron con la especulación de que el virus se creó deliberadamente como un arma biológica.

Eso hizo más fácil para muchos científicos descartar el escenario del laboratorio como una tontería. Pero la falta de transparencia de China y la atención renovada en las actividades del laboratorio de Wuhan han llevado a algunos científicos a decir que fueron demasiado rápidos para descartar un posible vínculo al principio.

El senador republicano de Arkansas Tom Cotton, señaló desde un principio la ubicación del laboratorio de Wuhan, presionando a China para obtener respuestas, así los libros de historia los premiarán si resulta estar en lo correcto. La administración de Trump también ha buscado señalar al laboratorio, pero en general, sólo podían apuntar a una inteligencia vaga, Los mensajes de la administración de Trump, a menudo estaban acompañados de retórica anti-chinos, que hacía fácil a los escépticos ignorar sus reclamos.

Como un servicio para los lectores, aquí está la línea de tiempo de los eventos clave, incluidos artículos importantes, que han llevado a esta reevaluación. En algunos casos, se dispuso de información importante desde el principio, pero en general, ésta se ignoró. En otros casos, algunos expertos lucharon contra la sabiduría convencional y comenzaron a construir un caso creíble, arraigado en la ciencia, que comenzó a cambiar la mentalidad de la gente. Esto ha llevado a nuevas llamadas de una investigación real sobre las actividades del laboratorio antes de que surgiera el coronavirus.

Especulación temprana

Diciembre 30, 2019: La Comisión de Salud Municipal de Wuhan emite un “aviso urgente” a las instituciones médicas en Wuhan, diciendo que han surgido casos de neumonía de causa desconocida en el mercado mayorista de mariscos de la ciudad de Huanan.

Enero 5, 2020: El primer tweet que sugiere que China creó el virus. @GarboHK tuiteó: “Hace 18 años, #China mató a casi 300 #HongKongers al no denunciar los casos de #SARS, permitiendo que los turistas chinos viajen por todo el mundo, a Asia específicamente para propagar el virus con malas intenciones. Hoy el malvado régimen ataca de nuevo con un nuevo virus “.

Enero 23: Aparece un artículo de Daily Mail titulado: “China construyó un laboratorio para estudiar el SARS y el Ébola en Wuhan, expertos en bioseguridad en Estados Unidos advirtieron en 2017 que un virus podría “escapar” de las instalaciones que se han convertido en piezas clave de la lucha contra el brote”.

Enero 26: The Washington Times publicó un artículo titulado: “El Coronavirus se pudo haber originado en un laboratorio vinculado al programa de guerra biológica de China”. Se agregó una nota del editor el 25 de marzo: " Desde que esta historia circuló, científicos fuera de China han tenido la oportunidad de estudiar el virus SARS-CoV-2. Concluyeron que no muestra señales de haber sido manufacturado o manipulado a propósito en un laboratorio.

Enero 26: Investigadores chinos publicaron un estudio en Lancet de los primeros 41 pacientes hospitalizados en Wuhan quienes habían confirmado infecciones y encontraron que 13 de los 41 casos, incluido el primer caso documentado, no tenía ningún vinculo con el mercado de productos del mar que originalmente fue considerado como el origen del brote.

Enero 30: Tom Cotton, hablando en una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado, dice: “Este coronavirus es una catástrofe de la escala de Chernobyl para China. Pero en realidad, probablemente sea peor que Chernobyl, cuyo efecto fue localizado. El coronavirus podría resultar en una pandemia mundial “. Y agrega: “Me gustaría señalar que Wuhan tiene el único súper laboratorio de nivel cuatro de bioseguridad de China que trabaja con los patógenos más mortales del mundo para incluir, sí, el coronavirus”.

Febrero 3: Investigadores del Instituto de Virología de Wuhan informan en la revista Nature que el nuevo coronavirus que se propaga por todo el mundo fue un coronavirus derivado de murciélagos. El informe dijo que el SARS-CoV-2 es 96,2 por ciento idéntico a nivel de genoma completo, a un coronavirus de murciélago llamado RaTG13. (Esto es aproximadamente equivalente a la diferencia en los genomas de humanos y orangutanes).

Febrero 6: Botao Xiao, investigador de biomecánica molecular de la Universidad de Tecnología del Sur de China, publica un artículo en el que afirma que “el coronavirus asesino probablemente se originó en un laboratorio en Wuhan”. Señaló los contratiempos de seguridad anteriores y el tipo de investigación realizada en el laboratorio. Retiró el documento unas semanas después, después de que las autoridades chinas insistieran en que no había ocurrido ningún accidente.

Febrero 9: En respuesta a las críticas del embajador de China de que las declaraciones de Cotton son “absolutamente locas”, el senador tuitea: “Esto no es una conspiración, ni una teoría: Realidad: China mintió sobre el inicio del virus en el mercado de alimentos de Wuhan. Hecho: el super laboratorio está a solo unos kilómetros de ese mercado. ¿Por dónde empezó? No lo sabemos. Pero la carga de la prueba recae sobre usted y sus compañeros comunistas. Ábrase ahora a científicos internacionales competentes “.

Febrero 16: Cotton, en respuesta al artículo del Washington Post que lo critica, ofrece cuatro escenarios en Twitter: “1. Natural (sigue siendo el más probable, pero es casi seguro que no del mercado de alimentos de Wuhan) 2. Buena ciencia, mala seguridad (por ejemplo, estaban investigando cosas como pruebas de diagnóstico y vacunas, pero se produjo una infracción accidental). 3. Mala ciencia, mala seguridad (esta es la hipótesis de las armas biológicas diseñadas, con una infracción accidental). 4. Liberación deliberada (muy poco probable, pero no debe descartarse hasta que haya pruebas). Una vez más, ninguna de estas son ‘teorías’ y ciertamente no son ‘teorías de conspiración’. Son hipótesis que deberían estudiarse a la luz de la evidencia “.)

Los científicos responden

Febrero 19: Un grupo de 27 científicos publica una declaración en Lancet: “Estamos unidos para condenar enérgicamente las teorías de conspiración que sugieren que el covid-19 no tiene un origen natural”, dice la declaración. Los científicos “concluyen abrumadoramente que este coronavirus se originó en la vida silvestre”. La declaración fue redactada y organizada por Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, que financió la investigación en el Instituto de Virología de Wuhan con recursos del gobierno de EEUU (Tres de los firmantes han dicho desde entonces que un accidente de laboratorio es lo suficientemente plausible como para merecer consideración).

Marzo 11: Scientific American publica un perfil del virólogo Shi Zhengli, quien encabeza un grupo que estudia los coronavirus de murciélagos en el Instituto de Virología de Wuhan. “Nunca había esperado que sucediera este tipo de cosas en Wuhan, en el centro de China”, dijo. Si los coronavirus fueran los culpables, recuerda haber pensado: “¿Podrían haber venido de nuestro laboratorio?” El artículo decía que después de que surgió el virus, Shi revisó frenéticamente los registros de su propio laboratorio de los últimos años para verificar si había algún mal manejo de los materiales experimentales, pero “suspiró aliviada cuando los resultados regresaron: ninguna de las secuencias coincidía con los de los virus que su equipo había tomado de las cuevas de murciélagos “. Ella le dijo a la revista: “Eso realmente me quitó una carga de la cabeza. No había pegado ojo durante días “.

Marzo 17: Un análisis publicado en Nature Medicine por un influyente grupo de científicos afirma: “Aunque la evidencia muestra que el SARSCoV-2 no es un virus manipulado a propósito, actualmente es imposible probar o refutar las otras teorías de su origen descritas aquí. Sin embargo, dado que observamos todas las características notables del SARS-CoV-2, incluido el dominio de unión al receptor optimizado y el sitio de escisión polibásico, en la naturaleza de los coronavirus relacionados, no creemos que sea plausible ningún tipo de escenario basado en laboratorio.”

La comunidad de inteligencia pesa

Marzo 27: Una evaluación de la Agencia de Inteligencia de Defensa sobre el origen del coronavirus se actualiza para incluir la posibilidad de que el nuevo coronavirus surgiera “accidentalmente” debido a “prácticas de laboratorio inseguras”.

Abril 2: David Ignatius, escribió en The Washington Post: “El principal sospechoso es la transmisión ‘natural’ de los murciélagos a los humanos, quizás a través de mercados insalubres. Pero los científicos no descartan que un accidente en un laboratorio de investigación en Wuhan pueda haber propagado un virus mortal de murciélago que se había recolectado para un estudio científico “.

Abril 14: Josh Rogin, para The Post, revela que en 2018, los funcionarios del Departamento de Estado visitaron el Instituto de Virología de Wuhan y “enviaron dos advertencias oficiales a Washington sobre la inadecuada seguridad en el laboratorio, que estaba realizando estudios riesgosos sobre coronavirus de murciélagos. Los cables han alimentado las discusiones dentro del gobierno de los EEUU. Sobre si este u otro laboratorio de Wuhan fue la fuente del virus, a pesar de que aún no han surgido pruebas concluyentes “.

Abril 22: Yuri Deigin, un emprendedor biotecnológico, en una publicación larga y detallada en Medium, revisa la investigación de “ganancia de función” realizada en el laboratorio y concluye que “desde un punto de vista técnico, no sería difícil para un virólogo crear una cepa“ como el nuevo coronavirus. Y añade: “También vale la pena repetir el punto opuesto: la hipótesis inversa sobre el origen exclusivamente natural del virus, que tampoco tiene pruebas contundentes”.

Abril 24: Bajo presión de la Casa Blanca, los Institutos Nacionales de Salud cancelan el financiamiento a EcoHealth Alliance que brindó los recursos para el estudio de los coronavirus de murciélagos en el Instituto de Virología de Wuhan.

Abril 30: El presidente Donald Trump le dice a los reporteros: “Tienen la teoría del laboratorio... hay muchas teorías. Pero, sí, tenemos a gente que las está mirando con mucha, mucha atención”.

Mayo 3: El secretario de Estado Mike Pompeo dice en una entrevista con ABC News: “Hay una enorme evidencia de que ahí es donde comenzó esto. . . . Recuerde, China tiene un historial de infectar al mundo y tiene un historial de funcionamiento de laboratorios deficientes. Estas no son las primeras veces que hemos expuesto al mundo a un virus como resultado de fallas en un laboratorio chino”.

Surge nueva evidencia

Julio 4: The Times of London informa que un virus 96 por ciento idéntico al coronavirus que causa el covid-19 se encontró en una mina de cobre abandonada en China en 2012. La mina de cobre infestada de murciélagos en el suroeste de China fue el hogar de un coronavirus que dejó a seis hombres enfermos. con neumonía, y tres murieron finalmente, después de que se les había encargado sacar el guano de murciélago de la mina. Este virus fue recolectado en 2013 y luego almacenado y estudiado en el Instituto de Virología de Wuhan.

Julio 31: La revista Science publica una entrevista con Shi Zhengli del Instituto de Virología de Wuhan. Ella dijo que era imposible que alguien en el instituto se hubiera infectado, y dijo que “hasta la fecha, hay ‘infección cero’ en todo el personal y los estudiantes de nuestro instituto”. Ella agregó: “La afirmación del presidente Trump de que el SARS-CoV-2 se filtró de nuestro instituto contradice totalmente los hechos. Pone en peligro y afecta nuestro trabajo académico y vida personal. Nos debe una disculpa“. En la entrevista, admitió que algunas investigaciones sobre el coronavirus se llevaron a cabo en el nivel de bioseguridad 2, no en el BSL-4, que es más restrictivo.

Noviembre 17: Se publica un artículo influyente escrito por Rossana Segreto y Yuri Deigin: “La estructura genética del SARS-CoV-2 no descarta un origen de laboratorio”. El documento señaló que “aún no se ha identificado un huésped natural, ya sea directo o intermedio”. Sostiene que ciertas características del coronavirus “podrían ser el resultado de técnicas de manipulación de laboratorio como la mutagénesis dirigida al sitio. La adquisición de ambas características únicas por el SARS-CoV-2 más o menos simultáneamente es menos probable que sea natural o causada sólo por el paso en serie de células / animales “. El documento concluyó: “Sobre la base de nuestro análisis, un origen artificial del SARS-CoV-2 no es una teoría conspirativa sin fundamento que deba ser condenada”, haciendo referencia a la declaración de Lancet en febrero.

Noviembre 17: Investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, incluidos Shi, publican un apéndice a su informe del 3 de febrero en Nature, reconociendo que RaTG13, el coronavirus de murciélago estrechamente asociado con el coronavirus, se encontró en una cueva de una mina después de que varios pacientes se enfermaran con una “enfermedad respiratoria grave” en 2012 mientras limpiaban la cueva.

Enero 4, 2021: La revista New York publica un extenso artículo de Nicholson Baker, quien revisó la evidencia y concluyó que el escenario de una fuga de laboratorio es más convincente de lo que se creía anteriormente.

Enero 15: Días antes de que Trump dejara el cargo, el Departamento de Estado emite una “hoja informativa” sobre el Instituto de Virología de Wuhan que dice: “El gobierno de los EEUU tiene razones para creer que varios investigadores dentro de el Instituto de Virología de Wuhan se enfermaron en otoño de 2019, antes del primer caso identificado del brote, con síntomas consistentes tanto con covid-19 como comunes enfermedades estacionales. . . . El Instituto de Virología de Wuhan tiene un registro publicado de la realización de investigaciones de “ganancia de función” para diseñar virus quiméricos. Pero el Instituto no ha sido transparente ni consistente sobre su historial de estudio de virus más similares al virus covid-19, incluido “RaTG13″, que tomó muestras de una cueva en la provincia de Yunnan en 2013 después de que varios mineros murieran de una enfermedad similar al SARS.”

Enero 20: Joe Biden asume la presidencia

Febrero 9: Un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y China declara: “Los hallazgos sugieren que la hipótesis del incidente de laboratorio es extremadamente improbable que explique la introducción del virus en la población humana.”

Febrero 11: El Secretario General de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus se niega a descartar el escenario de fuga de laboratorio. “Se han planteado algunas preguntas sobre si se han descartado algunas hipótesis”, dijo. “Quiero aclarar que todas las hipótesis permanecen abiertas y requieren más estudio”.

Febrero 19: El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan emite una declaración sobre el informe de la OMS: “Tenemos profundas preocupaciones sobre la forma en que se comunicaron los primeros hallazgos de la investigación de COVID19 y las preguntas sobre el proceso utilizado para llegar a ellos. Es imperativo que este informe sea independiente, con hallazgos de expertos libres de intervención o alteración por parte del gobierno chino. Para comprender mejor esta pandemia y prepararse para la próxima, China debe poner a disposición sus datos desde los primeros días del brote“.

Marzo 22: El diario The Australian reporta: “Los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan que trabajan con coronavirus fueron hospitalizados con síntomas consistentes con el covid-19 a principios de noviembre de 2019 en lo que los funcionarios estadounidenses sospechan que podría haber sido el primer grupo”.

Mayo 5: El ex reportero científico del New York Times, Nicholas Wade, en el Boletín de Científicos Atómicos, revisó la evidencia y defendió la teoría de las fugas de laboratorio. Se centra particularmente en el sitio de escisión de la furina, que aumenta la infectividad viral de las células humanas. Su análisis arroja esta cita de David Baltimore, virólogo y ex presidente del Instituto de Tecnología de California: “Cuando vi por primera vez el sitio de división de furina en la secuencia viral, con sus codones de arginina, le dije a mi esposa que era la prueba irrefutable para el origen del virus. Estas características representan un poderoso desafío a la idea de un origen natural del SARS2 “.

Mayo 14: Dieciocho científicos prominentes publican una carta en la revista Science, diciendo que se necesita una nueva investigación porque “las teorías de la liberación accidental de un laboratorio y el derrame zoonótico siguen siendo viables”. Uno de los firmantes es Ralph Baric, un virólogo que trabajó en estrecha colaboración con Shi.

Mayo 17: Otro ex reportero científico del New York Times, Donald G. McNeil Jr., publica en Medium: “Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la teoría de las fugas de laboratorio”. Cita a W.Ian Lipkin de la Universidad de Columbia, quien había firmado la carta de marzo de 2020 en Nature Medicine, diciendo que su opinión había cambiado a la luz de la nueva información.

