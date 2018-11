La directora del Ministerio me preguntó si podía hablar conmigo y con mi esposa después del servicio, y sentí que se estaba formando un nudo en mi estómago. Yo sabía lo que venía. Efectivamente, ella explicó que esta congregación no podía brindarnos ningún tipo de atención para nuestro hijo, que no habla y que está en el espectro del autismo.