Entonces no te desesperes. Mira al niño que tienes. No te fijes en los titulares que dicen que tu hijo puede parecer que tenga problemas con amigos si no le dan like a sus fotos. Puede que no esté deprimido, ni siquiera que tenga una definición clínica de ansiedad, pero de todos modos puede necesitar algún asesoramiento para navegar en el mundo digital.