Así que la vi en el cine hace 20 años, como todos los demás. Pero a diferencia de casi todas mis compañeras de clase, no me impresionó. O tal vez debería decir que no me impresionó la historia. No se puede negar que la película tuvo algunos efectos muy buenos. El problema era que conocer las historias reales de algunos de los sobrevivientes me ponía en desventaja para apreciar la historia de amor manufacturada en la que giraba la tragedia masiva.