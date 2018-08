Un día se vio un lunar en el brazo que resultó ser un tipo de cáncer de piel llamado carcinoma de células basales. Él lo atribuye al uso excesivo de rayos uva, puesto que en su familia no hay antecedentes de cáncer de piel. Cuando su dermatólogo le retiró el lunar y le dijo que ya no había rastro de cáncer, Trevor volvió al salón de bronceado, haciéndose una media de cuatro sesiones semanales durante otros cinco años. "Cada vez que me metía en la máquina de rayos uva me entraba una ansiedad extrema", recuerda Trevor, que hoy tiene 30 años y lleva dos sin pisar uno de esos locales. "Me odiaría a mí mismo". Pero no podía evitarlo.