Un empresario chavista negó el Holocausto y dijo que le gustaría preguntarle a Adolf Hitler “por qué no terminó lo que quería hacer”

Esteban Trapiello dijo que le gustaría almorzar con Adolf Hitler

Un empresario venezolano identificado con el chavismo negó el Holocausto y afirmó que le gustaría almorzar con el genocida nazi Adolf Hitler para preguntarle “por qué no terminó su trabajo”, en una entrevista llena de otras declaraciones controversiales.

Esteban Trapiello, fundador y director del canal La Tele Tuya, fue consultado con quién le gustaría tener un almuerzo entre personajes como Adolf Hitler o Fidel Castro, respondió: “Con los dos. A Hitler para preguntarle por qué no terminó lo que quería hacer”.

Cuando comenzaba a explicar el motivo por el que quería encontrarse con Fidel Castro, el entrevistador Vladimir Villegas lo interrumpió por su afirmación sobre el líder del Tercer Reich.

Trapiello profundizó: “Él no terminó lo que iba a hacer”. Villegas le señaló: “Acabar con los judíos, acabar con los comunistas...”. A lo que Trapiello respondió escudándose en ignorancia: “No sé lo que iba a hacer, se suicidó. No estaba en esa época”.

“¿No hubo holocausto? ¿Tú eres negacionista?”, lo interrogó Villegas, aclarando que él es hijo de una refugiada judía y de un comunista.

“Cada quien cuenta su historia y yo no estaba en esa historia. No leo, veo películas. Como las películas son de Hollywood, me dicen de una manera la historia. La historia depende de quién la cuente”, argumentó el empresario, hijo de asturianos que huyeron de la dictadura de Francisco Franco.

Trapiello, que se identificó como “chavista de Chávez”, evadiendo decir si es de izquierda o derecha, también habló con duros términos sobre los migrantes venezolanos, con especiales críticas a quienes cruzan la región del Darién por Colombia y Venezuela para intentar llegar a Estados Unidos.

"Los que se fueron por el Darién lo hicieron por idiotas", dijo Esteban Trapiello

“Lo hacen por idiotas, ¡por idiotas, por idiotas!”, expresó, culpando a la oposición y a los medios de haber manipulado a los venezolanos.

“¿Cómo se fue la gente? ¿Se manipuló la ida o no? Creyeron que podían ahogar al país”, agregó. “Es una imbecilidad irse por la selva del Darién. El que se va por imbécil que se muera por imbécil. Dime quién carajo se va ir para el Darién sabiendo el riesgo que corre. Puro imbécil”.

Por esa selva han pasado cientos de miles de migrantes de distintas nacionalidades. En lo que va del año, según el portal En Frontera, más de 68 mil personas cruzaron la región, y se han registrado 18 fallecidos.

Trapiello, que asegura haber manejado “exitosamente las carreras de 72 artistas, entre músicos y actores”, también denigró a los medios e indicó que el periodismo venezolano “es una mierda”, así como el Colegio Nacional de Periodistas. Según disparó, “se han convertido no solamente en opinadores, sino que han pasado a ser líderes políticos, pero todos han fracasado”. Sobre los fotorreporteros, dijo que “a todos les pondría una bomba”.

En la entrevista también definió como “amigo de vida” y “fenómeno político” al ministro chavista Tareck El Aissami.

David Smolansky, dirigente del partido Voluntad Popular, criticó al empresario tras el revuelo de sus declaraciones: “La ideología chavista en 2 minutos (...) Que nazi eres, Trapiello. Basura”.

