Día del Periodista en Venezuela: el país enfrenta la censura, la desinformación oficial y la amenaza de una reforma que busca atacar la profesión

Tres periodistas fueron heridos durante protestas del 01 de mayo 2019 en Caracas. (Cortesía El Pitazo)

“No hay mucho qué celebrar, pero sí mucho qué reclamar”, es la aseveración de Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), ante el 27 de junio Día del Periodista en Venezuela. Sandra Rondón, presidenta del CNP en el fronterizo estado Táchira alerta ante la pretensión que hay en sectores oficialistas de reformar la Ley del Periodismo, por lo que solicita “no permitir el acceso a usurpadores de oficio”. Y ante ello se suma el periodista Humberto Rodríguez, para quien la intención de la reforma es “hacer claudicar la valentía de quienes ejercemos la profesión”. Los tres comunicadores, en conversación con Infobae, coinciden en señalar que los periodistas en Venezuela se enfrentan a duros desafíos, desde la censura hasta los ataques que han llevado al cierre de cientos de medios.

Entre los años 2017 y 2019, según un estudio de la ong Espacio Público, “la agudización del contexto social y político impactó en el ecosistema mediático al derivar en el cierre de al menos 151 medios de comunicación”, aunado a la censura que lleva al cierre de gran cantidad de programas en radio y televisión, así como el bloqueo al acceso de numerosos portales de información, entre ellos Infobae.

El organismo que más ha censurado y cerrado medios en Venezuela es la Comisión Nacional de Telecomunicacciones Conatel

Salas situacionales instaladas en diversos organismos del Estado, incluyendo el Palacio de Miraflores, están encargadas las 24 horas del día de hacer seguimiento a generadores de opinión pública, principalmente periodistas, desde donde lanzan ataques simultáneos de descalificación en las redes sociales, enviados cientos de ellos desde cuentas fantasmas.

El CNP Caracas, dijo el 3 de mayo, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que, en lo que va de 2022, han registrado: 68 ataques a la prensa, 21 de ellos fue por impedimentos a cubrir eventos, hubo 11 bloqueos de medios digitales, igual número de campañas de descrédito y criminalización, ocho casos de intimidación, siete de hostigamiento, a tres profesionales de la prensa les borraron el material gráfico y hubo cierres de emisoras de radio.

A eso se suma la reciente amenaza de una reforma sobre la Ley del Periodismo, vieja aspiración de la revolución bolivariana, con la excusa de que los medios se han prestado “a una campaña mediática con un fin político, que no es más que derrumbar al gobierno”, según dijo Helena Salcedo una de las promotoras de dicha reforma

El reto

Tinedo Alejandro Guía Muñoz, quien preside a nivel nacional el Colegio de Periodistas (CNP), le dijo a Infobae que “el principal desafío que tiene el periodismo hoy en día es el abuso de las redes sociales, más aun cuando no sabemos quién está enviando la información que no ha sido confirmada y procesada desde el punto de vista profesional de un comunicador”.

Considera otro desafío “vencer la censura, que lleva a la autocensura, porque la mayoría de los propietarios de medios, presionados por CONATEL, colocan ciertas normativas o cortapisas para que algunas cosas no salgan, no se comenten o no se informen”.

Tinedo Guía, presidente Nacional del Colegio de Periodistas, aboga por más medios de comunicación

“Estos son tiempos verdaderamente difíciles, no solamente en Venezuela; pareciera que en el mundo hay una confabulación contra el trabajo de los profesionales de la comunicación, contra la ética y la moral periodística”.

No vacila en asegurar que “el reto más importante del periodismo venezolano es lograr que haya más medios de comunicación, más empresas de la comunicación, más periodistas formados en nuestras academias de universidades reconocidas, dirigiendo medios de comunicación, con el código de ética por delante, con el respeto a la Constitución y a la Ley de Ejercicio del Periodismo tenido estudios de cuarto nivel en comunicología para analizar los temas en profundidad de los mensajes que se emiten a través de los medios de comunicación.

Reconoce que “Venezuela ha sido muy afectada por el cierre de medios, la Ley Mordaza, la censura de programas de televisión y radio, pero más que todo por el ataque contra periodistas, algunos detenidos y a quienes les han creado causas en tribunales de las que no son responsables ni culpables, sólo por tocar temas como el del estado Apure, con la guerrilla metida allí, con la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; tocar esos temas llevan como consecuencia que te apliquen incluso detención militar”.

Resalta que “tenemos un grupo de colegas periodistas fuera de Venezuela que pueden recibir información y desde afuera proyectarla al resto del mundo, aunque no sea Venezuela la más importante en materia informativa, porque todo eso se lo comen las guerras, el narcotráfico, los movimientos que pretenden ser tomados en consideración con la defensa del aborto, entre otros”.

Investigaciones de Ipys y también de la Unesco reflejan que el ataque contra periodistas es mayor cuando se trata de mujeres

A la situación del cierre de medios impresos a quienes se les negó la bobina del papel periódico, también está el hecho de que “muchas empresas que ya no pueden anunciar y se han venido abajo y el mercado se le ha hecho mucho más complicado”.

“Otra de las causas que impiden un libre flujo informativo son los cortes eléctricos y los de internet, de los cuales he padecido todo este tiempo y no permiten el flujo comunicacional en materia informativa, de opinión, de búsqueda de la información para que fluya con la velocidad de la inmediatez; todos estos son agresiones a la comunicación en Venezuela. Hoy no hay mucho qué celebrar, pero sí mucho qué reclamar”.

Dijo que, junto con el “Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), Alianza por la Libertad de Expresión y el Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (ININCO) “hemos estado aportando expedientes para llevarlo a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que Venezuela se salió, pero sigue teniendo responsabilidad en esas agresiones”.

Ipys hizo este registro en el primer semestre del 2019. La situación se ha agravado desde ese año

Igualmente se presentaron al Ministerio Público “hablamos con la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz solicitando protección para los periodistas. Solo cuatro de los presentes estaban agremiados. Como anécdota te cuento que nos dijo que el CNP no puede estar defendiendo a quienes no estén agremiados, porque no les consta que entregaron los recaudos como egresados de una universidad, que cursaron sus estudios, que presentaron el título original con copia fondo negro, que está registrado legalmente y que el colegio asuma la responsabilidad de aplicarles el código de ética o el Tribunal Disciplinario. Ella dictó una orden a ser cumplida por los funcionarios, pero a la semana a ella la sacaron de la Fiscalía”.

Finalmente, Tinedo Guía agrega que “como no todos los docentes en las Escuela de Comunicación, son periodistas, no se habla de la Ley de Ejercicio del Periodismo, pero los estudiantes de comunicación social deben saber que para ejercer la carrera hay que estar inscrito en el CNP”.

Cuentas creíbles

Sandra Rondón Valero dirige el Colegio de Periodistas en el fronterizo estado Táchira

Sandra Rondón Valero dirige el gremio periodístico en el estado Táchira, un estado profundamente difícil por su ubicación geográfica en la frontera, por complejos problemas políticos, económicos y sociales. Ella le dice a Infobae que “la pandemia nos cambió la forma de trabajar y la forma la de compartir. Hubo que buscar nuevas alternativas y se dio el boom de las redes sociales, ese avance tecnológico donde la información es ya para ya y llega de inmediato, por lo que cualquier persona puede informar”.

Hace un llamado para que cuando se busque información noticiosa “sepamos quién es el autor, porque en muchas ocasiones hay desinformación. Se debe considerar que lo publicado sea en cuentas creíbles para evitar los fake news. Nuestro deber es informar y nosotros como gremios estamos atentos para ser garantes de que se respete la parte laboral de los periodistas”.

Destaca que “en el Táchira a muchos les gusta leer los pocos periódicos impresos que hay, acompañado de un cafecito, mientras a otros les gusta oír noticias a través de la radio. Hay mucha gente que no tiene acceso a ese fascinante mundo de la información que ha sido para nosotros bastante interesante. La pandemia ayudó a pensar en alternativas de trabajo para poder vivir en un país tan difícil como Venezuela, donde el salario no nos alcanza”.

A su juicio “el reto del periodismo venezolano es seguir luchando por nuestra única bandera: la libertad de expresión y seguir informando al colectivo de lo que sucede y sin miedo”.

“Otro reto importante de asumir es que se está pretendiendo modificar nuestra Ley de Ejercicio del Periodismo y debemos luchar para que respeten los derechos de los periodistas y no permitir el acceso a usurpadores de oficio como se pretende hacer. Ha sido una lucha constante desde la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP) que después pasó a ser Colegio Nacional de Periodistas (CNP); hoy seguimos en la misma lucha por nuestros derechos”.

Propone la lucha por la existencia de “más medios de comunicación y evitar que otros se cierren. Los periodistas somos la voz de los que no pueden hablar. El CNP ha estado atento ante los cierres de los medios de comunicación, más de 100 en todo el país, los impresos porque no llegaban las bobinas de papel, lo que llevó a la calle a esos trabajadores de la prensa. Por otra parte, hay censura en algunos programas, ataques personales contra profesionales de la comunicación, hay personas que quieren ejercer el periodismo sin estudiar, sin graduarse, sin prepararse y eso trae como consecuencia que la información que envían no cumpla la rigurosidad que exige el periodista”.

“Nos ha tocado momentos difíciles. Los periodista vamos a continuar en la calle y seguiremos escribiendo la historia de este hermoso país y queremos que vuelva a ser lo que fue, donde haya mejores oportunidades de trabajo, mejores salarios y mejores condiciones de vida y se pueda gozar de servicios básicos eficientes, que con un salario mínimo se pueda mantener a la familia”.

“El derecho a la libertad de expresión está en la Constitución, pero además está el derecho a informar y ser informado. Hay funcionarios de gobierno, desde nacional a municipal, que no les gusta cuando se dice la verdad y atacan al periodista, pero esa es nuestra constante”, dice Rondón Valero, la jefe del gremio periodístico en Táchira.

No a la reforma

Humberto Rodríguez Guevara tiene una larga trayectoria en periodismo impreso y radial

Humberto Rodríguez Guevara es un periodista con larga trayectoria en el periodismo venezolano, en diversas facetas, en prensa, radio, en la fuente política, como jefe de medio y también un gremialista destacado, para quien “el desafío más difícil de un periodista en este momento es manejar la verdad en la emisión de su trabajo, ajustarse a la verdad, tal como lo establece el Código de Ética, así que para hacerlo debe evaluar la valentía y la dificultad de no saber quién la defiende y quién la enfrenta”.

Está convencido que “los periodistas debemos mantener lo que en épocas anteriores enfrentamos con gallardía ante los compromisos de los ciudadanos”, agregando que otros han preferido “la permisividad o la dádiva, pero nuestro compromiso es con el ejercicio del periodismo, el que debemos ejercer sin temores, porque de lo contrario es mejor que dedicarse a otra actividad”.

Considera que la propuesta de modificar la Ley de Ejercicio del Periodismo fue trazada desde que Hugo Chávez ocupó el poder. “Hoy reaparecen los militantes de la fulana “revolución” planteando una reforma de la Ley, con el interés de hacer claudicar la valentía de quienes ejercemos la profesión. Estoy ubicado en el sector que rechazamos esa reforma a la Ley y ofrecer nuestro concurso para denunciar esa pretensión oficialista”, finaliza diciendo en conversación con Infobae.

