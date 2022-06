El demagógico discurso de la Presidenta del Tribunal Supremo venezolano en una cárcel donde se violenta la Constitución y los Derechos Humanos

La presidenta del TSJ, la ministra Penitenciaria y el Defensor Público posan en la visita a la cárcel Hombres Nuevos Simón Bolívar, antigua La Planta

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys María Gutiérrez Alvarado, la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Zulay Contreras Moreno; y el Defensor Público General, Daniel Augusto Ramírez Herrera, visitaron la cárcel “Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar”, mejor conocida con su antiguo nombre La Planta. La ministra repite la visita que hizo semanas antes. Y otra vez ignoraron que seis detenidos tienen boletas de excarcelación y siguen presos; lo mismo que ocurre en otras cárceles del país. En La Planta es donde, en marzo del 2019, se burlaron de los delegados de Michelle Bachelet.

Lo que llamaron “una jornada jurídica de atención especial”, no pasó de ser discursos, fotos, estrechar manos y felicitarse mutuamente, entre los funcionarios visitantes, entre los que también se encontraba el Director de Ejecución de Sentencia Penal de Derechos Humanos, Enrique Alberto Arrieta, y varios directores generales del Ministerio Penitenciario. “Eso no fue más que un circo”, revela una fuente a Infobae.

Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien regresó a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 28 de abril de 2022, dijo que en el máximo Tribunal “se garantiza el debido proceso, la tutela judicial efectiva y los derechos humanos”. No se dio por enterada de los detenidos con boleta de excarcelación, ahí y en otras cárceles del país. Tampoco se refirió a la irregularidad que significa el negocio en el traslado de los presos, porque el que no tiene para pagar, no es llevado a las audiencias en los tribunales respetivos.

Hace un mes, a la ministra Penitenciaria unos detenidos le plantearon que debían estar libres

Ramírez, Defensor Público General, aseguró que había prometido regresar “para avocarnos a sus causas y resolver sus casos, evaluar cuáles de ustedes optan por alguna medida alternativa de cumplimiento de pena, cautelar o libertad”.

La ministra Penitenciaria Contreras Moreno dijo, por su parte, que ella tiene 18 años trabajando conjuntamente con María Iris Varela Rangel, a quien sucedió en el cargo, y de quién hizo una apología sobre los cambios que se han hecho en la institución, destacando que, gracias a Varela, ahora primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, se debía la “humanización” de las cárceles.

Agregó que van a estudiar los casos de los que tienen pena cumplida para otorgarles la libertad, de manera que se asume como la última palabra para que un preso, aun con boleta de excarcelación, es decir con la orden de juez para salir, pueda quedar en libertad.

La ex ministra Iris Varela

En La Planta hay seis presos que deberían estar en libertad por sobreseimiento o porque ya cumplieron la pena: los ex fiscales Jorge Javier Peña Contreras y José Gregorio Jiménez Díaz (corrupción propia agravada y asociación), recibieron sobreseimiento por parte del Juez Cuarto de Terrorismo Macsimino Márquez; el capitán Williams Andrés Rivas Jiménez, a quien la juez Claudia López, del Tribunal Primero de Terrorismo, le dio sobreseimiento en la audiencia Preliminar por no existir responsabilidad penal; con boleta de excarcelación desde noviembre 2021.

Otro que debió salir el 17 de diciembre 2021 es Aníbal Jacinto Souki Hernández, por el Caso Manos de Metal; José Miguel Espejo Gómez, por Manos de Metal, fue capturado en diciembre 2018 y reclama que le correspondía salir en diciembre pasado. David Jesús Lavado, detenido por los casos relacionados Mercal y la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), hace meses debió salir.

La hermana del indígena Salvador Franco

Qué justicia

A propósito de lo dicho por la ministra Penitenciaria, es necesario recordar que el 3 de enero de 2021 el indígena Salvador Fernando Franco Pérez, a quien el juez Macsimino Márquez García ordenó, el 27 de noviembre de 2020, trasladar al hospital para recibir atención médica, murió en la cárcel El Rodeo. La ministra Mirelys Contreras ignoró la gran cantidad de peticiones públicas y privadas que varias organizaciones le hicieron para que el pemón fuera asistido. Franco murió rodeado de compañeros de celda que se cansaron de pedir auxilio para el pemón que llevaba varias semanas gravemente enfermo.

En tiempos en que Iris Varela era Ministra Penitenciaria de La Planta se fugaron, a finales de mayo o principios de junio de 2019, Luis Fiol, Enrique Gastelum y Jorge Alarcón, tres narcotraficantes mexicanos del cartel de Sinaloa, por quienes la entonces ministra ofreció recompensa. Antes, en diciembre de 2018, se fugó el español Vicente Lamarca Sánchez, solicitado por lavado de dinero y múltiples delitos; junto con él huyó un dominicano, que tenía boleta de excarcelación, pero no lo dejaban salir.

Del 4 al 8 de julio la comisión de Gutiérrez, Contreras y Ramírez, quienes van al Centro Penitenciario de Occidente (CPO) cárcel de Santa del Táchira (CPO) 1 y 2 y al anexo de mujeres, puedan explicar por qué el 2 de junio, por ejemplo, no hubo traslado para José María Gualdrón, quien fue sacada del anexo militar de esa cárcel para el edificio general de mujeres.

El retén de La Planta fue cerrado en el 2012 y reabierto en el 2017 con nuevo nombre Centro de Reclusión Simón Bolívar, ahora llamado Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar.

La Comisión de Michelle Bachelet tiene una oficina instalada en Venezuela

Burla a Bachelet

En un titular del 23 de marzo de 2019 en portales venezolanos se leyó: “Los 58 detenidos de La Planta que le escondieron a la Comisión de la ONU”, el artículo fue originalmente fue publicado en la web PuntoDeCorte que fue hackeada y sacada de circulación, pero quedó publicada en otros medios como Reportero24 y el blog de NoticiasSigatokaVenezuela.

Lo relevante es que se revela cómo fueron burlados y engañados los delegados de la Comisión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, quienes hicieron una visita a La Planta, ubicada en el sector El Paraíso de Caracas. En esas instalaciones había 58 detenidos por los casos Manos de Papel y Manos de Metal, entre otros venezolanos, además de 112 extranjeros.

El régimen venezolano aseguraba que en esas instalaciones del Hombre Nuevo Simón Bolívar solo estaban presos extranjeros, pero no es cierto, ahí estaban la mayoría de los encarcelados por Manos de Papel y otros que son empresarios, comerciantes o profesionales.

Los jueces ignoran órdenes y obvian procedimientos en el caso del capitán Rivas Jiménez

El 10 de marzo del 2019, los delegados de la oficina de la Alta Comisionada, Verónica Michelle Bachelet Jeria, visitaron oficialmente las instalaciones. El día anterior 58 venezolanos detenidos ahí, entre ellos 30 por Manos de Papel, seis de Manos de Metal y 22 de otros casos, fueron llevados hasta la “Escuela de Custodia Franklin Ruiz” en La Yaguara vía El Junquito, y los regresaron a La Planta, días después cuando la Comisión de Bachelet se había ido del recinto carcelario.

“El sábado 9 a las 10 de la mañana llegó la orden de traslado porque el domingo la Comisión de la ONU iba a inspeccionar las instalaciones de La Planta”, dijo en esa oportunidad uno de los detenidos.

Los funcionarios observando las instalaciones de la antigua La Planta

Y en efecto esa mañana llegaron funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia (GRIC), y en dos camionetas de transporte llevaron a los 58 venezolanos, mientras en un tercer vehículo iban las pertenencias de los detenidos. “No podía quedar rastro de que nosotros estábamos en La Planta. Nos esposaron de dos en dos”.

“La comisión de la ONU estuvo desde el lunes hasta el miércoles, junto con el canal de noticias Globovisión, entrevistando a los presos extranjeros, según ellos mismos nos contaron, también estuvo Iris Varela. El jueves nos regresaron a La Planta porque las condiciones del ‘Franklin Ruiz’ no están adecuadas para tener tanta gente en resguardo. Así nos impidieron hablarle a la comisión de la ONU; queríamos que ellos supieran nuestra situación de denegación de justicia y retardo procesal”.

