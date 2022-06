“Yo recibo órdenes de Iris Varela”: la respuesta de la Ministra Penitenciaria de Venezuela ante el reclamo de seis detenidos con boleta de excarcelación

De der. a izq. Aníbal Souki (tapabocas azul), José Espejo (tapaboza rojo), Jorge Javier Peña (sin tapaboca) y José Jiménez.

Seis hombres, entre ellos dos exfiscales, que se encuentran detenidos en la antigua cárcel La Planta de Caracas, le reclamaron a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Zulay Contreras Moreno, por no haber sido liberados, aun cuando ya cumplieron su condena. La excusa del Director de la cárcel para no liberarlos es que espera órdenes de ella; la respuesta de la ministra es que está esperando la decisión de la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional y exministra María Iris Varela Rangel y del Ministro del Interior y Justicia, almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso.

El hecho ocurrió durante una visita al Centro de Formación Hombres Nuevos “Simón Bolívar”, en El Paraíso, Caracas, por parte de una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, Consejo Federal de Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, Defensa Pública y los Ministerios: Público, de Defensa, de Salud, las Comunas y Protección Social, Penitenciario e Interiores.

El recién estrenado Defensor Público, Daniel Augusto Ramírez Herrera, era el funcionario con la menor responsabilidad en la violación de los derechos de los seis detenidos que ya cumplieron su tiempo en prisión, porque tiene apenas unas semanas de nombrado.

La Comisión se convirtió en testigo de la violación de los derechos de los seis individuos a quienes se les mantiene secuestrados en la instalación penitenciaria Hombres Nuevos Simón Bolívar.

La comisión pasó por todas las celdas. Le preguntaron a cada uno p

or el caso que los afecta y siempre la respuesta fue: “tienen que esperar”. Después los llevaron a la cancha para el acto de creación de la Oficina Nacional contra los Tratos Crueles e Inhumanos.

Los presos pidieron hablar con la Ministra de Asuntos Penitenciarios. Tenían sus esperanzas en que la alta funcionaria por fin se informara de lo que sucedía con sus casos. En representación del grupo de los seis habló el exfiscal superior Peña, quien le dijo a Mirelys Contreras que ella está violentando la Constitución.

La Ministra le respondió: “usted cuando era funcionario ¿no recibía órdenes? Bueno, yo también recibo órdenes”.

La ministra conversa con Luis Alamo. director de la cárcel y el defensor (izq)

Discurso de la ministra

El nombre que agrupa a los funcionarios que fueron a la antigua cárcel La Planta es Comisión Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. “Hemos desarrollado y ejecutado políticas públicas eficientes, humanistas, socialistas y científicas, donde se garantizan los derechos humanos de toda la población privada de libertad en total apego a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convenios, pactos y tratados en materia de Derechos Humanos, así como en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela)”, dijo la ministra de Asuntos Penitenciarios.

Pero si algo causó respuesta de los detenidos fue cuando la Ministra aseguró que “el Estado venezolano cuenta con un Sistema Penitenciario digno, donde se han aplicado normas de conductas, inspiradas en la máxima disciplina social, dirigidas a la población privada de libertad”.

Iris Varela vicepresidente de la Asamblea Nacional y exministra del Servicio Penitenciario

Lo que está ocurriendo en esa cárcel y en otras del país, desmiente a la ministra Mirelys Contreras, quien no supo explicar que los exfiscales Javier Peña y José Jiménez, recibieron sobreseimiento por parte del Juez Cuarto de Terrorismo Máximino Márquez, durante la audiencia Preliminar del Caso del exalcalde del estado Anzoátegui, Carlos Vidal.

Menos aún la titular penitenciaria y los restantes funcionarios de la Comisión dieron respuesta al caso del capitán Rivas Jiménez, a quien la juez Claudia López, del Tribunal Primero de Terrorismo, le dio sobreseimiento en la audiencia Preliminar por no existir responsabilidad penal.

Todos presenciaron la Privación Ilegítima en que se ha incurrido con los seis. Y la excusa de la Ministra es inaudita porque demuestra no comportarse con autonomía en un tema demasiado sensible, con el derecho más importante, después de la vida, como es la libertad. No solo es que Contreras no dio respuesta a la violación al debido proceso de los seis hombres, sino que les dijo que había dos formas de esperar “por las buenas o por las malas”, amenazando veladamente con que podrían ser “castigados”.

Quiénes son

Los seis hombres que se encuentran detenidos, aunque les correspondería ya estar en libertad y que solicitaron ante la comisión que visitó la cárcel el cumplimiento de la Ley, son:

Aníbal Jacinto Souki Hernández, detenido el 8 de junio 2018, por el Caso Manos de Metal, dijo que él hace seis meses, el 17 de diciembre 2021, debió quedar en libertad.

A José Miguel Espejo Gómez, preso por el Caso Manos de Metal, le dictó el 5 de junio 2018, orden de detención el Tribunal Juzgado Tercero de Instancia, por el delito de contrabando de material estratégico, oro; fue capturado en diciembre 2018 y reclama que le correspondía salir en diciembre pasado. Su hermano Roberto Antonio Espejo Camacho habría huido hacia Brasil.

Muchas fotos y videos para la televisión pero no se cumple la Ley en ese recinto donde hay más de 100 hombres recluidos

David Jesús Lavado, detenido por los casos relacionados Mercal y la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), hace casi dos meses que debió salir en libertad.

En el caso del exfiscal José Gregorio Jiménez Díaz fue acusado por los delitos de corrupción propia agravada y asociación, en el caso del exalcalde de Anzoátegui, Carlos Vidal. Fecha 28 abril 2022.

Otro fiscal detenido por el caso del exalcalde Vidal, es el exfiscal Superior del Delta Amacuro, Jorge Javier Peña Contreras. Reclama su libertad desde el 29 de abril 2022.

Y el capitán (Ej) Williams Andrés Rivas Jiménez, quien desde el 17 de noviembre tiene boleta de excarcelación.

El convencimiento de los detenidos en esa cárcel es que ni la Defensoría ni la Fiscalía les haría respetar el derecho a su libertad. Poco a poco el maquillaje de la visita se fue corriendo, se quedó en la transmisión televisiva y las palabras bonitas, pero la realidad sigue siendo la misma en esa cárcel.

