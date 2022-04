Maduro amenazó con imponer nuevamente un “protectorado” en una de las gobernaciones que ganó la oposición

Maduro amenazó al gobernador Rosales de imponerle una autoridad paralela

Pese a su promesa realizada en junio del año pasado, previa a la elecciones regionales, de eliminar la figura de los protectores regionales el dictador, Nicolás Maduro, amenazó al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, con imponerle una autoridad paralela si no “atiende a los habitantes de la región”.

Casi 10 meses después de una oferta que llevó a una parte de la oposición a participar en los comicios regionales, el dictador puso en duda su palabra. Con apenas la primera crisis ambiental que se vive en la localidad por intensas lluvias, Maduro acusó a Rosales de no realizar su trabajo.

“La gobernación del Zulia la ganó un candidato opositor. Un veterano dirigente de la oposición, Manuel Rosales. Yo lo recibí aquí, hemos conversado varias veces. Se ha reunido con la vicepresidenta, se ha reunido con Jorge Rodríguez. Hoy no ha contestado el teléfono. Y le hemos preguntado a las comunidades del sur del lago (de Maracaibo) y no ha aparecido por la zona”, apuntó el jefe del régimen de Caracas en una transmisión a través del canal del Estado.

La eliminación de los denominados protectores regionales, fue una de las promesas hechas por el régimen chavista a la oposición para auparlos a participar en los comicios celebrados el pasado 21 de noviembre.

“A partir de estas elecciones creo que lo mejor es gane quien gane, le toque el gobierno en su estado, en su municipio y en lo que a mi corresponde vamos a eliminar eso que se llama el protectorado, vamos a eliminar el protectorado por estado y por municipio”, anunció Maduro durante un acto celebrado en el mes de junio de 2021.

En junio de 2021 Maduro anunció que eliminaría la figura de los protectores regionales

A tan solo cinco meses de la elección Maduro lanzó la primera advertencia al mandatario regional.

“No tengo un protector del pueblo del Zulia a quien llamar”, argumentó posteriormente Maduro. “No quiero llegar al punto de tener que elegir un protector para el Zulia o para los estados gobernados por la oposición”, añadió.

“Le hago un llamado de atención pública: gobernador Manuel Rosales, a usted lo eligieron para que atendiera al pueblo. Debe coordinar, usted cuenta con todo mi apoyo para tener los recursos pero vaya y atienda en los lugares, mójese los pantalones. Póngase las botas, gobernador Manuel Rosales y vaya a atender. Y sigan llamándolo de aquí del puesto de comando”, afirmó Maduro.

El inquilino del Palacio de Miraflores, acusó a Rosales de no prestar asistencia a los ciudadanos que se encuentran afectados por las lluvias.

Maduro amenazó al gobernador Rosales de imponerle una autoridad paralela

“Yo he estado llamando al gobernador del Zulia pero no contesta el teléfono, lo tiene apagado. Me dicen que está de viaje al exterior, no sé exactamente qué está haciendo él. Que estaba de viaje. Lo estábamos llamando para ver si él está en la zona atendiendo las inundaciones, el gobernador Manuel Rosales. Lo que me informa el equipo de emergencia es que no aparece el gobernador Manuel Rosales, no da respuesta el gobernador Manuel Rosales”, añadió.

Según reseñó la agencia AFP, varios pueblos en el sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, quedaron bajo las aguas tras la fractura de diques en las márgenes de los ríos que atraviesan esta zona, una situación que se repite por segundo año consecutivo en medio de denuncias por la falta de inversión por parte del Estado.

El gobernador opositor y ex candidato presidencial, Manuel Rosales

Las lluvias, que arrecian desde el sábado, han afectado más de 12.500 hectáreas, según las autoridades, que no informan hasta ahora fallecidos o desaparecidos.

PROTECTORES REGIONALES

Esta figura, denunciada como inconstitucional tanto por la oposición como por la sociedad civil en Venezuela, fue creada oficialmente por el régimen chavista a partir de 2017, tras perder en elecciones regionales mandatos locales claves como el de Miranda.

En ese entonces, el dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, fue reelecto como gobernador en la entidad.

Posteriormente, el régimen impuso también las mismas figuras en regiones también gobernadas por la oposición Mérida, Nueva Esparta y Táchira.

Sin embargo la activación de estos funcionarios fue precedida por la creación de una Autoridad Única para Caracas, un gobierno paralelo que en 2012 creó el entonces presidente Hugo Chávez para restarle atribuciones al recién electo alcalde mayor de la capital, Antonio Ledezma.

