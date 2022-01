Censura en Venezuela: cancelaron el programa radial del candidato opositor en Barinas Sergio Garrido

Sergio Garrido

El programa radial del candidato opositor para las elecciones del próximo 9 de enero en el estado Barinas -cuna de Hugo Chávez- Sergio Garrido fue suspendido, según denunció este lunes la ONG venezolana Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan).

“Denunciamos la suspensión del espacio radial del candidato de la Unidad en Barinas Sergio Garrido transmitido en la emisora Ecos 91.1 de Santa Bárbara de Barinas”, escribió en su cuenta de Twitter Fundehullan.

Sin facilitar más detalles, denunciaron que “el Estado venezolano, a través de (la Comisión Nacional de Telecomunicaciones) Conatel, atenta contra la libertad de expresión al censurar los espacios radiales que prestan sus espacios para la opinión de los ciudadanos y para informar a la colectividad”.

El tuit de Fundehullan

Por eso, rechazaron “las medidas arbitrarias de los funcionarios de Conatel contra las emisoras de la región de los llanos”.

Los resultados de las elecciones del pasado 21 de noviembre en Barinas fueron anulados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al considerar que el candidato opositor y ganador por un estrecho margen, Freddy Superlano, se presentó pese a estar inhabilitado.

Por el momento, no se conoce la razón de la inhabilitación de Superlano, ya que, en agosto de 2020, el régimen de Nicolás Maduro le otorgó, junto a otras 109 personas, una medida de gracia que contemplaba el levantamiento de cualquier bloqueo que le impidiera desempeñar cargos públicos y desarrollar labores políticas.

Debido a ello, los comicios se repetirán el próximo 9 de enero con Garrido como sustituto de Superlano al frente de la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Claudio Fermín (EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ/ARCHIVO)

Por su parte, el otro candidato opositor Claudio Fermín aseguró que derrotará el “continuismo” del poder, tras 22 años en manos de familiares del fallecido presidente.

“Quienes han tenido todo el poder durante 22 años no pueden venir ahora a hablar de una Barinas potencia. Si se aplican las mismas políticas, no vamos para ninguna parte. Vamos a trabajar por el cambio de políticas, no por el ‘quitate tú pa´ ponerme yo’. Vamos a derrotar el continuismo”, aseguró Fermín, de acuerdo a una nota de prensa.

El aspirante -considerado un disidente por el bloque antichavista mayoritario- sostuvo que a Barinas, estado que, desde 1998, gobernaron el padre y dos hermanos de Hugo Chávez, “la dejaron en la miseria”.

Desde 1998, las elecciones siempre fueron ganadas por alguien de apellido Chávez: Hugo de los Reyes Chávez estuvo en el poder hasta 2008, cuando asumió Adán Chávez, uno de sus hijos y hermano del entonces presidente Hugo. En 2017, el heredero fue Argenis Chavez, el mismo que en noviembre perdió contra Freddy Superlano. Tras la anulación de los comicios por parte de la dictadura de Maduro, el gobernador renunció y dejó el espacio libre para que el Partido Socialista Unido de Venezuela designe a Jorge Arreaza como nuevo candidato.

(Con información de EFE)

