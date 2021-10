La opositora Delsa Solórzano exigió atención médica para el general y preso político Héctor Hernández Da Costa

La opositora Delsa Solorzano (EFE/RAYNER PEÑA R./ARCHIVO)

La opositora venezolana Delsa Solórzano exigió este jueves atención médica para el preso político general Héctor Hernández Da Costa por presentar problemas de salud como dificultad para respirar y mareos.

“Recibo denuncia sobre grave situación de salud del general Hernández Da Costa, preso político en Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim): severa dificultad para respirar, dolor en el pecho y de cabeza, mareos. Es diabético y operado del corazón. Exigimos atención médica inmediata”, afirmó la ex diputada en su cuenta de Twitter.

Solórzano indicó que la responsabilidad de la vida de los reos es exclusiva del Estado venezolano, de acuerdo al artículo 43 de la Constitución venezolana.

El mensaje de Delsa Solórzano

“Familiares y abogados del general Hernández Da Costa temen por su estado de salud. Comisión de (alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas) Michelle Bachelet en Venezuela, debe acudir de inmediato a Dgcim y garantizar traslado a centro de salud”, agregó.

Igualmente, su hija, Loredana Hernández, demandó que se cumpla la resolución de libertad de Naciones Unidas (ONU) “antes de que sea demasiado tarde”.

“Exijo que se cumpla la resolución de libertad de la ONU o bien medidas humanitarias antes de que sea demasiado tarde. Mi papá necesita ayuda inmediata, se trata de su salud”, expresó en su cuenta de Twitter.

Hernández exigió que un cardiólogo examine a su padre lo más pronto posible.

“Hago responsable al Gobierno de Venezuela de lo que le pueda ocurrir a mi papá en los sótanos de la antigua Dgcim”, puntualizó.

El general de brigada Héctor Armando Hernández Da Costa

El pasado 8 de octubre, Hernández pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Kham, que intervenga y “cumpla con su mandato” en la investigación preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

“Le pido al fiscal Karim Khan que se ponga en nuestros zapatos como hijas, madres o esposas, esta es una lucha que no es fácil y cuando no ha terminado la lucha no vemos ni siquiera luces en el camino, que intervenga para hacer el bien y que cumpla con su mandato”, señaló.

La ONG venezolana Foro Penal informó en agosto que Hernández Da Costa lleva tres años detenido y que fue acusado “falsamente” de participar en el intento de magnicidio contra el dictador del país caribeño, Nicolás Maduro, en agosto de 2018.

“Héctor Hernández Da Costa lleva 3 años como preso político en la Dgcim de Boleita (Caracas), Venezuela. Héctor es General de Brigada de la Guardia Nacional (Policía militarizada) fue detenido el 13 de agosto de 2018. Lo acusaron falsamente de participar en el intento de magnicidio del 4 de agosto”, explicaron.

(Con información de EFE)

