La oposición venezolana pide soluciones ante el colapso de los servicios públicos

Cerca del 90 % de los trabajadores de salud en Venezuela no tienen equipos de protección para evitar contagiarse del covid-19 mientras atienden pacientes contagiados con esa enfermedad, según denunció el 5 de agosto el sindicato Monitor Salud (EFE/Rayner Peña/Archivo)

El opositor venezolano Marco Aurelio Quiñones pidió este miércoles soluciones ante el “colapso” de los servicios públicos, hospitales y otros sectores de Venezuela, tras acusar al régimen de Nicolás Maduro de despilfarrar los recursos destinados para su mantenimiento.

“Ya está bueno de las excusas para los fracasos, ese tiempo pasó, se agotó. Los problemas de Venezuela necesitan soluciones, no sinvergüenzas que justifiquen la ruina del país con cuentos chinos. No hay nada operativo al 100 %, todo está colapsado y esta gente no tiene como arreglar nada”, dijo Quiñones en su cuenta de la red social Twitter.

Recordó que el servicio de “agua, luz, gasolina, gas”, los hospitales y “una larga lista de cosas” no funcionan “adecuadamente” en Venezuela “por culpa de unos inescrupulosos que despilfarraron durante años todos los recursos que se tenían que invertir en la instalación, desarrollo y mantenimiento de los servicios públicos”.

Venezuela vive desde hace más de un lustro una severa crisis económica que ha afectado la calidad de los servicios públicos y que se ha traducido en fallos e interrupciones constantes del suministro de agua, luz, gas o combustible, todos en manos del Estado.

Personal médico espera para recibir una vacuna contra el covid-19 el 26 de marzo de 2021, durante una jornada de vacunación de personal médico en el Hospital Ana Francisca Pérez de León II, en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Los hospitales, por su parte, presentan un deterioro desde hace más de una década tanto en sus infraestructuras como en el equipamiento.

Los gremios sindicales del sector salud denuncian la escasez de medicamentos y materiales médicos, y ahora se sumó la falta de personal debido a los bajos salarios que no superan los diez dólares mensuales.

Millones en respuesta humanitaria

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aseguró este miércoles que, en el primer semestre de 2021, se han movilizado para Venezuela 279,4 millones de dólares, “superando los montos movilizados en 2020”, como parte del Plan de Respuesta Humanitaria. “En lo que resta de año, se seguirá abogando con los donantes para recaudar 708,1 millones de dólares requeridos para implementar el Plan de Respuesta Humanitaria”, explicó la organización en un comunicado.

Opositores también han denunciado la falta de equipos de bioseguridad y productos de limpieza básicos para mantener la higiene de los hospitales, así como problemas de suministros de medicamentos. (EFE/RAYNER PEÑA R)

Asimismo, señalaron que en el país caribeño también se ha incrementado el número de las ONG involucradas en la respuesta humanitaria, con 131 organizaciones nacionales e internacionales. E indicaron que, con el objetivo de “fortalecer la respuesta humanitaria” en Venezuela, las Naciones Unidas han fortalecido su operación en “el terreno con más de 700 trabajadores en 2021”.

El 18 de junio, el opositor Miguel Pizarro, nombrado por Juan Guaidó comisionado especial para la ayuda humanitaria, hizo un llamado a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos de la ONU y sus socios para atender a los venezolanos en situación de vulnerabilidad. La petición la hizo luego de que la ONU pidiera el apoyo para atender a 4,5 millones de personas vulnerables en Venezuela a través del Plan de Respuesta Humanitaria que creó para el país y por el cual requiere 708,1 millones de dólares.

Con información de EFE

