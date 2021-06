Ni el Día del Ejército ni el histórico desfile en Carabobo fueron relevantes para la agenda de Nicolás Maduro: “Tiene temor a un atentado”

Nicolás Maduro dando inicio al desfile a 200 kilómetros de distancia

“Desfile ordenado por usted”, se le oye decir al Ministro de la Defensa, desde el Campo de Carabobo, mientras se dirige a Nicolás Maduro que está a 200 kilómetros de distancia, en el Palacio de Miraflores. En realidad, el 24 de Junio tiene como centro el desfile y el acto protocolar en el lugar donde se llevó a cabo la Batalla de Carabobo, que por representar un hecho determinante para la Independencia de Venezuela también es la fecha que celebra el Día del Ejército, componente más importante de la Fuerza Armada.

Nunca antes la celebración de ese día fue tan gris. Sí, hubo un gran esfuerzo por la parte militar, incluso por la dedicación que el comandante de Ejército, MG Domingo Hernández Lárez, puso al programa “Recupera tu tanque”, que no lo apartó del objetivo ni siquiera cuando en Apure las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) asesinaban, herían y secuestraban a soldados venezolanos.

Nicolás Maduro no incluyó tan importante desfile y acto histórico en su agenda. El Gobierno ideó como excusa la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP para que el mandatario nacional se mantuviera tras los muros del Palacio de Miraflores.

Soldados rusos en el desfile

No es cualquier cosa el desprecio, especialmente para el Ejército, que el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada no le dé prioridad al evento, pero más aún en el Bicentenario de la Batalla de Carabobo, que no fue la última pero sí la más relevante que libraron el Ejército Patriota bajo el mando de Simón Bolívar y el Ejército Realista, por Miguel de la Torre; posteriormente, según recuerdan historiadores, hubo 54 combates más, incluyendo la Batalla Naval en el Lago de Maracaibo.

Un oficial revela para Infobae por qué Maduro no asistió al histórico evento en Carabobo. “Se hicieron los preparativos para mostrar como justificada su ausencia. El fantasma de lo ocurrido en la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional, el 4 de agosto hace casi tres años, sigue en el ambiente. Teme a un nuevo atentado, como el ocurrido en la Avenida Bolívar de Caracas el 4 de agosto de 2018, cuando unos drones estallaron sobre la tribuna presidencial”.

Ese 4 de agosto se decidió hacer el acto en la avenida Bolívar porque fue el lugar escogido por Hugo Chávez para su último mitin. “En realidad nadie esperaba que hubiese un atentado ese día, porque siempre se tomaban las medidas de seguridad. Los jefes involucrados con el desfile eran hombres de mucha confianza, como el general Alejandro Pérez Gámez, entonces director de Orden Interno de la Guardia Nacional, y que termina preso porque fue descuidado con la seguridad del evento, porque incluso dio detalles del acto a través de un grupo de WhatsApp, se hicieron las convocatorias y dieron detalles de la organización, incluso del traslado de los tres mil hombres que participarían en el desfile”.

El desfile militar en Campo de Carabobo

“Desde ese caso de los drones, los fantasmas se han mantenido rondando ante otro atentado porque, aunque aprovecharon para encarcelar a varios civiles y militares, los responsables reales resultaron ser un grupo de muchachos siguiendo órdenes de un militar que se fue para Estados Unidos”.

“Por todos esos temores ahora tomaron medidas para que el presidente no estuviera presente en el desfile de Carabobo, supongo que desde ahí montaron otros eventos simultáneos y se inventaron esa Cumbre del Alba, pero nada va a quitar el efecto de esa ausencia, porque no se trata del individuo como tal sino del cargo en una fecha de cada 100 años”.

Cubanos desfilaron en el Día del Ejército venezolano

Finaliza diciendo el oficial de quien no podemos revelar su identidad: “Se hizo el esfuerzo para que brillara la fecha, pero resultó más triste de lo que pensaba. Hasta los discursos estuvieron vacíos. En fin, esperemos que hay tiempos mejores”.

Los rusos en el desfile

La cumbre

Maduro trató de darle al evento del Alba relevancia destacando que el encuentro “reúne a líderes y lideresas de 67 países de manera presencial y 123 países vía Zoom”, pero no hubo brillo alguno. Apenas hubo presencia de Luis Arce Catacora, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y de los Primeros Ministros Roosevelt Skerrit de la Mancomunidad de Dominica y Ralph Gonsalves de San Vicente y Las Granadinas; el resto fueron representaciones, los ex presidentes Evo Morales y Rafael Correa y la ex senadora Piedad Córdoba, muy relacionada a la guerrilla colombiana FARC y a Alex Saab, el hombre de los negocios de los alimentos CLAP que está detenido.

Foto oficial de la Cumbre del Alba

El Coordinador del Comité Organizador del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo fue Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, dijo que entre las conclusiones se encuentra buscar la manera de crear enlaces y redes de escuelas de formación de cuadros políticos. “Seguir profundizando las redes de comunicación además de concretar los enlaces y redes de formación de escuela de formación de cuadros para la conciencia revolucionaria para nuestro continente y todos los continentes del mundo”.

Piedad Córdoba, Evo Morales y Rafael Correa en la Cumbre

Discursos

“Un abrazo de felicitación al Ejército Bolivariano de Venezuela en su día, ejército patriota, antiimperialista, revolucionario y hoy más que nunca profundamente chavista que es decir Bolivariano del siglo XXI”, dijo Maduro antes de dar inicio al acto a control remoto.

Por su parte, Padrino López, en la víspera del 24 de junio, hizo un recuento histórico sobre el valor simbólico del Sol, que identifica a generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “El Sol de Carabobo es el que en verdad nos representa. Ese es el sol que iluminó este campo en 1821. Un sol que representa la unidad, la luz, el honor y todas las virtudes militares”.

El atentado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018

En cuanto al desfile militar en Campo de Carabobo, el titular castrense manifestó: “Estamos dando la misma batalla que hace 200 años, la batalla contra la oligarquía que se subordina con el imperialismo. El comandante Chávez nos enseñó, desde temprano, a poner la mirada en este día. Aquí estamos en unión cívico militar diciendo el proyecto vale la pena, y vale la pena continuar construyendo el sueño bolivariano de integración caribeña”.

Tratando de dar una justificación sobre la ausencia de Maduro al desfile, Padrino manifestó: “Nuestro Comandante en Jefe está recibiendo a autoridades, está allá en esa cumbre acompañando a quienes luchan por esa misma causa bolivariana, de independencia. A pesar de estar asediados y acosados por el imperialismo, seguimos levantando nuestra cabeza”.

