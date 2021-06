“Si me matan, fue él”: una mujer denunció a un alcalde chavista y apareció muerta

Dorialcely Tocuyo denunció a un alcalde chavista y apareció muerta

Las muertes de Dorialcely Tocuyo, de 29 años; y Martha Aristizábal, de 37; conmocionaron a la población minera de El Callao, en el sur del estado venezolano de Bolívar. Las mujeres aparecieron muertas luego de denunciar a un alcalde chavista por corrupción y complicidad con redes de prostitución .

“ Si me matan, fue él ”, expresó Dorialcely en una protesta el pasado 25 de mayo para escrachar al alcalde chavista Alberto Hurtado. “Quien grita es Dorialcely Tocuyo. ‘Él’ es el alcalde de El Callao, Alberto Hurtado (del PSUV), a quien Dorialcely acusa de corrupción y de complicidad con redes de prostitución. A ella y a Martha Aristizábal las asesinaron a balazos. ¿Quién responde?”, se preguntó en su cuenta de Twitter Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien compartió los videos donde se ve a la mujer en la protesta y se la escucha decir que si la asesinaban responsabilizaba al político oficialista.

El fiscal Tarek William Saab confirmó que se abrió una investigación. “#JUSTICIA. Ante el abominable homicidio serial de Martha Aristizábal (37 años) y Dorialcely Tocuyo (29 años) ocurrido en El Callao (Bolívar) hemos designado al Fiscal 5to del Ministerio Público para investigar y sancionar de manera ejemplar tan terrible hecho”, expresó en su cuenta de Twitter.

Dorialcely Tocuyo

Según reconstruyó El Pitazo, Tocuyo era madre soltera, tenía cuatro hijos y trabajaba como manicura, comerciante informal y trabajadora sexual en El Callao y Tumeremo desde hacía cuatro años. Nació en Cumaná, estado de Sucre, pero de chica se mudó a San Félix junto a su abuela.

El mismo periódico informó que, en la escena del crimen, los investigadores encontraron 10 cartuchos de balas.

El tuit del fiscal Tarek Saab

La familia de la joven habló con el diario local Correo del Caroní y pidió investigar al alcalde. “La investigación deberían hacerla las autoridades a ver qué tan culpable es el alcalde, porque no puede ser casualidad que una vez que ella le haya dicho todas sus verdades aparezca muerta y torturada”, manifestó un pariente al medio de comunicación.

Dorialcely Tocuyo en la protesta

“Aquí voy a estar para cuando me quieras llevar presa, porque estoy peleando por los derechos de mis cuatro hijos. Una cosa es hablar y otra es irrespetar”, se la escucha decir a la mujer en la protesta que fue filmada y que se hizo viral en las últimas horas.

El alcalde Alberto Hurtado (@AlbertoH_PSUV)

En otro tramo del video, en el que no se observa al alcalde pero sí a efectivos de seguridad, Tocuyo advirtió que si algo le pasaba sería responsabilidad del mandatario local. “Si no me mata el COVID, me va a matar el hambre. Ustedes comen, nosotros no. Que me maten, aquí hay bastante cámara. Si me matan fue él (…). Prefiero que me maten a que mis hijos me pidan comida y yo no tenga qué darles”, dijo la mujer.

