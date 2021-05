La OEA condenó la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral de la dictadura venezolana

Luis Almagro, secretario general de la OEA (EFE/Luis Eduardo Noriega A.)

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó este martes la conformación en Venezuela de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. El organismo señala en un comunicado que las designaciones realizadas por “una Asamblea Nacional ilegítima”, “son contrarias al Estado de derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado”.

La OEA recordó que el Consejo Permanente del organismo rechazó las “elecciones fraudulentas” organizadas por la dictadura de Maduro el pasado 9 de diciembre de 2020, “por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derechos internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble”.

“Esta ilegitimidad de origen vicia de nulidad sus actos y decisiones, así como cualquier legislación que aprobara”, subraya el texto publicado este martes, horas después de que el Parlamento chavista nombrara a los cinco rectores que conformarán el Consejo Nacional Electoral durante los próximos siete años.

Tras un proceso de más de un mes, en el que se presentaron 103 candidatos, los diputados votaron a favor de una propuesta de una comisión, de donde salió el quinteto formado por los chavistas Alexis Corredor Pérez, Tania D’Amelio y Pedro Calzadilla, y los opositores Enrique Márquez y Roberto Picón.

El comunicado de la OEA

Los nuevos rectores, para asumir estos cargos, no deben militar en organizaciones políticas, según establece la Constitución. Sin embargo, D’Amelio, por ejemplo, es conocida por ocupar el cargo como rectora del CNE durante once años desde 2009 y por mostrar afinidad con el chavismo. Además, militó en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) cuando se separó del cargo.

Entretanto, Corredor Pérez fue miembro de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue elegida en 2017 y que quedó disuelta a finales del año pasado sin haber redactado una nueva Constitución, tal y como había prometido.

Calzadilla, por su parte, fue ministro de Educación Universitaria del régimen de Maduro en 2014.

Los nuevos rectores fueron juramentados esta misma tarde, según indicó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

El presidente interino Juan Guaidó aseguró que “imponer un árbitro electoral” puede “arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”. “Las consecuencias de querer imponer un árbitro electoral serán las mismas que en 2018 y 2020: arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”, dijo en su cuenta de Twitter, en referencia a las elecciones presidenciales y legislativas celebradas esos años.

Indicó, además, que los principales partidos de oposición están “unidos y firmes por un camino claro: elecciones libres, justas y verificables”. “Solo un acuerdo, con el debido acompañamiento internacional, en pro de salir de esta tragedia y tener elecciones libres y justas para atender la emergencia humanitaria y tener justicia, es una solución real y van a ser acompañados por el Parlamento y la alternativa democrática”, concluyó.

El comunicado de los partidos, coaligados en la Plataforma Unitaria, pide que no se imponga “unilateralmente al árbitro electoral”: “El CNE, así como el resto de las condiciones electorales, deben acordarse para que todos podamos tener elecciones libres, justas y competitivas”.

El Consejo Nacional Electoral responde a la dictadura de Nicolás Maduro (EFE/Miguel Gutiérrez)

La oposición reiteró su “total disposición para, con el apoyo de la comunidad internacional, avanzar en un gran acuerdo integral que le brinde las salidas que requiere nuestro pueblo, se retorne a al democracia y se tengan las garantías necesarias para hacerlo sostenible en el tiempo”.

“Ninguna negociación parcial que no aborde los problemas de fondo, y sea hecha de espaldas y sin la participación de la gran mayoría de los favores legítimos democráticos, será capaz de producir el necesario acuerdo para una solución para el país”, subrayaron.

Por el contrario, consideran que las “negociaciones parciales responden a la estrategia” de Maduro “de tratar de producir facturas en las filas democráticas y en la comunidad internacional”.

“Por ello, instamos al pueblo de Venezuela, a todos los factores políticos y sociales del país y a toda la comunidad internacional a apoyar abierta y activamente la construcción de un acuerdo nacional con respaldo internacional que permita lograr todas las condiciones electorales”, añaden.

Ese acuerdo debe avanzar también para obtener un cronograma de elecciones, la llegada de ayuda humanitaria y “la libertad de todos los presos políticos”, entre otros temas.

Con información de EFE

