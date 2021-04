Diosdado Cabello amenazó a los periodistas que cubran los enfrentamientos en la frontera con Colombia: “Deben ser considerados enemigos”

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, lanzó una amenaza este miércoles contra los periodistas venezolanos que quieran cubrir el conflicto armado que se está desarrollando en el estado fronterizo de Apure.

“Quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo, debe ser considerado enemigo. Están esperando que asesinen a unos venezolanos (en Apure) para hacer fiesta los palangristas”, dijo Cabello durante su programa de televisión transmitido en el canal estatal VTV.

Cabello aseguró que el conflicto fronterizo es responsabilidad de Colombia y arremetió contra los comunicadores sociales asegurando que quieren hacer creer al mundo que el gobierno colombiano está ayudando a los venezolanos.

El dirigente socialista dijo que la Fuera Armada Nacional Bolivariana (Fanb) continuará dando “respuesta contundente” al conflicto en Apure con guerrilleros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

“Ha sido clara y contundente y seguirá siendo así, se ha creado una brigada especial para ejercer operaciones especiales en la zona con todo el equipamiento para combatir a estos grupos paramilitares”, señaló Cabello en su programa “Con el mazo dando”.

Cabello ignoró las múltiples denuncias contra los militares venezolanos que mantienen a los apureños en estado constante de zozobra tras amedrentarlos y amenazarlos mientras los guerrilleros continúan haciendo de las suyas en la localidad de La Victoria.

Los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández habían sido detenidos por la Guardia Nacional Venezolana en el estado fronterizo Apure

Entretanto, el canciller del régimen de Nicoás Maduro, Jorge Arreaza, atacó fuertemente al Estado colombiano y lo responsabilizó de la difícil situación fronteriza entre los países vecinos. En sus declaraciones, el funcionario señaló a Colombia de haber desamparado sus límites con Venezuela e, incluso, tildó a la nación colindante de ser un”narcoestado”.

“Colombia es un narcoestado y nadie lo puede negar, en Colombia hay carteles, hay clanes, hay estructuras de crimen organizado”, aseveró Arreaza en su alocución oficial en la que, incluso, afirmó que el único país copado por el narcotráfico en el mundo era el colombiano.

“Insistimos y el común denominador es la industria del narcotráfico, la industria de la droga que ha permeado por completo las estructuras de la sociedad colombiana. (...) el único narcoestado comprobado con pruebas irrefutables en este mundo es el Estado Colombiano”, continuó el canciller.

Los comentarios, a raíz de un supuesto abandono de la frontera colombovenezolana por parte de la nación dirigida por el presidente Iván Duque. “(...) Colombia es un estado fallido desde todo punto de vista. El desamparo de la frontera es casi absoluto, al punto que nosotros no sabemos oficialmente con quién limitamos. A pesar de que ahí hay una República y unas instituciones, el control efectivo del territorio con el cual limita Venezuela, a veces es de un grupo paramilitar, guerrillero, criminal, entre otros, es decir; el Estado no tiene efectividad sobre ese territorio, por ende no brinda protección ni beneficios a sus ciudadanos”, señaló Arreaza durante su intervención, quien aseguró que la Fuerza Armada Bolivariana hizo más por controlar la situación fronteriza con las disidencias de las FARC que las Fuerzas Armadas de Colombia.

Arreaza aseguró que el país presidido por Duque abandonó la frontera y no ha delegado autoridad pública. “(...) le entregaron toda su frontera a los grupos armados irregulares y los pocos elementos de seguridad están subordinados a esas organizaciones criminales”, siguió.

El canciller del régimen venezolano Jorge Arreaza (i) y el presidente de Colombia (d)

El funcionario del régimen argumentó que el narcotráfico permeó dentro de la sociedad y Gobierno de Colombia, lo cual está ocurriendo desde los años ochenta. Según la tesis de Arreaza, recogida por el medio TeleSur, la actividad ilegal “cada día penetra más en la fibra de la institucionalidad, en la sociedad y en la economía colombiana”. Además, afirmó que a Colombia entran 10 mil millones de dólares anualmente provenientes de blanqueo de capitales y 3 mil millones de dólares en producción de cocaína.

Ante la crisis en la frontera, que la acumula más de 15 días en curso, Arreaza anunció acciones diplomáticas para resolver el problema. El canciller le pedirá a México que sea mediador entre Colombia y Venezuela para abrir canales de diálogo con el fin de coordinar esfuerzos contra grupos irregulares. Para esto, el funcionario le envió una misiva a su homólogo en México, Marcelo Ebrard.

“Estamos empeñados de darle a lo largo y ancho de esta frontera la paz de nuestros pueblos. Como dijo el Libertador Simón Bolívar, la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza y lo más precioso de esta vida”, dijo el venezolano.

Otro movimiento que reveló Arreaza en la rueda de prensa fue el envío de una carta al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, “para establecer un canal directo con Colombia sobre el tema fronterizo”.

