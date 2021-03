Más tensión en la frontera de Colombia y Venezuela: las FARC se enfrentan con oficiales que desde hace años se instalaron en Apure

Movilización militar en Apure

Mientras comisiones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se dirigían hacia la frontera venezolana desde Caracas y otras zonas del país, también las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se fueron desplazando hacia la parroquia Urdaneta del estado Apure, para apoyar a alias Ferley. Ayer miércoles 24 de marzo hubo muchas llamadas de guerrilleros con funcionarios del Gobierno con quien han sostenido relación desde hace años y también con militares, aunque algunos de Apure se negaron a responderle los teléfonos.

Ante la fuerte presión que se vive en la zona fronteriza desde que la Fuerza Armada venezolana decidiera, la madrugada del domingo atacar el campamento de alias Ferley y la zona bajo el mando de alias Arturo, algunos hechos se han desarrollado vertiginosamente.

Entre los argumentos de los guerrilleros está que quien ideó esos ataques son generales, especialmente de la Guardia Nacional y algunos del Ejército, en el estado Apure, con los cuales entraron en conflicto. Desde hace tiempo altos oficiales causaban mucho ruido por sus relaciones con los grupos irregulares, muy ostentosos y sin querer salir del estado Apure.

El acto velatorio de los dos oficiales asesinados en Apure por las FARC

El nombramiento del jefe de la Zona de Defensa Integral (ZODI), General de División (Ej) Robinson José Vera Cumare, según resolución 036808, fue dos meses antes de los regulares cambios militares, y después que sacaron, sin explicación alguna, al GD Ghimi José Santini Reyes. En el marco de lo oscuro que funciona la situación militar, es asesinado, en un aparente atraco, el general Sergio Negrín Alvarado, cuando se dirigía a tomar el cargo de jefe del Comando de Zona Nr. 35 de Apure.

Una fuente militar reveló a Infobae que “esa relación de los generales con el Décimo Frente, se advirtió varias veces, desde que ocurrió aquella operación militar que montó el general de división Robinson Vera Cumare el año pasado”, dijo en referencia al suceso del 19 de septiembre 2020, del cual un reporte militar habló de 15 irregulares muertos, cuyos cadáveres nunca aparecieron. En esa oportunidad fueron asesinados cuatro militares venezolanos: los tenientes Augusto David Linares y Miguel Ángel Mora, así como los sargentos Gabriel Pérez Silva y Reiber Chirino Reyes.

“Esos generales Vera Cumare y Corona Preciado le han disputado al Décimo Frente el control que desde hace años tienen del paso del río, específicamente en lo que llaman la vereda de Jururu y Los Cedritos, donde incluso hay romanas donde pesan el ganado que pasan a territorio colombiano, además de cantidad de productos alimenticios, hierro y cualquier cosa. La vacuna de todo lo que pasa por ahí lo cobra el Décimo Frente”.

Diputado Orlando Zambrano

Chema y Zambrano

La operación militar, del domingo 21 de marzo de 2021, trajo como consecuencia la muerte del Mayor (Ej) Edward Ramón Corobo Segovia y del primer teniente (Ej) Yonathan Miguel Duarte, cuando uno de los vehículos pisó una mina antipersona, que las FARC ha sembrado en los lugares que controla.

A causa de eso, José María Romero alias Chema, alcalde del municipio Páez de Apure, quien formó parte activa del grupo guerrillero venezolano Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), que después se ha llamado Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), calificó de “osadía” que “grupos armados”, de quienes dijo pretenden ocupar el territorio “han tenido la osadía de colocar minas antipersonales que han segado la vida de militares de nuestra FANB”.

Aunque el burgomaestre de Paéz pretenda ignorarlo, el gobierno, la Fuerza Armada y los habitantes de la frontera saben que la guerrilla, así como paramilitares, han ido sembrando de minas antipersonal el territorio en la frontera. El 16 de febrero de 2019 una de esas minas le causó la muerte a un oficial en el Zulia. Y el 6 de agosto 2018, otra mina le amputó las piernas al sargento Bryan Acosta, quien murió después en Hospital Militar de San Cristóbal.

Un vocero de las FARC que hace vida en Apure





Otro que salió a pronunciarse fue el diputado Orlando Zambrano, también reconocido en Apure por ser parte de la guerrillera FBL/FPLN, quien dijo que apoyaba las acciones de la FANB en el estado frente “a un grupo que pretende instalarse en el territorio e instalar una estructura del narcotráfico y suplantar el papel del Estado”.

Asegura Zambrano que se está golpeando a “una estructura del narcotráfico que le es funcional al estado colombiano y al imperio norteamericano para seguir agrediendo a Venezuela. No se está golpeando a un movimiento de izquierda ni a una organización revolucionaria, se esta golpeando a una estructura del narcotráfico que ha colocado minas en el territorio para afectar a la población”.

Chema, alcalde del municipio Páez de Apure

Confundidos

La noche anterior al ataque alias Ferley abandonó, junto con sus anillos de seguridad, el campamento que tenía a unos kilómetros de La Victoria, quedando apenas un pequeño grupo de combatientes. La FANB asegura que capturó a 32 irregulares, pero no ha dado a conocer sus nombres.

A través de sonidos y videos, se han pronunciado varios voceros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del ala de alias Gentil Duarte, asociado con alias Arturo y alias Ferley, y enfrentados con el ala de alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez. Lucen confundidos. Algunos han expresado amenazas, otros tratan de restablecer las buenas relaciones e incluso de replegar sus fuerzas. De lo que no hay duda alguna es de su permanencia y vida en territorio venezolano.

En uno de los sonidos se oye a un individuo, con acento colombiano, decir: “Hale con la gente, que vengan, que se atreviesen con banderas blancas, para que no los bombardeen, para que no los masacren. Que se paren para defender sus bienes, porque ellos están acostumbrados a actuar como delincuentes y llegan a saquear a las casitas y después se las van a bombardear para decir que ahí se mantiene la guerrilla, cuando eso es mentira”.

La camioneta de la empresa de electricidad que se dirigía a La Victoria a restablecer la electricidad cuando fue atacada por los irregulares

“Nosotros no buscamos las casas, nos rebullamos entre las matas y ahí los vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Hable con la gente que, si necesitan novillas para comer, nosotros le colaboramos”, finaliza diciendo.

En otro de los sonidos se oye: “Si ustedes como pueblo proponen salir a las calles, con las banderas de la paz, exigiendo la paz, nosotros las FARC, el Décimo Frente vamos a estar en apoyo a ustedes. No se preocupen que nosotros no vamos a ser obstáculos. Estamos en contra de la represión. Nos consideramos revolucionarios, no tenemos por qué perseguir revolucionarios, pero si no son revolucionarios, que nos sigan buscando y ahí estaremos”.

Agrega: “Estamos convencidos de la lucha y seguiremos, unas bombas no nos van a callar, porque estamos acostumbrados”. Con ironía dice que el pueblo “se de cuenta los revolucionarios que tienen liderando el país”, agregando que “dicen ser revolucionarios y se han escudado en la revolución para poner a aguantar hambre a un pueblo, como está Venezuela hoy en día, mientras unos pocos viven bien. Eso no es revolución”.

“Hoy en día mandan a unos soldados que se ganan por ahí 20 mil pesos al mes a hacerse matar, mientras otros le sacan provecho a esa guerra. Y a esa guerra le saca provecho el imperio norteamericano y la oligarquía colombiana”, termina diciendo.

