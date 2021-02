Grave denuncia contra el Ejército venezolano durante un supuesto operativo en busca de guerrilleros: “Detuvieron a mi esposo y a mi hijo, se llevaron toda mi comida y hasta la pasta dental”

Yasmira Coromoto Tovar habla sobre la actuación de la Fuerza Armada en Matagorda del Amazonas

Luego de las denuncias sobre la presencia de los guerrilleros de las FARC Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y Romaña, en territorio venezolano, con un total de casi cinco mil hombres armados, se revela que el viernes el Ejército venezolano ha estado desplegando un intenso operativo de patrullaje y allanamientos a viviendas de los sectores Mata Gorda y El Cuero, Agua Linda en el estado Amazonas que habría dejado como saldo seis caídos, cuyos cadáveres hasta ahora no aparecen.

Yasmira Coromoto Tovar, quien dice ser del sector Mata Gorda de Pozón de Babilla, Amazonas, denuncia las operaciones del ejército venezolano en su casa, la detención de su esposo e hijo, en el marco de las actividades que desplegaron contra disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Iván Márquez y Jesús Santrich de la disidencia de las FARC estarían en Venezuela

En un reporte de la 52 Brigada de Infantería, dependiente de la Zona Operativa de Defensa Integral 63 del estado Amazonas, el viernes 5 de febrero. Se refiere a una llamada Operación Jiwi 2021 de la Operación Escudo Bolivariano, en la que el General de Brigada Juan Carlos Terán Hernández, comandante de la 52 Brinfs, junto con tres Oficiales Superiores, ocho Oficiales Subalternos, cincuenta tropas profesionales y 30 tropa alistada, se enfrentó con las FARC, en el sector denominado El Cuero, Agua Linda, Eje Carretero Norte, de la ciudad de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. “Generando seis (06) bajas a los efectivos”.

La Fuerza Armada guarda silencio

Además, destaca que “un Efectivo de Tropa Profesional dejó en calidad de abandono una ametralladora AFAG, asignada al 521 BIS G/J Rafael Urdaneta”, alertando que esperan bombardeo en el K8.

Un equipo local de ElRadarInformativo que llegó a la morgue del hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho dice haber verificado que no había ingreso de algún cadáver proveniente del lugar de los hechos.

Lo que denuncia Yasmira Tovar es que funcionarios del Ejército “se llevaron a mi esposo e hijo, los están acusando de ser colaboradores de grupos armados, grupos irregulares, grupos paramilitares y nosotros somos una familia campesina, productores; tenemos 12 años trabajando la agricultura”. “Le hago un llamado al gobernador Miguel Rodríguez, a las autoridades del Partidos Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para que tomen las acciones necesarias para evitar los atropellos contra la sociedad civil. Le hago un llamado al general de la ZODI, Angelvis Pérez que ponga freno a los abusos de los militares en el operativo militar”.

Dijo que cuando los militares llegaron a su casa “metieron a uno en cada cuarto” y que a ella le dijeron que corroborara que ellos “no somos ladrones, ni gente mala”. Revela que “luego nos sacaron a todos; a mí me llevaron para la matica de mango abajo, a los demás los pusieron en el porche y en el corredor. A mi esposo lo tenían con los muchachos dándole palo; aquí tengo un hierro con el que le daban a mi hijo”.

Denuncia que “se llevaron los cepillos dentales, la crema dental, mi jaboncito, toda mi comidita, el veintiúnico champucito que tengo también se lo llevaron. El queso, unos cambures, unos topochos maduros se lo comieron. Toda la leche se la tomaron”, dijo en alusión a los militares.

Finalmente asegura que la acusaron a ella “de ser jefa de los farianos. El marido suyo, el viejo ese, también es jefe”, le habrían dicho. “Que me iban a quitar una oreja y unos dedos, por sinvergüenza, porque yo era una vieja sinvergüenza que estaba tolerando a esa gente aquí y que eso lo iba a pagar, que yo no era ninguna pastora, que me escondía en la falda de los evangélicos”.

Las FARC

Hay quienes creen que la intención de desplazar a la guerrilla de una zona donde tiene tanto tiempo haciendo presencia, respondería a la intención de despejar el lugar para la penetración de rusos, chinos e iraníes ampliando la zona que comprende el Arco Minero.

Esa zona estaba, hasta hace tiempo, bajo control del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que para evitar enfrentamientos se desplazaron a otros lugares. Una fuente le dijo a Infobae que “desde octubre del año pasado los han venido persiguiendo y deteniendo”. “Esa misma operación la han venido realizando, desde hace una semana, en la zona de Capanaparo en Apure, Pijiguaos y Maripa-Caura en Bolívar y aquí en Amazonas”, dijo un amazonense.

Hay que resaltar que en el sector Picatonal de Amazonas, cerca de Puerto Ayacucho, fue donde el Ejército de Liberación Nacional asesinó a tres miembros de la Guardia Nacional en noviembre 2018: sargentos Alfredo Antonio Zolano Guevara, Robert José Artahona Díaz Apure y José Jean Pierre Martínez Bolívar.

Por esa acción fue capturado un comandante de la organización elena, Luis Felipe Ortega Bernal alias Garganta, quien fue liberado, sin explicación alguna, dos años después de haber sido detenido, y que gozó con una serie de privilegios tanto en la cárcel del Fuerte Tiuna como Ramo Verde.

Alias Garganta, quien es el tercer comandante del Frente Domingo Laín Sáenz y jefe de la comisión Ernesto Che Guevara del ELN en el departamento de Arauca, salió de Ramo verde por la puerta principal, acompañado de sus dos escoltas, y once militares delincuentes comunes.

Los datos de los guerrilleros que supuestamente cayeron el sábado a manos del Ejército venezolano, aun no han sido dados a conocer.