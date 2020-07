Tres discursos en el Día de la Patria: un almirante y un diputado destacan la grandeza de la Fuerza Armada mientras Vladimir Padrino López recordó a Chávez

cadete FANB

El 24 de julio, día del natalicio de El Libertador Simón Bolívar, es una fecha muy significativa para los venezolanos. Es además el día en que ocurrió la batalla del Lago de Maracaibo y es Día de la Armada Bolivariana. A los actos majestuosos se le agregaban los discursos, los documentos o los comunicados que se convertían en referencia, algunos polémicos. Veamos tres que resumen la percepción de dos militares, uno activo como el Ministro Padrino, el vicealmirante retirado Briceño García y el de un civil, el Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Guanipa Villalobos.

Un solo comandante

El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García, quien fue comandante de la Armada, con licenciatura en Ciencias Navales y ocupó todos los cargos de Operaciones y Comando en la carrera de un Oficial de la Armada, felicitó a “los integrantes Institucionales de nuestra Armada activos y retirados y rememorar gestas libertadoras que refrendaron una Venezuela libre y de progreso hasta 1999”.

Vicealmirante Jesús Enrique Briceño García

Destacó el alto oficial en condición de retiro que “ese 24 de julio de 1823, fue una hazaña pletórica de heroicidad, pero también de procesos organizacionales que brindan enseñanzas para quienes quieran cruzar el umbral de la inacción y ser libres: 1. Existió unidad de esfuerzos. El Almirante José Prudencio Padilla, logra, a pesar de la desunión que existía en esa zona del país, por las decisiones en el complejo escenario de la Gran Colombia, integrar los Comandantes y traer buques y sus tripulaciones atravesando la barra de Maracaibo, bajo fuego cruzado que venían del castillo San Carlos y fortalezas vecinas de las isla”.

Agrega en segundo lugar “Se nombraron Comandos y sus Estados Mayores coordinados desde el Presidente de la GC Francisco Santander, pero bajo las órdenes de un solo Comandante, El Libertador. 3) En fechas previas se seleccionaron Tripulantes, se integraron y motivaron por gente como los CN Nicolás Joly, Renato Beluche, a la entrega total, por ese país y su proyección marítima, que continuaba aplastado por la tiranía”.

Destacó en cuarto lugar “Se mejoraron las Capacidades de alistamiento después de algunas pérdidas por la campaña Naval que se venía realizando desde 1822 y se concentró el esfuerzo táctico planificado por los Estados Mayores y el Comandante, al este del Lago de Maracaibo, puertos de Altagracia y aprovechar condiciones geográficas y de viento, ventajosas a la acción del andar a vela, que culminó con una aplastante derrota de las fuerzas realistas comandadas en la mar, por el Almirante Ángel Laborde y Navarro y las de tierra, que comandaba el alter ego de Boves, José Tomas Morales. Honor y gloria para estos ancestros”.

El Vicealmirante Briceño García expresa que “ojalá el presidente Juan Guaidó, asuma en estos momentos tan críticos, los avances necesarios en la estrategia del Cese de la Usurpación y ponga a andar firme la acción emancipadora necesaria para neutralizar el castrocomunismo invasor y las fuerzas irregulares que pululan en nuestro territorio”.

“Por las complejidades de la situación internacional, solo así podemos evocar, el legado de esos héroes navales que tanto hicieron por romper las cadenas de la tiranía que oprimía y ofrecer un país con gente de valores, gente preparada, gente decente que regrese a nuestro país a la cumbre de las referencias mundiales con las que se forjó esa Republica de progreso en periodos de Democracias y hasta con Autocracias liberales que a pesar de abusos individuales y crímenes inaceptables, sembraron bases para la Institucionalidad y mejoramiento de los servicios del pueblo”.

“Rememorar el 24 de Julio, debe ser acicate para elevar con el impoluto blanco de tripulantes de buques que, en la proa de sus vidas, contemplen el amplio mar de Libertad y se integren a la lucha organizada, unida y con designaciones claras de gente que quiere forjar la Libertad de la amada Venezuela del 2020”, finaliza diciendo el Vicealmirante Jesús Enrique Briceño García.

Asuman su responsabilidad

El Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa Villalobos, resaltó lo significativo del 24 de julio desde que en 1783 nació Simón Bolívar. Se dirigió a los militares, a la vez que pidió comprensión al mundo civil. “Es obvio el divorcio existente entre ambos mundos, pero debemos escudriñar un poco y cesar en generalizaciones que no se compadecen con la realidad”.

Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pabo Guanipa Villalobos

“No intentó acudir a la lisonja, pero tampoco voy a desconocer un hecho concreto: en la lucha por la liberación de nuestra Venezuela y luego cuando hayamos salido de esto e iniciamos un proceso de transformación nacional, tenemos y tendremos a esta Fuerza Armada. ¿Que será necesario cambios en su conducción? Claro que sí. ¿Que quienes hayan cometido delitos deberán ser sometidos a la justicia? Así tiene que ser, pero que sus integrantes serán los que hoy ahí están, no me queda duda. Entonces a ello tenemos que dirigirnos”.

Insistió en el rol constitucional de la Fuerza Armada, citando el artículo 328 y 330 de la Constitución, que la señala como una institución sin militancia ni parcialidad política. “Que algunos de sus miembros hayan violentado esas normas, nos hace exigirles a todos el apego y cumplimiento al texto constitucional”. Dijo que acatando la Constitución “podríamos lograr nuestros objetivos de democracia y libertad”.

Recordó Guanipa Villalobos que “la situación interna de la Fuerza Armada no dista de la misma tragedia que vivimos los venezolanos. Un reducido grupo de oficiales gozan de privilegios, viven bien, con varias casas, varios carros, otras propiedades, viajes, no les falta el oro, la comida o el crédito bancario. Mientras tanto la gran mayoría de la tropa alistada, de la tropa profesional y de los mismos oficiales subsisten con bajos sueldos, hambre, fallas graves en la seguridad social, pidiendo colas para trasladarse si se enferma un familiar no tienen como responder”.

Por otra parte aseguró que “a muchos militares venezolanos los persigue el G2 cubano, hasta en su propia vida privada. El SEBIN para ejercer control político, la DGCIM para el control militar, los colectivos para ejercer un control civil y la delincuencia organizada”.

“Cientos de militares detenidos y torturados, miles en el exilio; en este contexto surge el testimonio del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien en manos de la DGCIM fue torturado hasta la muerte”, dijo a la vez que denunció el ascenso de mayor Granko Arteaga, señalado de torturas y muerte.

Agregó que “en medio de esta compleja situación la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de Álvaro Díaz Tarazona alias Edward reconoce en un vídeo sus vínculos con Maduro y su dictadura. ¿Cómo puede permitirse esa relación? La guerrilla ha sido el enemigo histórico de la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo es eso que el enemigo histórico es aliado de la dictadura? ¿Cómo algunos militares se prestan para soportar esa alianza? ¿Cómo es que esa guerrilla que asesina a militares venezolanos tiene un pacto con Maduro? ¿Y la relación con grupos terroristas internacionales?”, dijo a la vez que hace un recuento de algunos militares asesinados por la guerrilla colombiana.

“La Fuerza Armada venezolana debe combatir a la guerrilla del ELN, de las FARC, del Frente Bolivariano de Liberación Nacional (FBL), a los grupos paramilitares y al terrorismo internacional, debe recuperar su rol institucional de seguridad y defensa de la nación, debe cuidar nuestras fronteras y el esequibo, enfrentar a quienes han convertido el arco minero en la afrenta más grave en contra de nuestra integridad territorial, con un profundo daño ambiental a nuestras etnias y generaciones futuras. Asuman su responsabilidad, regresen a la institucionalidad, recuperen la confianza del pueblo venezolano”, finalizó diciendo Juan Pablo Guanipa Villalobos.

Cuando llegó Chávez

El ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, dijo con relación al 24 de Julio, que “hace 20 años, el Comandante Chávez vino a este Panteón, a poner de pie a Simón Bolívar, a despertarlo entre nosotros y a ponerlo andar en estas calles de nuestra querida Venezuela del siglo XXI”.

Ministro Vladimir Padrino López

Agregó:“Hoy estamos dando la misma lucha, no solo por la independencia nacional, sino por la consolidación de un modelo humanista, de igualdad, de soberanía y visión antiimperialista. Es el modelo que hoy hemos asumido los venezolanos y venezolanas», indicó el ministro para la Defensa”.

Dijo Padrino que “desde una perspectiva política, Bolívar no sólo se ocupó de darle la libertad y la independencia a Venezuela, sino de darle forma política, igualdad social, republicana; alejada del despotismo, la monarquía y el absolutismo impuesto por un imperio que pretendía dominarnos. Para nosotros, Bolívar lo es todo. Sin embargo, todavía persisten las facciones antibolivarianas, es decir, antipatrióticas. Las facciones de la traición a la Patria”.

Según el titular castrense “Hay que recordar el papel de la Armada para impedir la violación de nuestros espacios marítimos y enfrentar toda la agresión imperial en contra de Venezuela. La Armada Bolivariana ha dado ejemplo al mundo de lo que es amar y defender la Patria”.

