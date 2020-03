Muñoz denunció ante el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en ese momento que el comandante de la Zodi, General Angelvis Pérez Rodríguez, le impidió cumplir con la cobertura de la noticia y simplemente le manifestó que “él no era ningún delincuente”, que la protesta de los ciudadanos “no era su problema”, y que de no retirarse del lugar no atendería a las personas que se hallaban manifestando a las afueras de la sede militar para exigir la distribución de las cajas del Comité Local de Abastecimento (CLAP).