En enero último, como parte de su estrategia de instalación internacional, Guaidó viajó a Bruselas, donde mantuvo una reunión de una hora y media con Borrell. “Fue una reunión muy restringida. Aunque no lo parece, está pasando mucho, pero todo es secreto, no hay comunicaciones de esos encuentros. En Venezuela la cuestión no mejora y la gente sigue sufriendo. Es un país rico, no hay razones para la crisis. Lo que promueve la UE son elecciones libres y justas”, señaló una diplomática.