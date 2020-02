Narra que cuando preguntó “cuál fue mi error, mi falta o delito” no le han dado respuesta y creo que no me la darán”. Explica que hizo la pregunta “para explicárselo a mi hijo, Cadete becado en Rusia, próximo a graduarse, bueno si todo fluye normal, para que no los cometa o haga para que no reciba esos tratos que me han dado a mí”.