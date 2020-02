Tal y como el dirigente obrero explicó para Infobae en agosto del 2019, Ferrominera, la empresa para la cual trabajaba, y sobre la cual los rusos y chinos han tenido particular interés, “me despidió, me quitó mi salario y los beneficios de los cuales gozaban mis tres hijos por contrato colectivo”, en la cárcel ha sufrido tres atentados contra su vida. “Hoy, producto de esto, me encuentro lisiado de mi mano derecha, sin que el estado que se jacta de que la cárcel del rodeo II es una cárcel modelo, no me ha garantizado ni seguridad y menos la atención médica”.