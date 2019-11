“El severo deterioro económico empezó mucho antes de las sanciones, que no apuntan contra la comida ni contra los medicamentos. El régimen puede comprar todos los alimentos y las medicinas que necesita, y de hecho está comprando en Estados Unidos. El problema es que no compra lo suficiente. Hay recursos disponibles, pero los roba o los usa para pagarle a Rusia y a China, y utiliza la comida para controlar a la población. No puede haber una solución mientras el régimen de Maduro siga en el poder”, sostuvo Abrams.