—Es una alternativa. En una democracia lo importante es lo que piensan los ciudadanos, y la mayoría está muy a favor de esa alternativa. Pero creo que no es la que se va a producir. La presión sirve. Es bueno que el mundo entero sepa las dificultades del país y que cada día que pasa es peor, y que los protagonistas y responsables reflexionen y sepan que lo pueden tener muy feo. En las conversaciones que he tenido por un lado y por otro me han confirmado, desde adentro, que los chavistas tienen pánico porque no tienen salida. Evidentemente no es justo que se vayan de rositas, pero si es el precio por la puesta en marcha de un gobierno de transición, de las libertades y del comienzo de un proceso económico que se va a producir antes o después con ayuda internacional, pues habrá que pagarlo. Eso no significa que haya una negociación o un diálogo en igualdad. Se trata de imponer. Pero hay que pagar algo y el precio es dar una amnistía, que no se merecen, pero se paga, salimos, miramos para otro lago y nos despedimos todos. Yo siempre hablé de 40 dirigentes, que tendrían que irse a un país, quedando medio recluidos, medio en libertad, pero bajo control, y que nunca puedan volver al país.