-No. Yo soy un caso que superó las probabilidades y los obstáculos con una gran ayuda, en todos los sentidos, con Yuri a mi lado, médicos y el desarrollo de la medicina. El hospital donde me tratan está en el top del mundo, pero al mismo tiempo cada día moría alguien en el piso donde me internaron. Cuando me hacían la quimioterapia en Caracas, en un lugar con gente que iba a lo mismo, nadie se me acercó o se tomó una foto. Nadie salió a decir que yo tenía cáncer. Una vez que lo hice público en el programa de Cala en CNN en Español, la empatía fue abrumadora. Tanto que pensé en decir que en realidad no tenía nada. Pero al mismo tiempo cuando llegaba a la sala de espera en La Trinidad, justo al lado estaba el espacio para los niños. Veía a niños pasando por esta situación terrible. Son experiencias individuales. Si alguien siente que hay algo que ayuda, está bien. Como decía John Lennon, "Whatever gets you thru the night". Puede ser la fe, la voluntad o la ayuda del universo que considera que no es tu momento. A veces me decían que hablara con personas que atravesaban por una situación similar, pero nunca me sentí con derecho a recomendar lo que tenían que hacer. Cada día se moría alguien trasplantado en el piso donde yo estaba. Lo veía Yuri, yo no. Muchas noches ella se quedó a dormir. Una vez pasó un susto porque vio que sacaban unas sábanas, y resultaron ser del cuarto de al lado. Yo estuve en coma tres veces. Se llegó a hablar sobre qué hacer con mi cuerpo. Esto es una entrega al proceso. Y si se sobrevive, bueno. Tal vez toda esa energía de tanta gente a través de muchos mensajes, estampitas… Siento agradecimiento. Soy un caso, pero estamos en un mundo complicado, no solo por el cáncer. Ves a niños que mueren por motivos injustos o a un niño que se enferma cuando apenas tiene meses de nacido. ¿Que a uno lo salvó la fe? ¿Un niño de dos años cómo va a tener fe? Es un ser inocente.