-Hugo Chávez: Tuvo buenas intenciones, sin duda, pero en su aplicación fueron un fracaso. ¿Si murió millonario y la familia tiene grades fortunas? Bueno, yo no tengo evidencias de que la familia de Chávez se enriqueció, no he visto un estado de sus cuentas de bancos… pero claro que se ve la opulencia, cómo viven los miembros del entorno familiar de Chávez… tiene que haber una irregularidad. Ese nivel de riqueza súbita no puede ser legal: Gente que estaba en situación de tanta precariedad y al día siguiente se les vio ostentando riqueza. Tienen fincas, se mueven en aviones privados, derrochan lujos… eso no es normal. Y, claro, muchos, como Alejandro Andrade [oficial del ejército que pasó de guardaespaldas de Chávez a Tesorero Nacional] se enriquecieron con la anuencia de Chávez, evidentemente. Él pudo evitar que eso ocurriera, pero lo permitió.