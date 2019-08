El coronel del Distrito de Nariño en la Policía colombiana, Álvaro López, dijo a la agencia EFE que la tarea que desempeñaban en el límite territorial era el de "ayudar para que no tengan dificultad los venezolanos en la frontera" y de "acompañar a los emigrantes por esos sitios no autorizados para que no tengan dificultad", aunque insta a desestimar esta última opción por el riesgo que representa. "Tratamos de mediar en esa dificultad que tienen nuestros hermanos venezolanos para que les permitan, por lo menos, ingresar a las familias que tienen menores de edad. Desafortunadamente son políticas del Gobierno ecuatoriano que tenemos que respetar"