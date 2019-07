Cuando ABC le preguntó si estuvo implicado en el plan del 30 de abril para propiciar un cambio en Venezuela, no dudó: "Me sumé a un plan en el que antes había otras personas. Y a estas alturas sigue habiendo muchas personas en ese plan, pero hoy están aterrorizadas. Creo que yo fui el último en incorporarme. Me sumé cuando se negociaba hacer una ley del perdón, algo parecido al proceso transicional que vivió Sudáfrica cuando Nelson Mandela fue puesto en libertad".