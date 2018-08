Efectivamente, el régimen no tiene divisas y las pocas que ingresan no alcanzan para el pago de deudas y para solventar el enorme engranaje estatal. "Gastan más de lo que tienen y cada vez entra menos. Esto no sólo es por la caída en el precio del dólar sino porque se produce menos: cuando Chávez tomó el poder, Venezuela producía 3,4 millones de barriles diarios de petróleo, ahora sólo uno", grafica Velarde.