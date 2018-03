Williams Dávila llegó a los estudios de Infobae con su maleta en la mano, es el último día de su breve visita a la Argentina y ya se vuelve a Venezuela… claro que el camino de regreso no será fácil. No puede ingresar directamente por el Aeropuerto internacional de Caracas, porque no tiene pasaporte. En realidad si lo tiene, pero no le sirve de nada. El régimen de Nicolás Maduro se lo anuló.