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El anuncio se produjo tras una investigación de The New York Times sobre los contratos restrictivos del grupo NewJeans, firmados cuando sus integrantes tenían entre 14 y 17 años.

El gobierno de Corea del Sur planea estudiar cómo la industria del k-pop trata a los artistas menores de edad, quienes son fundamentales para la industria, y reexaminar la plantilla estándar para contratos que publicó hace casi dos décadas.

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El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo iniciará una encuesta en toda la industria en algún momento del próximo año, dijo un funcionario del ministerio en una entrevista telefónica el lunes. El gobierno ya estudia la industria del k-pop, verificando si las compañías discográficas siguen su contrato estándar y cuánto dinero se invierte en la formación de las estrellas jóvenes. Este nuevo esfuerzo se centrará específicamente en cómo se trata a los artistas menores de edad, pero aún no se han decidido su metodología, alcance y cronograma exacto.

El anuncio se produjo poco más de una semana después de que The New York Times publicara una investigación sobre los contratos discográficos firmados por las integrantes de NewJeans, uno de los grupos femeninos más grandes del k-pop, cuando tenían entre 14 y 17 años. La investigación descubrió que los contratos eliminaron el lenguaje incluido en la plantilla del gobierno que garantiza derechos para los menores, como los derechos a la educación y a dormir.

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Fue una mirada inusual al negocio del k-pop, que durante mucho tiempo ha estado perseguido por acusaciones de explotación. Las compañías discográficas reclutan a niños que aspiran a ser estrellas, los someten a años de formación intensiva y luego a menudo les facturan esos costos. Varias estrellas han muerto por suicidio.

Hace dos años, NewJeans intentó dejar su discográfica en una disputa que se convirtió en una de las peleas más públicas del k-pop, y las integrantes dijeron que habían sido maltratadas. Más tarde, un tribunal las obligó a cumplir con los contratos que habían firmado, los cuales tienen vigencia hasta 2029.

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El Seoul Broadcasting System reportó antes el plan del ministerio.

En 2009, después de que una banda de chicos demandó a su discográfica por acuerdos laborales restrictivos, las autoridades crearon un contrato estándar. Este establecía protecciones como limitar los acuerdos a siete años, tomar en consideración el bienestar físico y mental de un artista y transferir los derechos de marca registrada al artista después de que finalicen los plazos.

La plantilla ha sido modificada varias veces a lo largo de los años, pero en gran medida sigue sin ser legalmente vinculante. Las compañías discográficas a menudo alteran las cláusulas y agregan sus propias condiciones. Algunas no usan la plantilla en absoluto, según encontró una encuesta del gobierno.

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Jin Yu Young es reportera e investigadora del Times, radica en Seúl, y se encarga de cubrir la actualidad en Corea del Sur y las noticias de último momento a nivel internacional.

Sarah Hurtes es una reportera del Times que trabaja en investigaciones internacionales desde Bruselas.