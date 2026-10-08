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Maduro es acusado de ordenar la tortura de estadounidenses en una prisión venezolana

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El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció nuevos cargos contra el destituido líder venezolano y su esposa, Cilia Flores, y los acusó de conspiración para cometer tortura.

El Departamento de Justicia anunció el jueves nuevos cargos contra el destituido líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y los acusó de torturar a ciudadanos estadounidenses y a otras personas detenidas en Venezuela para reprimir a la oposición y conservar su poder.

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Los cargos, revelados en un tribunal federal de Manhattan, se suman a las acusaciones ya presentadas por el gobierno contra Maduro, de 63 años, y Flores, de 69.

Ya enfrentan cargos de conspirar para cometer narcoterrorismo e importar cocaína, junto con otros delitos, de los cuales se han declarado no culpables. Está previsto que ambos vayan a juicio en junio de 2027.

La acusación formal de 30 páginas, publicada el jueves, incluye un nuevo cargo que acusa a Maduro y a Flores de conspiración para cometer tortura. Dice que, al menos desde 1999 hasta 2025, la pareja y altos funcionarios venezolanos infligieron grave dolor físico y mental para castigar a miembros de la oposición política, silenciar la disidencia y proteger su autoridad.

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Un funcionario ordenó el asesinato de opositores del régimen de Maduro, supervisó torturas y amenazó personalmente con el asesinato del hijo de un prisionero, dice la acusación formal.

Otro alto oficial venezolano que reportaba directamente a Maduro desarrolló métodos de tortura que presentó para la aprobación del expresidente y dirigió una agencia responsable de torturar a decenas de víctimas, según la acusación formal. Un tercer funcionario ordenó y participó personalmente en la tortura de civiles y militares, incluidos ciudadanos estadounidenses, que se creía que representaban una amenaza para el régimen de Maduro, dice el documento.

Los abogados de Maduro y de Flores han argumentado que no deberían ser procesados en un tribunal estadounidense, y han alegado inmunidad soberana. El juez que supervisa el caso, Alvin K. Hellerstein, aún no ha fallado sobre sus mociones de desestimación con base en dichos argumentos.

Esta es una noticia en desarrollo. Vuelve para ver las actualizaciones.

Santul Nerkar es un reportero del Times que se dedica a cubrir los tribunales federales en Brooklyn.

Benjamin Weiser es periodista del Times y cubre los tribunales federales y la fiscalía de Manhattan, así como el sistema judicial en general.

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