Maduro es acusado de ordenar la tortura de estadounidenses en una prisión venezolana

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El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció nuevos cargos contra el destituido líder venezolano y su esposa, Cilia Flores, y los acusó de conspiración para cometer tortura.

El Departamento de Justicia anunció el jueves nuevos cargos contra el destituido líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y los acusó de torturar a ciudadanos estadounidenses y a otras personas detenidas en Venezuela para reprimir a la oposición y conservar su poder.

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Los cargos, revelados en un tribunal federal de Manhattan, se suman a las acusaciones ya presentadas por el gobierno contra Maduro, de 63 años, y Flores, de 69.

Ya enfrentan cargos de conspirar para cometer narcoterrorismo e importar cocaína, junto con otros delitos, de los cuales se han declarado no culpables. Está previsto que ambos vayan a juicio en junio de 2027.

La acusación formal de 30 páginas, publicada el jueves, incluye un nuevo cargo que acusa a Maduro y a Flores de conspiración para cometer tortura. Dice que, al menos desde 1999 hasta 2025, la pareja y altos funcionarios venezolanos infligieron grave dolor físico y mental para castigar a miembros de la oposición política, silenciar la disidencia y proteger su autoridad.

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Un funcionario ordenó el asesinato de opositores del régimen de Maduro, supervisó torturas y amenazó personalmente con el asesinato del hijo de un prisionero, dice la acusación formal.

Otro alto oficial venezolano que reportaba directamente a Maduro desarrolló métodos de tortura que presentó para la aprobación del expresidente y dirigió una agencia responsable de torturar a decenas de víctimas, según la acusación formal. Un tercer funcionario ordenó y participó personalmente en la tortura de civiles y militares, incluidos ciudadanos estadounidenses, que se creía que representaban una amenaza para el régimen de Maduro, dice el documento.

Los abogados de Maduro y de Flores han argumentado que no deberían ser procesados en un tribunal estadounidense, y han alegado inmunidad soberana. El juez que supervisa el caso, Alvin K. Hellerstein, aún no ha fallado sobre sus mociones de desestimación con base en dichos argumentos.

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Esta es una noticia en desarrollo. Vuelve para ver las actualizaciones.

Santul Nerkar es un reportero del Times que se dedica a cubrir los tribunales federales en Brooklyn.

Benjamin Weiser es periodista del Times y cubre los tribunales federales y la fiscalía de Manhattan, así como el sistema judicial en general.