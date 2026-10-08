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Dientes rotos y gas pimienta: Cilia Flores, ex primera dama de Venezuela, busca salir de prisión

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Hoy, un juez federal de EE. UU. atenderá la petición de los abogados de la esposa de Nicolás Maduro para recibir tratamiento médico fuera de la cárcel.

Mientras Cilia Flores, la esposa del derrocado líder venezolano Nicolás Maduro, ha permanecido en una celda de una cárcel de Brooklyn, ha experimentado algunos de los problemas que afectan a los convulsos centros de detención federales de Estados Unidos.

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Una pelea estalló en su unidad, lo que llevó a los guardias a usar gas pimienta, que le provocó opresión en el pecho. Ha perdido unos 11 kilos y dos muelas, y su afección cardíaca ha empeorado. Su abogado le ha pedido a un juez que la libere bajo arresto domiciliario privado en Nueva York --el cual sería pagado por el gobierno venezolano-- para que pueda recibir el tratamiento adecuado.

La solicitud, aunque es poco probable que se conceda, no es inusual. Con distintos grados de éxito, los acusados adinerados a menudo han intentado aprovechar su dinero para evitar el encarcelamiento en las problemáticas cárceles federales de Estados Unidos. El jueves por la mañana, el juez que supervisa el caso, Alvin Hellerstein, escuchará los argumentos de los fiscales y de los abogados de Flores sobre el asunto.

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Los defensores de los acusados sin recursos han argumentado desde hace mucho tiempo que la idea de que un acusado pueda comprar su salida de la cárcel es injusta. Y en documentos judiciales recientes, los fiscales federales en Manhattan han argumentado que conceder la solicitud de Flores crearía un sistema de fianzas de dos niveles, en el que acusados adinerados como ella podrían pagar por una cárcel privada mientras que los acusados más pobres permanecerían detenidos.

"Esto no es más que un intento de aprovechar su riqueza para recibir un trato especial que está prohibido por la ley", escribieron el mes pasado los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York.

El juicio federal de Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, está programado para junio de 2027. Ambos se han declarado no culpables de conspirar para cometer narcoterrorismo e importar cocaína, entre otros cargos.

Los tribunales a menudo han reconocido claras desigualdades al denegar solicitudes como la de Flores. En 2016, el juez Richard Berman le negó la liberación a Reza Zarrab, un comerciante de oro turco acusado de evadir sanciones, y escribió que la propuesta de fianza de 50 millones de dólares de Zarrab ayudaría a "fomentar la inequidad y el trato desigual a favor de una cohorte muy pequeña de acusados penales que son extremadamente adinerados".

A veces, los jueces han concedido tales propuestas. En 2009, un juez federal permitió que Marc Dreier, un abogado de Manhattan acusado de defraudar a inversores por 700 millones de dólares, se quedara en su apartamento del Upper East Side con una fianza de 10 millones de dólares mientras esperaba el juicio. Terminó declarándose culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión.

Como primera dama, Flores acumuló una gran riqueza al aprovechar una red de corrupción, dicen los expertos. Después de ascender en las filas de la política nacional venezolana como aliada de Hugo Chávez, el predecesor y mentor de Maduro, Flores era ampliamente vista como alguien que ejercía influencia sobre el sistema de justicia de Venezuela.

Maduro y Flores fueron capturados en un complejo de Caracas durante una operación militar estadounidense en enero. Durante la captura, Flores sufrió "cicatrices permanentes causadas por sus captores", incluidas lesiones en la cara, la frente y el abdomen, escribió Mark Donnelly, un abogado de Flores.

Desde enero, Flores ha estado encarcelada en el Centro Metropolitano de Detención, una cárcel federal violenta y problemática en Brooklyn. Su salud ha empeorado en la cárcel, y necesita un procedimiento médico para tratar su afección cardíaca, ha escrito Donnelly en documentos judiciales.

En septiembre, los abogados de Maduro y Flores le escribieron al juez Hellerstein para argumentar a favor de la desestimación de los cargos por motivos de inmunidad soberana, lo que implicaría que sus clientes serían inmunes a ser procesados ante un tribunal estadounidense. Está programado que ese asunto se argumente ante Hellerstein el próximo mes.

Santul Nerkar es un reportero del Times que se dedica a cubrir los tribunales federales en Brooklyn.

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