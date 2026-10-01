El petróleo fluye desde el golfo Pérsico, pero los precios siguen altos. ¿Por qué?

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El crudo cuesta cerca de 100 dólares por barril porque a los operadores les preocupa que las hostilidades puedan reiniciarse pronto y debido a que el mundo está agotando sus reservas de emergencia.

Fluye más petróleo de Medio Oriente que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra con Irán, sin embargo, el crudo aún cuesta casi 100 dólares por barril, mucho más que en otras épocas en las que los suministros eran más limitados.

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Ese aparente enigma se puede explicar en parte por un cambio en la perspectiva de los operadores del mercado sobre cuánto va a durar el conflicto. El optimismo de que un acuerdo de paz duradero podría estar a la vuelta de la esquina ha dado paso a la preocupación de que las hostilidades puedan reiniciarse.

Mientras tanto, Estados Unidos y otros países han ido reduciendo sus reservas de petróleo para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda. En la práctica, esto mantiene los precios altos porque las reservas de protección mundiales contra futuras interrupciones en el suministro de petróleo se han reducido de manera considerable.

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Otro factor importante es que China, que redujo drásticamente las importaciones poco después de que comenzara la guerra, ahora compra más petróleo.

"Tienes esta aparente contradicción", dijo David Fyfe, economista jefe de Argus Media, una empresa de fijación de precios de materias primas. "Los flujos parecen haber repuntado. Pero es porque la industria ha dicho: 'Qué diablos, hagámoslo', mientras que los políticos no han logrado llegar a ningún tipo de acuerdo".

Hay muchos precios diferentes para el petróleo, dependiendo de dónde provenga y cuándo deba entregarse. El precio internacional del petróleo más citado, conocido como Brent, era de 98 dólares por barril el miércoles, lo que refleja el valor que los operadores creen que tendrá el petróleo en diciembre. Eso es más de lo que era el llamado precio de futuros, en promedio, en junio, julio o agosto, cuando fluía mucho menos crudo desde el golfo Pérsico.

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Quienes buscan asegurar petróleo lo antes posible tienen que pagar mucho más, casi 121 dólares por barril, según Argus, que rastrea el mercado físico donde las empresas de energía compran y venden petróleo para cargarlo en barcos. Eso es comparable a los precios de abril, cuando salía mucho menos petróleo del golfo Pérsico. Pero el precio no incluye el costo de transportar el crudo a su destino, un costo que se ha disparado durante la guerra.

"Se ven más flujos, pero ahora te encuentras en una posición mucho más vulnerable en toda la industria", dijo Jason Gabelman, analista de energía del banco de inversión TD Cowen.

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Los inventarios agotados son una gran razón de ello. Gobiernos y empresas de todo el mundo han estado vaciando sus tanques de petróleo durante los últimos siete meses para mantener los precios bajo control. Eso significa que no podrán intervenir con tanto petróleo en caso de que nuevos ataques inflijan más daños a la infraestructura energética en el golfo Pérsico o hagan que el transporte marítimo sea aún más peligroso.

Estados Unidos ha retirado más de 130 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica desde que comenzó la guerra, lo que ha dejado los inventarios del gobierno en su nivel más bajo desde 1982.

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Un ligero repunte en las compras de petróleo por parte de China también ha mantenido los precios elevados. Al principio de la guerra, el país las redujo, lo que evitó que los precios mundiales subieran aún más. Pero China ha regresado lentamente al mercado. En septiembre se cargó aproximadamente un 30 por ciento más de petróleo en buques cisterna con destino a China que en mayo, según S&P Global Energy, una firma de investigación.

China también está comprando menos a Rusia e Irán, cuyo petróleo es generalmente más barato porque los países están sujetos a sanciones estadounidenses, según Goldman Sachs. Eso ha creado una mayor competencia por el petróleo de otras fuentes, dijo el banco de inversión.

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Quienes obtienen crudo del golfo Pérsico enfrentan gastos adicionales significativos. El costo de trasladar petróleo por mar desde el golfo hasta el este de Asia es de alrededor de 34 dólares por barril, un máximo histórico y un aumento frente al promedio de 3 dólares en enero, según Argus. Los importadores pagan tarifas de transporte además del precio del petróleo. Las altas tarifas para transportar petróleo de Medio Oriente también han impulsado al alza las tarifas de los buques cisterna en otras regiones.

El transporte marítimo más costoso contribuye al alto costo de la gasolina y el diésel, lo cual se ha convertido en un dolor de cabeza político para el presidente Donald Trump antes de las elecciones en noviembre, tanto así que ha contemplado prohibir las exportaciones de diésel. Varios gobiernos estatales han hecho cambios de política en un esfuerzo por reducir el costo de parte del combustible diésel, en particular para su uso en la agricultura.

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El miércoles, el diésel costaba un promedio de 6,41 dólares por galón en Estados Unidos, un aumento de más de un 70 por ciento desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Los precios del petróleo, por el contrario, habían subido alrededor de un 35 por ciento.

Peter Eavis y Kevin Draper colaboraron con reportería.

Rebecca F. Elliott cubre temas de energía para el Times.

Peter Eavis y Kevin Draper colaboraron con reportería.