Un perro parece saludar a un intruso en San Diego y desata simpatía

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Expertos en comportamiento canino ofrecieron diversas explicaciones de por qué Nash, un golden retriever, meneó la cola y llevó un juguete cerca de un hombre que entró a la fuerza en la casa de su dueño.

Hasta ahí llegó eso de proteger el castillo.

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Cuando un intruso entró en la casa de Dante Rowley en San Diego este mes, las cámaras de seguridad del hogar captaron cómo su golden retriever, Nash, se escondía y jadeaba bajo la mesa del comedor. El perro se quedó ahí mientras el hombre comía algunos yogures y se acostaba sobre una manta.

Entonces Nash hizo su jugada: se acercó al hombre mientras este caminaba cerca de la puerta y alzó la cabeza para mirarlo, moviendo la cola y con un juguete de peluche en la boca.

¿Por qué no ladró? ¿Tenía ganas de jugar?

Mientras que muchos espectadores del video vieron a un perro que intentaba divertirse cuando debería estar gruñendo, los expertos en comportamiento animal ofrecieron sus propias interpretaciones. Algunos aceptaron la idea de que Nash tenía ganas de hacer amigos, y otros dijeron que el comportamiento del perro era señal de un animal ansioso.

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Katherine A. Houpt, profesora emérita en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell, cree que Nash es un retriever bastante amable.

"El perro quería a alguien con quien jugar, y el ladrón era tan buena opción como cualquiera", dijo. "Es una raza que suele ser amigable y, al parecer, los dueños se aseguraron de que socializara con las personas. Así que no piensa que algo terrible va a entrar por la puerta, sino algo divertido, un compañero de juegos".

Carlo Siracusa, profesor de bienestar y comportamiento clínico de animales pequeños en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, tenía una opinión distinta. Esconderse, jadear y sostener un juguete para morder pueden ser señales de que un perro está estresado, dijo. Incluso mover la cola puede ser señal de un mayor estado de alerta y de excitación emocional. Nash, dijo, podría haberse acercado al hombre simplemente porque estaba cerca de la puerta, y el perro quería salir.

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Siracusa señaló que Nash también se acercó a la policía con un juguete para morder en la boca y salió corriendo hacia afuera cuando entraron por la puerta, empuñando armas.

"Es muy difícil entender exactamente qué tenía en mente el perro, pero no veo ninguna evidencia de que el perro esté intentando ser amigable con el intruso o con la policía", dijo Siracusa. "Esta es una interpretación humana. No es una lectura objetiva del lenguaje corporal".

En general, dijo, la respuesta de un perro ante un intruso se reduce a la "variabilidad individual" y, en menor medida, a su raza. Algunos pueden sentir un miedo agudo y responder de manera agresiva, dijo, al igual que algunos humanos podrían asustarse más que otros cuando escuchan un ruido desconocido en la noche.

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Rowley y su prometida, Stephanie Calderon, se preparaban para volar de regreso a casa desde Chicago el 5 de septiembre cuando su cámara de seguridad le envió una alerta. Alguien estaba entrando a la fuerza a su casa. Las cámaras grabaron al hombre usando una escalera para trepar por una ventana del segundo piso y luego deambular, sin camisa ni zapatos.

Rowley llamó a la policía de San Diego, que llegó en cuestión de minutos, envió un dron al interior de la casa y luego arrestó al hombre. Fue acusado de robo con allanamiento, vandalismo, agresión a un oficial y posesión de drogas, dijo la policía.

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Rowley dijo que Nash resultó ileso, al igual que su otro perro, Ollie, un perro salchicha de pelo largo que había corrido hacia el patio trasero. (El hermano de Rowley, que vive en la misma calle, había estado cuidando a los perros).

"La verdad, Nash solo es amigable; de ninguna manera es un perro guardián, así que cuando vi su reacción, me sorprendió que no estuviera más emocionado", dijo Rowley el viernes. "Por lo general, cuando ve personas nuevas, corre hacia ellas, les salta encima y simplemente está encima de ellas 24/7".

Marc Bekoff, profesor emérito de ecología y biología evolutiva en la Universidad de Colorado, Boulder, y autor de Dogs Demystified: An A-Z Guide to All Things Canine, dijo que la raza de un perro no determina si será un buen perro guardián.

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"Podrías entrenar a un beagle para que sea un perro guardián", dijo. "Para mí, todo se reduce --al igual que con los humanos-- a la crianza temprana".

Bekoff dijo que no le sorprendía que Nash saludara al intruso con un juguete en la boca. Dijo que tuvo un perro mestizo parte dóberman que habría hecho lo mismo.

"Veo a un completo amorcito", dijo. "Lo que veo es un perro sano y socializado. Solo quiere jugar".

Houpt estuvo de acuerdo.

"Es un perro amigable y no verifica antecedentes antes de interactuar con las personas", dijo. "Así que necesitamos más Nashes, es lo que estoy tratando de decir".

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Michael Levenson cubre noticias de última hora para el Times desde Nueva York.