En la gala de corresponsales, Trump lanza insultos personales

Los momentos de cordialidad fueron fugaces y de alguna manera más extraños que aquellos en los que el presidente Trump lanzaba sus habituales insultos.

El presidente no pudo evitar reconocer cuán extraño era todo.

"¿Qué hacemos aquí?", preguntó al comenzar su discurso en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington la noche del viernes. "¿Se supone que esto es divertido? ¿Se supone que debo ser serio? ¿Se supone que debo ser un comediante?".

Prometió un poco de todo.

El discurso divagante que dio durante la hora siguiente dentro del Waldorf Astoria, la antigua sede del Trump International Hotel, estuvo lleno de ataques ad hominem contra sus enemigos políticos, chistes preparados que fracasaron y estribillos conocidos sobre la guerra contra Irán y la construcción del salón de baile de la Casa Blanca.

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En varios otros momentos se mostró optimista respecto a los medios de comunicación y afable con los cientos de periodistas sentados a su alrededor en el salón de baile, tres meses después de que su cena anual terminara en caos cuando un hombre armado irrumpió a través de un cerco de seguridad en el Washington Hilton al otro lado de la ciudad.

Pero esos momentos cordiales fueron fugaces y de alguna manera más extraños que aquellos en los que lanzaba sus habituales insultos.

El presidente que se presentó a una cena en honor al trabajo de los periodistas es el mismo presidente que la semana pasada declaró que a las "noticias falsas de NBC y ABC" se les deberían revocar sus licencias de transmisión. En un momento de la cena se pidió a los asistentes que aplaudieran al cuerpo de prensa del Pentágono. No se mencionó que el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, quien estaba en el salón, ha intentado expulsar a los reporteros del Pentágono al tiempo que el gobierno de Trump libra una nueva guerra.

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Este mes, el gobierno emitió citaciones en busca de registros telefónicos y testimonios ante un jurado de acusación de periodistas de The New York Times que escribieron artículos que revelaban preocupaciones de seguridad sobre el nuevo Air Force One de Trump donado por Catar.

El Times dijo que el gobierno intentaba intimidar a sus reporteros y se defendió en los tribunales. El jueves, poco después de que un juez federal en Manhattan reprendiera al Departamento de Justicia por su manejo del asunto, el gobierno retiró las citaciones.

Uno de los reporteros del Times que fue objeto de las citaciones, Tyler Pager, aceptó un premio en el escenario el viernes.

El presidente le dio la mano a reporteros como Kaitlan Collins de CNN y Josh Dawsey de The Wall Street Journal mientras cruzaban el escenario para aceptar premios por su severa cobertura de la Casa Blanca.

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Un momento particularmente incómodo se produjo cuando Wolf Blitzer, de CNN, dio la bienvenida a un grupo de reporteros de The Wall Street Journal al escenario para aceptar un premio por su "valiente reportaje sobre la relación pasada del presidente Trump con el financiero Jeffrey Epstein" que "desencadenó la publicación de los llamados archivos de Epstein".

Blitzer le recordó a la multitud que "Trump rápidamente presentó una demanda de 20.000 millones de dólares contra el Journal, y reveló la dirección de la casa de la reportera Khadeeja Safdar. Su familia tuvo que ser reubicada. El Journal fue expulsado del Air Force One".

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Mientras los reporteros recibían sus premios, Trump levantó las manos de manera teatral, como diciendo: "Bueno, qué se le va a hacer". Una risa nerviosa se propagó por el salón de baile.

La cena fue más pequeña, más fácil de mantener segura, y el Waldorf ofreció un salón más elegante. Trump le recordó al público que había sido dueño del lugar no hace mucho tiempo. "Es un salón de lujo", dijo. "¿Ven esos hermosos candelabros? Puedo contarles todo sobre ellos, si quieren saberlo".

Contó algunos chistes sobre su gobierno.

"Espero que todos finalmente hayan podido disfrutar de todo su muy delicioso solomillo de res, una res muy especial", dijo para concluir. "Y quiero que todos sepan que Bobby Kennedy, que está justo aquí, atropelló personalmente a la vaca con su auto, la cortó en pedazos y la trajo aquí para que la comieran esta noche".

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Sobre el secretario de Salud de la nación, el presidente añadió: "Es un tipo de persona muy diferente".

Los momentos de humor presidencial contra su propia persona fueron muy escasos.

A medida que la hora se alargaba, su discurso se volvió duramente político y bastante cruel. Se burló de la apariencia y las carreras de reporteros individuales, algunos de los cuales estaban en el salón, pero gran parte del discurso tuvo poco que ver con la prensa. Amplió el foco para atacar a sus antiguos enemigos políticos y celebridades que no tenían nada que ver con la cena.

"Odio a algunas personas", dijo Trump mientras comenzaba a atacar a Adam Schiff. Otros de los que recibieron una tunda incluyeron a Rosie O'Donnell, Alexandria Ocasio-Cortez, Chris Christie y Jerry Nadler. No era tanto que el presidente estuviera contando chistes sino más bien repitiendo líneas de ataque que se escuchan en un mitin típico del movimiento MAGA.

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Hubo pocas risas en el salón a medida que el discurso del presidente adoptaba un tono más duro. No muchas personas se rieron cuando comparó los "rostros golpeados en serio" de peleadores de la UFC con los de Bette Midler, Jane Fonda y Bruce Springsteen.

Trump pareció darse cuenta de que estaba perdiendo al público. Después de que un chiste que contó sobre la gerontocracia en el Capitolio fracasara, dijo: "Esa fue en realidad la única cosa que pensé que era buena en todo este maldito y estúpido discurso. Era el único bueno, y no fue recibido precisamente con grandes risas".

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Levantó los brazos con exasperación y la gente empezó a reírse de nuevo.

A medida que su discurso llegaba a su conclusión, sacó una gorra y con un ademán teatral se la plantó en la cabeza. Decía, "Trump 2028". Algunos aplaudieron. Otros se rieron. La mayoría de los reporteros simplemente se quedó mirando al frente.

Michael M. Grynbaum colaboró con la reportería.

Shawn McCreesh es un reportero del Times en la Casa Blanca que cubre al gobierno de Trump.

Michael M. Grynbaum colaboró con la reportería. Shawn McCreesh es un reportero del Times en la Casa Blanca que cubre al gobierno de Trump.