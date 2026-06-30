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Daveigh Chase, la actriz de voz de 'Lilo &amp; Stitch', murió a causa del sida, según las autoridades

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Chase era la voz de Lilo y también interpretó a la niña villana en la película de terror "El aro". Falleció en Los Ángeles este mes.

Daveigh Chase, actriz conocida por poner voz al personaje de Lilo en la exitosa película de animación Lilo & Stitch, murió este mes en Los Ángeles a causa del sida, dijo el lunes el Departamento de Medicina Forense del condado.

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La información del caso de Chase, que tenía 35 años y también era conocida como Daveigh Schwallier, indicaba que su muerte en un hospital el 16 de junio fue por causas naturales. Decía que el sida, causado por el VIH, era la causa de la muerte, y que el "consumo crónico de múltiples sustancias" --el uso repetido de más de una droga o sustancia al mismo tiempo o en un breve periodo de tiempo-- era una "condición significativa".

El Departamento de Medicina Forense de Los Ángeles dijo que aún no estaba disponible un informe más detallado sobre el caso.

Cuando el padre de Chase, John David Schwallier, confirmó la muerte de su hija a The New York Times, dijo que las causas fueron complicaciones derivadas de una meningitis bacteriana y una infección sanguínea. Schwallier también contó que su hija no tenía hogar y vivía en Los Ángeles con su novio, cerca del hospital donde falleció.

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Lilo & Stitch, se estrenó en 2002 cuando Chase tenía casi 12 años, contaba la historia de una niña huérfana hawaiana, Lilo, que se lleva a casa a un travieso extraterrestre azul, Stitch, de la perrera. Chase dio vida a la valiente Lilo.

Sin embargo, el papel que la lanzó al estrellato fue el que interpretó en la película de suspense de acción El aro, estrenada en Estados Unidos unos cuatro meses después, junto a Naomi Watts. Chase interpretó a Samara, una niña malvada de pelo largo. La imagen de Samara arrastrándose por una pantalla de televisión borrosa quedaría grabada en la conciencia cultural de aquella época.

John S.W. MacDonald MacDonald colaboró con reportería.

Matt Stevens es un reportero del Times que escribe sobre arte y cultura desde Los Ángeles.

John S.W. MacDonald MacDonald colaboró con reportería.

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