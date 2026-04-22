Así se viste al 'diablo' a la moda

La gira de prensa de El diablo viste a la moda 2 ha sido un desfile de moda para sus estrellas y sus estilistas, quienes han confiado en los chats grupales, los pantalones deportivos y el trabajo en equipo para lograrlo.

La escena recordaba el frenesí que se despliega entre bastidores durante la Semana de la Moda: un lunes reciente, en una sala llena de percheros, la estilista Micaela Erlanger trabajaba junto a un equipo de sastres y ayudantes. Pero no se estaban preparando para un desfile de moda común.

Erlanger y el grupo se habían reunido en su estudio de Manhattan para preparar los atuendos que la actriz Meryl Streep, clienta de Erlanger desde hace 11 años, luciría durante la gira de prensa de El diablo viste a la moda 2, la esperada secuela de una entrañable película ambientada en una versión ficticia de una conocida revista de moda.

En la secuela, Streep vuelve a ponerse los tacones de aguja de Miranda Priestly, la glamurosa editora en jefe de la publicación. Actúa junto a Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes también retoman sus papeles de Andrea Sachs y Emily Charlton, personajes que fueron ayudantes de Miranda en la película original. Basada en una novela y estrenada en 2006, se ha convertido en una favorita de culto entre los seguidores serios y casuales de la moda por igual.

Para preparar a los fans para la secuela, Streep apareció en la portada de Vogue y, junto con algunos de sus coprotagonistas, ha viajado a México, Corea del Sur, China y Japón en las últimas semanas para asistir a los estrenos. El lunes, los miembros del elenco hicieron una aparición en Nueva York y viajarán a Londres para participar en más eventos antes del estreno general de El diablo viste a la moda 2, el 1 de mayo.

Todos los eventos han ofrecido a los miembros del reparto la oportunidad de llamar la atención con galas a la altura de la ropa que llevan los personajes que interpretan en la película. Balenciaga, Chanel, Valentino y --sí-- Prada son solo algunas de las marcas que han lucido en sus viajes por todo el mundo.

Para llevar a cabo esta hazaña de la moda --y evitar cualquier error de estilo-- Erlanger, de 40 años, ha estado en constante comunicación con Erin Walsh, de 43, la estilista de Hathaway desde hace siete años, y Jessica Paster, de 60, quien ha asesorado a Blunt durante casi dos décadas. Las mujeres llevan meses funcionando como una especie de mente colmena; comparten detalles de los atuendos de las actrices --las marcas, los accesorios, las paletas de colores-- en chats grupales, llamadas y conversaciones entre los desfiles.

"Llegué a ver a Erin y Micaela en los desfiles de moda", dijo Paster. "Susurrábamos: 'Me gusta eso. Me gusta esto. Me gusta esto. Me gusta eso'".

En una conversación que ha sido editada y condensada, Paster, Erlanger y Walsh hablaron de su relación de colaboración, de lo que está en juego en el estilismo de las giras de prensa y de cómo han utilizado la moda para generar expectación en torno a la película.

¿Cómo abordó cada una la tarea de vestir a sus clientas para la gira de prensa?

MICAELA ERLANGER Con Meryl, nos apoyamos en esta idea de siluetas y formas poderosas que no necesariamente le hemos puesto. Se trata de una película de moda: nos inclinamos por ella. Yo diría que hay muchas referencias que la comunidad de la moda apreciará y disfrutará. No solo nos hemos inspirado en la primera película, sino que también hemos hecho referencia a las referencias dentro de la película. Yo lo llamo 'metavestirse'.

JESSICA PASTER Hay que recordar que Emily Charlton era ayudante hace 20 años. Ha evolucionado. Así que me estoy acercando a ella como un poco más fuerte: una chica empoderada. Ya no necesita que le presten ropa. Ahora los diseñadores le dan la ropa, y ella sale a comprar ropa.

ERIN WALSH Supongo que no me atrevo a decirte un tema. No quiero reducirlo a una sola idea. Al final, siempre se trata de cómo lograr que una persona se sienta en su mejor momento.

Dijeron que se comunican en chat grupales. ¿Qué se dicen en ellos?

ERLANGER Desde el punto de vista logístico hasta el creativo, estamos elaborando estrategias entre nosotras. ¿Qué atuendo queda mejor aquí o allí? ¿Qué lleva la otra persona? ¿Quedarán bien juntos?

PASTER Recuerdo que un mensaje entre nosotras decía: "Estoy pensando en rojo. Estoy pensando en un rojo borgoña. Y yo también estoy pensando en rojo. ¿Es raro que todas vayan de rojo?". Yo dije: "No, aprovechemos la idea y hagámoslo todo en rojo".

Lo que hacemos es embellecer una imagen. Si tenemos a dos personas vestidas de rojo, y una va de blanco o de morado o de negro, esa es la chica que debe estar en el centro de la foto. No se trata de: "Mi chica tiene que estar en el centro". Si algo se vuelve viral, ayudará a Erin, me ayudará a mí, ayudará a Micaela y ayudará a la película porque hará que todo el mundo se emocione.

WALSH En nuestro trabajo, siempre hay sorpresas. Si trabajamos juntas, podemos sortear mejor cualquier tipo de situación de forma alegre y sin colapsos.

El estilismo tiene un aspecto competitivo, en el sentido de que solo hay un número limitado de atuendos, y no siempre se puede conseguir lo que se quiere. ¿Cómo llevan ese tema?

PASTER Hay muchas historias sobre estilistas que compiten entre sí. Nosotras no lo hacemos. Estamos muy ocupadas. No tenemos tiempo. Micaela me llama porque necesita algo. Tengo tantas preguntas que hacer a Erin y a Micaela. Si una de estas dos chicas me necesita, estaré para ellas.

WALSH Eliminar de la ecuación todo lo que sea competitivo o no colaborativo nos hace más fuertes. Hace que nuestro trabajo sea mejor.

ERLANGER La colaboración también beneficia a nuestras clientas. Todas ganamos cuando estamos alineadas.

Por curiosidad, ¿en qué etapa de sus carreras estaban cuando se estrenó la primera película de El diablo viste a la moda?

ERLANGER Tenemos etapas de nuestras carreras que se relacionan directamente con la primera película. Yo era becaria en Condé Nast, la empresa propietaria de Vogue.

WALSH Yo era ayudante en Vogue cuando se estrenó. Vi a Anne en pantalla. Conocí El diablo viste a la moda, ya sabes, muy de cerca.

PASTER Yo era estilista y, de hecho, intentaba conseguir a Emily Blunt como clienta.

Las giras de prensa ahora pueden incluir varios estrenos además de otros eventos. ¿Cómo ha cambiado eso su forma de trabajar?

ERLANGER Las redes sociales han convertido cada momento en una sesión fotográfica. Aunque sea un día de gira de prensa en el que tus clientas están sentadas en una sala para ser entrevistadas ante las cámaras, esas fotos se escogen y publican. Así que cada momento es digno de la prensa. Y, por tanto, hay más intencionalidad detrás de lo que los clientes llevan.

PASTER La gente se olvida de que no podemos traer un vestido o dos, hacer un look y ya está. Micaela y Erin van con nueve maletas por todo el mundo para vestir a sus chicas, y yo tengo dos viajes de pruebas en Irlanda.

¿Qué ropa has llevado tú durante la gira de prensa?

WALSH Tienes que ir a la altura. En estas situaciones, tiendo a llevar prendas que me empoderen, como hombreras y tacones. No trabajo con zapatos planos.

ERLANGER Necesito un zapato plano, y quiero estar más cómoda. Llevo pantalones de mezclilla, un saco, una camisa abotonada y un zapato plano.

PASTER Trabajo en pantalones deportivos y con el pelo recogido en un moño.

Yola Mzizi es reportera del Times y cubre moda y estilo.