The New York Times

“¿Debería llamar al 911?”: Cómo un reportero cubre el tráfico ilegal de drogas

Una nueva serie sobre drogas sintéticas peligrosas requirió fuentes del otro lado de la ley

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Un hombre muestra lo que dice ser fentanilo en el barrio Tenderloin de San Francisco en 2020. Las muertes por sobredosis en Estados Unidos pasaron de 6.771 en 1971 a 80.000 en 2024, impulsadas en parte por el auge de las drogas sintéticas. (REUTERS/Shannon Stapleton/archivo)
Un hombre muestra lo que dice ser fentanilo en el barrio Tenderloin de San Francisco en 2020. Las muertes por sobredosis en Estados Unidos pasaron de 6.771 en 1971 a 80.000 en 2024, impulsadas en parte por el auge de las drogas sintéticas. (REUTERS/Shannon Stapleton/archivo)

Encontré a “Chemical Analyst”, un consumidor y traficante de drogas ultrapotentes, en un foro en línea para “psiconautas”, personas que experimentan con nuevas sustancias psicoactivas.

Destacaba entre el grupo por ser un explorador especialmente ávido de la nueva frontera de las drogas. (Aceptó hablar conmigo con la condición de que no lo identificara por su nombre real, así que me referiré a él por su apodo, “Chemical Analyst”). Me contó que consumía regularmente, y a veces vendía, drogas alucinógenas que incluso él mismo reconocía que podían ser letales.

Escribir sobre actividades ilegales requiere una reflexión cuidadosa. El desafío se agrava cuando esa actividad puede ser mortal.

Durante 18 meses, he estado informando para una serie del New York Times sobre el auge de las drogas sintéticas. Las sustancias químicas fabricadas en laboratorio han convertido el suministro de drogas ilícitas en el más peligroso, contaminado e impredecible que jamás haya existido. Esta transformación ayuda a explicar por qué se han disparado las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos: en 1971, cuando comenzó la guerra contra las drogas, 6.771 estadounidenses murieron por sobredosis. En 2024, esa cifra fue de 80.000.

El papel de las nuevas drogas en ese aumento es una historia sobre salud pública, aplicación de la ley y políticas. También es difícil de investigar. Esto se debe a que el mundo de las drogas está cambiando rápidamente y pocos expertos tienen un conocimiento completo del tema.

¿De dónde vienen estas drogas? ¿Por qué los proveedores están fabricando sustancias químicas tan potentes —y potencialmente letales—? ¿Y quién decide qué nuevas drogas se introducirán en el mercado a continuación?

Responder a esas preguntas significaba ir más allá de las fuentes habituales o buscar expertos en LinkedIn. Para obtener las respuestas más claras y actualizadas que reflejen toda la verdad, tuve que hablar con personas del otro lado de la ley, incluyendo químicos clandestinos, proveedores, traficantes callejeros y reclusos. La esperanza es que, al proporcionar información oportuna y precisa a los responsables políticos, a las fuerzas del orden y al público en general, la sociedad pueda tomar decisiones sobre cómo abordar estos problemas.

Mis interacciones con el Analista Químico comenzaron hace aproximadamente un año en Signal, una plataforma de comunicación encriptada donde él solicitó que interactuáramos. Como delincuente en libertad condicional por hurto, pidió permanecer en el anonimato porque no quería arriesgarse a ser procesado nuevamente. También es alguien que, desde el principio, parecía ansioso por compartir su historia.

Hablamos durante varias horas. Parecía reflexivo, informado, emotivo y agotado. Dijo que había probado más de 100 sustancias. Fue franco. Bastó con un poco de curiosidad genuina y preguntas bien fundamentadas para establecer la confianza; creo que eso se debe a que él, como mucha gente, quiere ser escuchado sin ser juzgado.

“Realmente aprecio que te intereses”, me dijo. Añadió que sentía que la gente no entendía lo que estaba pasando en el frente de las drogas, y que quería contribuir a la explicación real.

Le pedí hablar con su madre, a quien había mencionado varias veces. Lo hice para verificar lo que estaba escuchando, para entender sus antecedentes y asegurarme de que no me estaba aprovechando de él de alguna manera que yo no comprendiera. Al terminar mi conversación con ella, me quedé con la certeza de que estaba ante alguien inmerso en este mundo.

Luego lo conocí en persona. Pasamos varias horas caminando por un ruidoso distrito comercial de la costa este, y él habló con gran conocimiento sobre las nuevas drogas, sonando como un químico de sillón y un sumiller de narcóticos. Dijo que había aprendido mucho a base de prueba y error y estudiando química, lo cual le fascinaba. Mencionó subclases específicas de drogas que tuve que pedirle que me deletreara para poder buscarlas, y habló de un opioide sintético que tiene variantes mucho más potentes que el fentanilo.

Jeringas y una cuchara junto a un hombre que sufrió una sobredosis de opioides en Lynn, Massachusetts, en 2017. Las drogas sintéticas fabricadas en laboratorio han convertido el suministro de drogas ilícitas en el más peligroso e impredecible de la historia. (REUTERS/Brian Snyder/archivo)
Jeringas y una cuchara junto a un hombre que sufrió una sobredosis de opioides en Lynn, Massachusetts, en 2017. Las drogas sintéticas fabricadas en laboratorio han convertido el suministro de drogas ilícitas en el más peligroso e impredecible de la historia. (REUTERS/Brian Snyder/archivo)

Debo admitir que estas conversaciones a veces me dejaban con dudas sobre sus motivaciones. Nunca sentí que mintiera, pero sí me preguntaba si su supuesto interés por la química no era más que una forma de racionalizar su consumo de sustancias.

A finales del verano, el Analista Químico me informó de que había empezado a vender nuevas drogas sintéticas desde su apartamento, lo que implicaba pedir drogas desde China y empaquetarlas y redistribuirlas a nivel nacional. Había oído especulaciones de las autoridades sobre cómo funcionaba el negocio. Ahora, lo estaba escuchando de primera mano.

Un día de noviembre, hice una videollamada con el Analista Químico y un colega mío, Jonathan Corum, quien colaboró en la serie. Durante la llamada, nos dieron un recorrido por el apartamento del Analista Químico, que también servía como su laboratorio y parecía tanto una farmacia como una oficina de correos. Su escritorio estaba cubierto de sustancias en recipientes, una balanza digital, una selladora térmica, guantes de goma y sobres grandes para envíos postales.

Era una operación de poca monta, pero que ponía de manifiesto un aspecto fundamental para nuestro reportaje: una sola persona, sin el respaldo de ningún cártel, puede encargar y redistribuir sustancias químicas potentes.

Quería verificar su relato con otras personas. Pero también tenía que cumplir mi compromiso de no revelar su identidad. Así que comparé la información que me daba con el reportaje que había hecho con docenas de expertos y funcionarios de las fuerzas del orden que me contaron lo que sabían sobre este mercado. También hablé con personas de su círculo de amigos y socios.

En todo momento, fui muy consciente de que las drogas que vendía el Analista Químico pueden ser mortales. Le pregunté sobre esto —como le había preguntado a otros traficantes y proveedores— y él se declaró aquí libertario. Como ser humano, me aterra que las drogas que vende puedan matar a personas. Era doloroso verlo consumir drogas él mismo, y a menudo temía por su seguridad. Pero como reportero, tengo la responsabilidad de explicarle al público lo que realmente está sucediendo en la frontera de las drogas.

Consultaba casi a diario con mi editor, Alan Burdick, sobre mi enfoque y mis fuentes. También consulté con los abogados de The Times sobre el reportaje.

A través de Chemical Analyst conocí a otras fuentes, incluida una persona que trabajaba en una empresa en China que fabrica estas drogas. Les pregunto a sus compañeros psiconautas sobre los cambios en los precios de las drogas, un tema que sigo investigando. (Nuestra serie también incluirá artículos de Azam Ahmed.)

A medida que continúa mi reportaje sobre este tema, me he mantenido en contacto con Chemical Analyst, asegurándome de actualizar con precisión nuestros datos y de estar al tanto de los últimos acontecimientos.

Recientemente, lo llamé y apenas podía oírlo. Al principio, pensé que era una mala conexión. Luego me di cuenta de que parecía estar fuera de sí; tardaba mucho en responder y arrastraba las palabras. Le pregunté si necesitaba ayuda médica. No respondió.

“Sí o no”, le pregunté.

“No”.

“¿Debo llamar al 9-1-1?"

“No”.

“¿Debo llamar a tu madre?"

“No”.

Se volvió más lúcido. Pasamos a una videollamada. Me dijo que había estado en un viaje muy intenso. Para cuando colgamos, parecía estar bien.

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